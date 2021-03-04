Коронавирус и аллергия: весной риск заражения выше?
Весной растет не только опасность аллергии, но и риск заражения коронавирусом, утверждают ученые из Мюнхена. Почему это происходит и как обезопасить себя во время цветения растений?
Весной многие страдают от аллергии на пыльцу растений
Насморк, першение в горле и опухшие глаза - верные признаки аллергии в сезон цветения растений. Однако дискомфортное состояние, которое испытывают многие люди весной, как выяснилось, - не единственная беда. Согласно исследованию ученых из Технического университета Мюнхена, в этот период повышается и риск заражения коронавирусом, причем не только у пациентов, страдающих аллергией на пыльцу.
Как влияет пыльца на рост заражений коронавирусом
Исследование проводилось в период с января по апрель 2020 года международной командой ученых под руководством специалистов из Технического университета Мюнхена и Центра исследования здоровья и окружающей среды имени Гельмгольца. Они изучили данные 130 станций аэропалинологического мониторинга из 31 страны и сопоставили их с информацией о погодных условиях и числе заражений коронавирусом в марте и апреле 2020 года. Именно тогда первая волна пандемии накрыла Европу и Северную Америку. При этом в исследовании были учтены и меры по борьбе с COVID-19, принятые в той или иной стране, например, введение режима локдауна.
"Чем больше пыльцы, тем явственнее эффект", - резюмирует член исследовательской группы, медицинский специалист по изучению окружающей среды, профессор Технического университета Мюнхена Клаудиа Трайдль-Хоффман (Claudia Traidl-Hoffmann). По ее данным, увеличение концентрации пыльцы на сто частиц на кубический метр воздуха при отсутствии режима локдауна ведет к повышению числа заражений в среднем на 4 процента. В определенных условиях, то есть при соответствующей температуре и влажности воздуха, число заражений может возрасти даже на 44 процента. При этом во время локдауна число новых заражений было вдвое меньше, несмотря на то же количество пыльцы в воздухе.
Как пыльца влияет на иммунитет
Существует несколько исследований, авторы которых пытаются выяснить, ослабляет ли пыльца иммунные свойства слизистой оболочки носа. Обычно при попадании пыльцы на слизистую организм человека вырабатывает интерфероны, которые активируют иммунную систему и заставляют ее бороться с вирусом.
Слезящиеся глаза и насморк - признак аллергии
Когда вирус и пыльца попадают на слизистую оболочку одновременно, этот защитный механизм замедляется - организм вырабатывает меньше интерферонов. В таких условиях вирусу становится проще размножаться. Эта причинно-следственная связь уже была доказана по отношению к риновирусам, вызывающим знакомый всем насморк.
Чтобы успешно защитить себя от коронавируса SARS-CoV-2, организму требуются те же интерфероны, что и для защиты от насморка. Именно поэтому ученые предполагают, что в случае коронавируса те же причины могут повлиять на рост числа заражений.
По словам профессора Трайдль-Хоффман, организм аллергиков дает более слабый интерфероновый ответ на появление вируса. Тем не менее до сих пор Институт имени Роберта Коха не включил пациентов с аллергиями в группу риска.
Аллергологи о риске заражения коронавирусом в период цветения растений
И все же научное сообщество выразило сомнение в обоснованности выводов вышеупомянутого исследования.
Так, профессор Карл-Кристиан Бергман (Karl-Christian Bergmann) из берлинской клиники "Шарите" отмечает, что "в подобном эпидемиологическом исследовании невозможно проследить точную связь между причиной и следствием". "В исследовании говорится, что определенные факторы, связанные с окружающей средой, в том числе пыльца, могли повлиять на рост числа заражений весной 2020 года. При этом обращает на себя внимание осторожность формулировок", - указывает эксперт в интервью DW.
Начало пандемии в 2020 году совпало с началом сезона цветения
В 2020 году начало пандемии коронавируса точно совпало по времени с началом сезона цветения растений. "Так что высокая концентрация пыльцы в воздухе и растущее число заражений могло быть простым совпадением", - указывает и профессор Людгер Климек (Ludger Klimek) из Центра исследования аллергий в Висбадене в пресс-релизе Объединения врачей-аллергологов Германии.
Немецкая служба информирования населения о периоде цветения растений (Polleninformationsdienst) также считает, что повода паниковать нет. "Ни аллергики, ни другие люди не должны бояться, что посредством контакта с пыльцой в воздухе они заразятся коронавирусом", - говорится в заявлении службы.
Сами авторы исследования подчеркивают, что пыльца - лишь один из многих факторов, которые могут привести к увеличению числа заражений коронавирусом. В чем эксперты сходятся, так это во мнении, что главной причиной распространения вируса SARS-CoV-2 являются контакты между людьми.
Защищают ли маски от пыльцы?
Профессор Трайдль-Хоффман рекомендует людям, относящимся к группам риска, быть особенно осторожными в период цветения растений и носить маску, когда в воздухе находится много пыльцы.
Со своей стороны аллерголог Карл-Кристиан Бергман подчеркивает: "Выходить на прогулку может каждый, вне зависимости от наличия аллергии. Никто не должен сидеть дома". С точки зрения эксперта, чтобы оправдать особые меры предосторожности в период цветения растений, нужны гораздо более солидные научные данные.
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Уборщица электричек
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Комиссар полиции
Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.
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Фармацевт
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Учительница
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Почтальон
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Сотрудница склада одежды
Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.
Незаметные герои времен пандемии
Водитель автобуса
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Незаметные герои времен пандемии
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Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.
Незаметные герои времен пандемии
Информационный менеджер
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник пожарной службы
Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.
Незаметные герои времен пандемии
Медиатор
Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.
Незаметные герои времен пандемии
Лаборант
Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.
Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник аварийной службы
Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.