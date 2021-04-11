Заболеть ковидом повторно? Чем опасен бразильский вариант коронавируса
В Бразилии молниеносно распространяется новый вариант коронавируса P.1. Помимо чрезвычайной заразности он опасен тем, что им могут быть инфицированы и те, кто уже переболел ковидом.
К началу апреля в Бразилии ежедневно умирают от коронавируса более 3 тыс. человек
Предсказание вирусологов, сделанное ими еще в начале этого года, начало сбываться: в мире с молниеносной скоростью распространяется новый вариант коронавируса P.1. Впервые он был обнаружен в Бразилии: если в начале января число жертв ковида в этой стране не превышало тысячи человек в сутки, то с конца марта цифры резко возросли. К настоящему времени от ковида там ежедневно умирают более трех тысяч человек, а 90 процентов инфицирований приходится на вариант P.1.
Установить точное число ежедневных заражений коронавирусом в Бразилии не удается. Но ясно одно: в стране с населением более 200 миллионов жителей пандемия полностью вышла из-под контроля. С ее начала (по состоянию на 8 апреля) коронавирусом заразились не менее 13 миллионов человек. Но врачи исходят из того, что число неучтенных случаев заболеваний в разы выше. Многие из заболевших и выздоровевших, по всей видимости, так и не попали в статистику.
На кладбище города Манаус ежедневно хоронят умерших от коронавируса
Вариант P.1 распространен не только в Бразилии. Он встречается также в Мексике, Колумбии, Бельгии и Швеции и в ряде других стран.
Что известно о варианте коронавируса P.1?
Новый вариант P.1 был впервые выявлен в бразильском городе Манаус 10 января. Он имеет 17 мутаций, три из которых находятся в спайковом белке, который облегчает вирусу проникновение в клетки человеческого организма. Одной из ключевых является мутация E484K, и она же - самая опасная: ученые предполагают, что именно эта мутация помогает вирусу ускользать от иммунного ответа, так что даже те, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, могут заразиться повторно.
Манаус сильно пострадал от коронавируса еще в первую волну пандемии: к октябрю 2020 года ковидом переболели примерно три четверти жителей двухмиллионного города. Поэтому в тот момент, когда впервые был обнаружен вариант P.1, медики надеялись, что приобретенный коллективный иммунитет замедлит распространение вируса. Но их надежды не оправдались: на Манаус обрушилась новая волна заражений.
Протекает ли болезнь при заражении бразильским вариантом тяжелее?
Опыт других стран, где встречается мутация коронавируса P.1, позволяет предположить, что болезнь у зараженных ею людей протекает не тяжелее, чем в случае инфицирования первоначальным вариантом SARS-CoV-2. Впрочем, официально подтвержденных данных этому пока нет. Понятно лишь одно - бразильский вирус отличается чрезвычайной заразностью.
Отделения интенсивной терапии в бразильских больницах переполнены
В Бразилии этот факт привел к критической перегрузке системы здравоохранения, последствием которой стала высокая смертность. Отделения интенсивной терапии переполнены, запасы кислорода ограничены. В таких условиях невозможно получить достоверные данные о числе новых заражений, и это не позволяет сделать статистически обоснованный вывод об опасности варианта P.1.
Насколько эффективны существующие вакцины против P.1?
Реальная эффективность вакцин против варианта P.1 пока что не исследована. На данный момент результаты лабораторных исследований препаратов AstraZeneca и BioNTech/Pfizer показали: антитела, созданные с помощью этих вакцин, способны нейтрализовать бразильский вариант коронавируса. Однако предварительное исследование указывает на то, что они менее эффективны против P.1, чем в случае с другими вариантами коронавируса.
Известно также, что вакцина AstraZeneca менее действенна и против южноафриканского варианта коронавируса, который, подобно бразильскому, имеет мутации, расположенные в спайковом белке. Тем не менее вакцинация препаратом AstraZeneca все же имеет смысл, поскольку в этом случае даже при заражении одним из новых вариантов коронавируса симптомы заболевания, с большой вероятностью, будут более мягкими. Кроме того, люди, прошедшие вакцинацию, крайне редко нуждаются в интенсивном медицинском лечении, что снижает число летальных исходов.
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Автор: Андрей Гурков
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