 Президент Германии призвал готовиться к неделям жестких ограничений | Новости из Германии о Германии | DW | 03.04.2021

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Германия

Президент Германии призвал готовиться к неделям жестких ограничений

Франк-Вальтер Штайнмайер в пасхальном телеобращении призвал жителей ФРГ активно участвовать в вакцинации. По его мнению, важно преодолеть возникший в стране кризис доверия.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во время телеобращения

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал жителей страны быть готовыми к еще нескольким неделям жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в пасхальном телевизионном обращении, транслировавшемся в пятницу, 2 апреля, общественно-правовыми телеканалами ARD и ZDF.

"Сейчас мы находимся посреди третьей волны пандемии. И чтобы ее переломить, нужны усилия со всех сторон. Ближайшие недели потребуют дальнейших тяжелых ограничений", - заявил Штайнмайер.

Штайнмайер заявил о доверии ко всем одобренным вакцинам

В то же время президент Германии призвал всех участвовать в кампании по вакцинации от коронавируса, которая набирает обороты. "Я доверяю всем - подчеркиваю: всем допущенным в Германии вакцинам. Вакцинация - это важнейший шаг на пути выхода из пандемии - используйте эту возможность!", - добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Глава государства подчеркнул также важность преодоления возникшего кризиса доверия в стране. "Давайте не будем возмущаться окружающими или теми, кто там наверху. Не будем постоянно показывать, что не получается, а напротив - что получается, когда каждый выполняет свою часть (обязанностей. - Ред.). Это важно для меня, когда я говорю о доверии. Поскольку доверие в демократии в конечном итоге есть не что иное, как доверие самим себе!" - отметил Штайнмайер.

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    Автор: Андрей Гурков


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