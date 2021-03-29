Откровения медперсонала: как работают в немецких больницах в пандемию

Медперсоналу в больницах и домах престарелых во всем мире во время пандемии коронавируса приходится нелегко. Непростая ситуация и в Германии, где наблюдается третья волна эпидемии. У многих медсестер и медбратьев сдают нервы, а некоторые даже бросают работу. По данным еженедельника Der Spiegel, уже во время первой волны, с начала апреля по конец июля 2020 года, число работников, занятых в сфере ухода за больными, сократилось более чем на 9000 человек. В лексиконе медицинского персонала даже появилось новое слово "Pflexit" - "пфлекзит" (от нем. "Pflege" - "присмотр", "уход за кем-либо" и англ. "exit" - "выход") по аналогии с понятием "Брекзит". Этот термин буквально означает увольнение по собственному желанию с работы по уходу за больными.

Причины увольнений медперсонала

Причин для этого несколько: тяжелые условия труда и несоразмерность его оплаты, перманентный стресс и страх заразиться коронавирусной инфекцией. Многие пока терпят и не увольняются, потому что считают, что это было бы предательством по отношению к своим коллегам. Но эксперты прогнозируют массовые увольнения по собственному желанию после пандемии, если не будет принято политического решения по улучшению условий и оплаты труда специалистов по уходу за больными и престарелыми.

"Мы с большой тревогой наблюдаем за проблемой "пфлекзита", который может еще более обостриться после пандемии. Медперсонал более года находится в кризисной ситуации", - подчеркивает Патрисия Друбе (Patricia Drube), член президиума Федеральной палаты по медицинскому уходу.

В отделении интенсивной терапии клиники в Ростоке

Если первая волна эпидемии, по словам Патрисии Друбе, характеризовалась нехваткой материальных ресурсов, а вторая - страхом медперсонала заразиться опасным вирусом от пациентов и дебатами о вакцинации, то теперь к ним прибавились еще и хроническая усталость и ухудшение здоровья самих медсестер и медбратьев. Найти замену людям на больничных, практически невозможно, поэтому растут нагрузки на коллег. Об этом сообщают не только немецкие СМИ и специально созданные во время пандемии интернет-порталы, как например, Pflegestuferot, но и тысячи медработников в социальных сетях Twitter и Facebook под хэштегами #pflexitили #pflegteuchdochselbst(по-русски: "тогда сами за собой и ухаживайте").

DW поговорила с медбратом и медсестрой из двух разных больниц в Кельне и его окрестностях, которые откровенно рассказали о том, как работа во время пандемии отразилась на их собственном здоровье. Оба они серьезно задумались над тем, не поменять ли профессию, если ситуация не изменится к лучшему. Вот их истории.

''Пандемия и условия работы подорвали мою психику''

Штефану М. 45 лет, он медбрат с 20-летним стажем. За помощью к психиатру он обратился сразу после первой волны эпидемии, летом 2020 года. Принимает антидепрессанты, недавно в свободное от работы время начал посещать сеансы психотерапии, которых ждать пришлось восемь месяцев.

"На больничный старался не уходить, чтобы не подводить коллег - у нас многие приходят на работу с болячками. Уходят на карантин или берут больничные, только если заразились ковидом. Таких у нас было немало. Я сам сидел на карантине, когда мою напарницу увезли в другую клинику с температурой 40 и пневмонией, а ведь днем раньше мы вместе пили чай и старались поддержать друг друга шутками. Моя коллега так и не вернулась ни к своей семье, ни к нам - спасти ее не удалось.

Защитные маски в коридоре отделения интенсивной терапии

В нашей кельнской больнице мы уже больше года работаем на износ. Практически все это время мы пребываем в страхе подхватить эту опасную заразу. Лишь недавно мои коллеги и я получили прививки. Но, честно говоря, страха меньше не стало, ведь мы каждый день напрямую имеем дело с больными COVID-19. Столько смертей, как за этот год, мне никогда раньше не приходилось видеть. От ковида умерли и несколько моих коллег - врачи и медсестры. Практически 60 процентов нашего медперсонала переболели им.

Я часто заставлял себя ходить на работу, подавляя страх. Социальная изоляция меня еще больше удручала. Если раньше от бед, которых ты насмотришься на работе, можно было отвлечься, встречаясь с друзьями, пойдя в кино или пивной бар, то всего этого во время пандемии не стало. А многие даже начали сторониться меня, так как я каждый день имею контакт с инфицированными. Вся моя жизнь вдруг стала сплошной работой. Нередко мне и моим коллегам приходится работать по две недели подряд без выходных. После работы я стал злоупотреблять алкоголем, а это сделало мою жизнь еще более беспросветной.

Я живу в разводе с женой, раньше я встречался с дочерью чуть ли не каждые выходные дни. С тех пор, как началась пандемия, мы виделись всего три раза - в день ее рождения, на Рождество и на Пасху. Бывшая супруга боялась идти на контакт, потому что считала, что больница - рассадник инфекции. Лишь после того, как мне сделали вторую прививку, она начала отдавать мне ребенка, но опять же в обмен на свежую справку с отрицательным результатом на "корону".

Штефан М. считает, что многие даже представить себе не могут, в каком стрессе работает медперсонал во время пандемии. У многих его коллег опускаются руки, они обессилены и нуждаются в отдыхе. Во время первой волны пандемии люди в знак солидарности выходили на балконы и аплодировали медикам за их самоотверженный труд, а политики обещали позаботиться о том, чтобы улучшить условия труда медперсонала, повысить им зарплату. "И вот началась третья волна пандемии, а воз и ныне там", - пожимает плечами Штефан.

"Нас по-прежнему кормят обещаниями. Теперь говорят, что в мае все же выплатят премию от государства в размере 1500 евро и от больницы по 1000 евро за работу во время пандемии. Но нам важно, чтобы единовременными выплатами дело не закончилось - куда важнее пересмотреть тарифные соглашения и в корне - оплату нашего труда. Я считаю, что мы слишком много работаем за небольшие деньги. Мы хотим, чтобы больные и старики получали достойны уход, но у нас часто не хватает времени, чтобы каждому уделить достаточно внимания. Нам нужно больше персонала, а не больше нагрузки. Почти каждый из нас итак работает за двоих. Если ситуация не изменится к лучшему, то я буду искать другую, более спокойную работу", - подчеркивает медбрат с 20-летним стажем.

''После второй прививки я стала меньше нервничать''

Так описывает свое психическое состояние медсестра Забине Ш. Она работает в одной из больниц в городе-спутнике Кельна. У нее не ковидное, а кардиологическое отделение. Однако, по ее словам, во время вспышек инфекции большая часть пациентов - с диагнозом "COVID-19", людей с другими заболеваниями больница принять не в состоянии, все плановые операции временно отменяются. Сегодня, по словам Забине, в ковидном отделении все 40 коек заняты. Возраст пациентов заметно снизился: теперь сюда попадают и в 30 лет.

В отделениях интенсивной терапии немецких больниц растет число тяжелобольных пациентов

"Мне было трудно привыкнуть к тому, что во время пандемии пациенты умирают в одиночестве. У них нет возможности попрощаться с близкими, кроме медперсонала никого рядом нет. Недавно к нам привезли 35-летнего мужчину, отца двух маленьких детей, с инфарктом. Тест на коронавирус, который мы делаем всем поступающим больным, оказался положительным. Его состояние ухудшилось в течение двух дней, сейчас он подключен к ИВЛ. Мы очень надеемся, что он выживет. И таких тяжелобольных пациентов опять становится больше", - делится своими наблюдениями Забине.

27-летняя женщина работает медсестрой четыре года. Когда она обучалась этой профессии, то представить себе не могла, что на ее долю выпадет пандемия. "Невольно начинаю задумываться над тем, правильную ли профессию я выбрала. Но я по большому счету не жалею об этом. Мою семью тяжелые болезни не обошли стороной. Мама умерла от рака, когда я была школьницей. Еще тогда я решила пойти в медицину. Сегодня живу с 70-летней бабушкой, которая перенесла инсульт и тоже нуждается в моем уходе. Все мои страхи подхватить инфекцию были связаны именно с ней. Я приходила с работы, не снимая защитной маски. Такая напряженная жизнь длилась до февраля месяца нынешнего года, когда бабушка и я наконец-то получили прививки. Лишь после повторной вакцинации немного успокоилась", - облегченно вздыхает Забине.

Места в больнице освобождались, когда кто-то умирал

Она не понимает "ковид-диссидентов", которые выходят на демонстрации и выступают против вынужденных ограничений из-за пандемии. "Их бы к нам в больницу, чтобы они своими глазами увидели, как умирают люди в одиночестве, услышали, как рыдают родственники по телефону, когда узнают о смерти своих близких и не могут с ними попрощаться. Я до сих пор не в силах к этому привыкнуть. Мне нередко снятся кошмары, что я что-то сделала не так, не успела помочь. Я просыпаюсь и облегченно вздыхаю, понимая, что это был сон. Но бывают дни, когда реальность подобна кошмару. Так было в первую и во вторую волну пандемии, когда наша больница была переполнена и нам приходилось отправлять больных в другие клиники, а места у нас освобождались не потому, что кто-то выздоравливал, а потому что умирал.

Я двумя руками за новый локдаун уже потому, чтобы к нам не попадали люди, которых мы не сможем спасти, ведь лекарств от ковида до сих пор нет. Вся надежда на скорейшую вакцинацию. Если не будет локдауна, то опасные мутанты, включая британский и теперь еще и новый бразильский вариант коронавируса, могут молниеносно распространиться и в Германии. А это значит, что в больницах буду умирать люди, а мы не сможем их спасти, как бы нам этого ни хотелось. Поверьте, с этим чувством очень трудно жить".

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