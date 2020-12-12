В США и Канаде началась массовая вакцинация от коронавируса

В США и Канаде началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Первыми вакцину от коронавируса в понедельник, 14 ноября, получили медсестры Сандра Линдси, работающая в реанимации одной из нью-йоркских клиник, и Анита Киданген из Торонто.

Кадры получения прививки показали в прямом эфире по телевидению в обеих странах. Обе медсестры после вакцинации заявили, что с ними все в порядке, а ощущения не отличались от любых других прививок. Мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо, комментируя начало вакцинации, поблагодарил медиков, назвав их истинными героями. Президент США Дональд Трамп сообщил о начале вакцинации в Twitter. "Введена первая вакцина. Поздравляю США! Поздравляю мир!" - написал он.

В прививочной кампании в США и Канаде используют вакцину немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer. Поставка первых партий препарата 145 центрам вакцинации завершится 16 декабря, сообщил ранее один из руководителей "Операции невероятная скорость" (Operation Warp Speed), программы массовой вакцинации Белого дома, генерал Гас Перна.

Вакцина BioNTech/Pfizer получила допуск в США и Канаде в начале декабря

11 декабря вакцина BNT162b2, разработанная компаниями BioNTech и Pfizer, была допущена к использованию в США. Соединенные Штаты стали шестой страной, выдавшей разрешение на применение данного препарата. Ранее аналогичные решения приняли власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики. В ЕС проверка вакцины продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено принять решение до 29 декабря.

По результатам исследований, эффективность препарата достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, которая снижает до минимального риск тяжелого течения пневмонии COVID-19, участвовали 43,5 тысячи человек, примерно половина из них получили плацебо.

Смотрите также: