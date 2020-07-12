Коронавирус: в ФРГ могут сделать упор на самостоятельные тестирования

Официальные лица в ФРГ собираются оставить в силе локдаун и после 14 февраля, когда официально истекает его срок. Это следует из проекта заявления, подготовленного в преддверии заседания в среду, 10 февраля, представителей федеральных властей и земель, на котором будут обсуждаться дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом.

"С учетом мутаций вируса шаги по снятию ограничений должны предприниматься осторожно и постепенно, чтобы избежать подрыва успешного сдерживания инфекции", - подчеркивается в проекте заявления.

Документ предусматривает, что локдаун может продлиться до марта. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), в частности, высказалась против смягчения локдауна до начала весны. Об этом сообщил ряд германских СМИ со ссылкой на участников заседания фракции ХДС/ХСС, проходившего по видеосвязи.

Приоритет - возобновление работы школ и детсадов

Как следует из проекта заявления, власти ФРГ рассматривают возобновление работы детских садов и школ в качестве приоритетной задачи. Кроме того, авторы бумаги "настроены оптимистично и полагают, что всем жителям будет предложено пройти вакцинацию не позднее конца лета".

В документе высоко оценивается стратегия шатдауна, выбранная федеральным правительством, а также отмечается снижение числа новых случаев инфицирования по всей стране с октября 2020 года. Согласно проекту заявления, Берлин и отдельные земли уже в ближайшие недели примут решение о дальнейших шагах по возобновлению работы предприятий, магазинов и компаний.

Упор - на самостоятельные тестирования

Кроме того, в качестве еще одной меры борьбы с пандемией называются готовые комплекты для самостоятельного тестирования на наличие вируса. Как только их производители обратятся к правительству Германии за разрешением на использование, федеральные регулирующие органы смогут начать проверку этих наборов на точность.

В Германии в течение суток было выявлено 3379 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 9 февраля Институт имени Роберта Коха. Общее число инфицированных с начала пандемии, таким образом, возросло до 2 291 924, скончались 62 156 пациента, 481 из них - в течение минувших 24 часов. Показатель заболеваемости за 7 дней впервые за три месяца опустился ниже 75 случаев на 100 тысяч человек - до 72,8.

Смотрите также: