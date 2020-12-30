Бундесвер доставил в Бразилию 80 аппаратов ИВЛ для больных COVID-19

Авиация вооруженных сил Германии (бундесвера) доставила в Бразилию 80 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для пациентов, заболевших COVID-19. Самолет с грузом приземлился в аэропорту Манауса, сообщило министерство иностранных дел ФРГ в субботу, 27 марта. Германское внешнеполитическое ведомство особо выделило значимость международной помощи, подчеркнув, что пандемию вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 инфекции можно побороть, лишь взяв ее под контроль в мировом масштабе.

Бразилия уступает лишь США по числу заражений (12,4 млн) и летальных исходов (около 310 тысяч) среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. В последние недели ситуация в крупнейшей стране Южной Америки ухудшилась в свете распространения более заразного варианта вируса. Критики бразильских властей возлагают ответственность и на президента Жаира Болсонару, неоднократно скептически отзывавшегося об угрозе коронавируса.

Смотрите также: