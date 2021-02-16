Что могут (и не могут) экспресс-тесты на коронавируc

Если люди будут иметь возможность быстро и часто тестировать самих себя на ковид - например, перед каждой встречей с родными или друзьями - то распространение коронавируса вскоре удастся остановить. Такое мнение в последние недели можно прочесть в СМИ, в том числе и в немецких. Наиболее известным представителем этой точки зрения в ФРГ является известный политик - врач-эпидемиолог по образованию - Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

"Экспресс-тесты методом самозабора дают надежный результат. Да, они выявляют не все случаи инфицирования, но практически все случаи высокозаразных больных", - аргументирует немецкий политик. Насколько эта точка зрения верна?

Что такое экспресс-тесты на коронавирус?

Экспресс-тесты методом самозабора - это тесты на вирусные антигены, которые дают результат уже через 15-30 минут после взятия анализа. Для получения результата не требуется специального оборудования, поэтому в отправке анализа в лабораторию необходимости нет. При этом пациент берет у себя анализ самостоятельно, без участия квалифицированного медперсонала. Для проведения теста на антигены пациенту нужен мазок из носа и горла. Новейшие методики позволяют проводить тесты на основании слюны или кала.

Карл Лаутербах

Вирусные антигены - это белки, входящие в состав вируса, на которые встроенная в экспресс-тест полоска бумаги реагирует резким изменением цвета, что говорит о наличие вируса. Как сказано насайте Института имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями, тесты на вирусные антигены особенно достоверно выявляют случаи высокой концентрации коронавируса, которые и играют наибольшую роль в распространении COVID-19.

Экспресс-тесты на антигены нельзя путать с тестами на антитела. Экспресс-тесты предназначены для диагностики наличия у человека коронавирусной инфекции в момент анализа, в то время как тесты на антитела - на основании анализа крови - говорят об уже перенесенном в прошлом заболевании.

Насколько оправданны тесты методом самозабора

Все сертифицированные до сих пор в Германии экспресс-тесты разрешено проводить только медперсоналу. Причина в том, что, по мнению немецких специалистов, пациенты осуществляют самозабор анализа недостаточно качественно - когда речь идет о мазке из носоглотки.

Мазок из носоглотки - часть теста на коронавирус

Однако в последние недели это доминирующее среди врачей мнение стало подвергаться сомнениям. Согласно исследованию, проведенному при участии берлинской клиники "Шарите", качество самозабора оказалось существенно выше ожидаемого. Так, 146 пациентам с выраженными симптомами заболевания были сделаны ПЦР-тесты, а после этого их попросили самостоятельно сделать и экспресс-тексты. В итоге методом ПЦР у 40 человек был выявлен корорнавирус, причем экспресс-тесты выявили 91,4% случаев заражения. Небольшое число участников этого исследования не позволяет считать его репрезентативным, однако дает пищу для размышления специалистам.

Постепенно начинает меняться и официальная позиция властей Германии. Так, до недавних пор министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) высказывался против разрешения к эксплуатации наборов тестов для самостоятельного анализа на ковид. Но 16 февраля министр несколько скорректировал свою позицию: он ожидает в марте допуска в Германии простых и удобных в использовании экспресс-тестов для домашнего пользования. Между тем, как сообщили несколько раньше DW в Федеральном институте лекарств и медицинской продукции (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), сейчас эта организация уже рассматривает около 30 заявок производителей на допуск в стране домашних экспресс-тестов.

Могут ли экспресс-тесты остановить пандемию

Однако факт остается фактом: пока экспресс-тесты на вирусные антигены выявляют в среднем только около 70% инфицированных коронавирусом. Это означает, что существенное число зараженных, получив отрицательный результат, успокаиваются и продолжают жить в обычном режиме, тем самым подвергая опасности окружающих. Кроме того, указывают немецкие медики, даже верный отрицательный результат теста вовсе не означает, что пациенту не нужно соблюдать гигиенические меры.

Так что же: уверенность Карла Лаутербаха в том, что даже выявление с помощью домашних экспресс-тестов высокозаразных пациентов может остановить пандемию, является безосновательной? Похоже, что это утверждение слишком оптимистично. Как указали в Институте имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut), отвечающем в ФРГ за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области, экспресс-тесты особенно достоверно выявляют инфицированных на начальной стадии заболевания. При этом, по данным RKI, еще совершенно неясно, на каком этапе заболевания больной является наиболее заразным. Это означает, что пациенты могут быть заразны в поздней стадии COVID-19, а экспресс-тесты на этой фазе не считаются достоверными.

Наконец, сложно оценить возможность остановить пандемию с помощью домашних тестов еще и потому, что никаких достоверных цифр по их использованию пока не существует. Впрочем, если производители тестов сдержат слово, то уже с марта ученые в Германии смогут получить новую статистику для анализа и размышлений.

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