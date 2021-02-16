Коронавирус в Германии: когда отменят карантин?

Вторая волна пандемии коронавируса SARS-CoV-2, накрывшая Германию осенью прошлого года, медленно, но неуклонно идет на спад. Из недели в неделю сокращается суточный прирост случаев заражения коронавирусом, стабильно ниже единицы держится индекс репродукции коронавируса (R), показывающий, что один инфицированный заражает в среднем менее одного здорового.

Все ближе и кумулятивный семидневный показатель - 50 новых случаев заражений на 100 тысяч населения (7-Tage-Inzidenz), при снижении до которого, говорят эксперты, эпидемия окажется под контролем, то есть здравотделы на местах будут снова способны отслеживать все цепочки заражения. В пятницу, 19 февраля, этот показатель, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), в среднем по Германии составлял 56,8 заражений в неделю на 100 тысяч населения, а к началу марта, по прогнозу, должен, наконец, опуститься ниже критической отметки в 50. И тогда изрядно надоевший немцам локдаун отменят?

Меркель: отмена локдауна весной была ошибкой

Так поступили в Германии весной прошлого года. И это было ошибкой, как признала канцлер Ангела Меркель (Angel Merkel) в интервью второму каналу немецкого телевидения ZDF.

Ангела Меркель выступает против скорой отмены ограничений

"У меня и тогда было нехорошее предчувствие, но я поддержала решение (об отмене локдауна. - Ред.). Поэтому сейчас, когда мы снова подошли к такому рубежу, для меня очень важно сохранить контроль и отслеживание контактов, - сказала Меркель, - надо действовать правильно и не открываться преждевременно, рискуя новым ростом цифр. Ведь мы видим, как много времени нужно, чтобы их снова снизить".

Жесткий карантин, введенный в Германии в середине декабря, неоднократно продлевали, последний раз - до 7 марта. А на 3 марта запланировано уже ставшее почти ритуальным следующее совещание канцлера с премьер-министрами федеральных земель, к компетенции которых и относятся вопросы здравоохранения. Если на всех предыдущих речь шла о продлении карантинных мер, то от этого ожидают плана их отмены. Но уже сейчас ясно, что быстрого выхода из локдауна, как весной прошлого года, в этот раз в Германии не будет.

Как Германия будет выходить из локдауна

Ангела Меркель хочет во что бы то ни стало избежать ситуации, с которой столкнулись другие европейские страны, преждевременно отменявшие ограничения и вынужденные вводить их снова и снова из-за вновь поднимавшихся волн пандемии. В упомянутом интервью ZDF канцлер так очертила немецкую стратегию выхода из локдауна:

С 1 марта в Германии - в порядке исключения и эксперимента - обещают открыть парикмахерские

Когда кумулятивный семидневный показатель станет ниже 50, можно будет постепенно начинать открывать детские сады и начальную школу, (что некоторые федеральные земли, пользуясь своими полномочиями, уже начали делать), а также, в порядке исключения и эксперимента - парикмахерские.

Следующий этап - ожидание. Если в течение последующих двух-трех недель кумулятивный семидневный показатель будет продолжать снижаться, то по достижении уровня в 35 на 100 тысяч можно будет начинать открывать магазины. Дальше - снова пауза в надежде на отсутствие скачка заражений. Если эпидемия все еще под контролем, можно начинать постепенную отмену других ограничений. Такая вот стратегия выхода из локдауна с отжатым наполовину ручным тормозом.

Рестораны и гостиницы откроют в последнюю очередь

При этом немецкое правительство намечает движение из локдауна по трем направлениям и с различной скоростью. Приоритетным оно видит сферу образования - школы, в частности, выпускные и старшие классы, техникумы и профтехучилища, университеты. Второе направление - расширение возможностей для частных социальных контактов. И третье - сфера культуры, музеи, театры и кино, спортивные секции, рестораны и гостиницы, которые Меркель назвала в самую последнюю очередь.

Mall of Berlin - крупнейший в Берлине торговый центр закрыт на карантин с середины декабря прошлого года

"Всякий раз, когда мы будем в течение 14 дней находиться стабильно в пределах 35 (заражений на 100 тысяч в неделю. - Ред.), и предыдущая отмена ограничений не привела к их росту, - пояснила канцлер, - тогда можно будет делать следующий шаг". А по какому из трех направлений и с какой скоростью, об этом речь и пойдет на совещании с земельными премьерами, которым канцлер не может навязывать свои представления.

У земельных властей свои планы

Тем временем власти нескольких федеральных земель уже представили собственные планы поэтапного выхода из локдауна, расписав меры по достижении различных уровней кумулятивного семидневного показателя. Примечательно, что полная отмена каких бы то ни было карантинных ограничений не предусматривает ни один из них даже при уровне еженедельных заражений в пределах 10 на 100 тысяч человек.

В клубах и дискотеках должно быть не менее 10 квадратных метров на одного посетителя

В Нижней Саксонии, например, и при таком незначительном масштабе пандемии намерены разрешать проведение массовых уличных мероприятий - например, концертов под открытым небом - с числом участников не более 500, а в закрытых помещениях не более 250 и с соответствующими санитарными мерами. В клубах, дискотеках и барах публики должно быть столько, чтобы на каждого посетителя приходилось не менее 10 квадратных метров.

Но есть и федеральные земли, власти которых предпочитают двигаться "на ощупь" и не связывать отмену тех или иных ограничений с какими бы то ни было показателями.

Массовые экспресс-тесты как элемент стратегии выхода из локдауна

Путь к выходу из локдауна в Германии планируют фланкировать, с одной стороны, наращиванием кампании вакцинации (по мере преодоления дефицита самой вакцины), а с другой - массовым применением экспресс-тестов на коронавирус, похожих на те, которые давно используются для проверки на беременность в домашних условиях.

В Австрии уже давно делают экспресс-тесты на коронавирус в обычных аптеках

В отличие от Южной Кореи, где такие тесты стали применять еще весной прошлого года, и многих европейских стран, в частности, Австрии, где они тоже получили широкое распространение, власти Германии к ним долгое время относились скептически, считая ненадежными. И до сих пор официально разрешены к применению только экспресс-тесты, при которых мазок из носоглотки, например, у обитателей домов престарелых или при въезде в Германию на границе берет квалифицированный медперсонал.

Оказалось, однако, что качество таких тестов не сильно уступает "золотому стандарту" PCR, а для его проведения специального обучения и не требуется. Поэтому, пообещал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn), с 1 марта такие экспресс-тесты станут общедоступными - причем бесплатными - для всех жителей страны, и делать их будут и в школах, и в детских садах, и всем желающим вне зависимости от наличия симптомов в обычных аптеках.

Специального обучения для проведения экспресс-тестов не требуется

Расходы берет на себя бюджет из расчета девять евро за каждый тест. Немецкое государство решило субсидировать также экспресс-тесты для домашнего применения. Их будут отпускать и в обычных супермаркетах покупателям за символическую плату в один евро.

Массовое применение таких тестов, позволяющих выявлять коронавирус и у бессимптомных пациентов, теперь считается одной из мер, сопутствующих постепенному выходу из локдауна в период, когда из-за дефицита вакцины в обществе еще не выработался коллективный иммунитет.

Заместитель председателя фракции социал-демократов в бундестаге Бербель Бас (Bärbel Bas) отводит им даже центральную роль: "До тех пор, пока у нас нет достаточного количества вакцины, они представляют собой единственную возможность прерывать инфекционные цепочки и тем самым останавливать распространение вируса".

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