Города ФРГ вводят комендантский час. Есть ли в этом смысл?

В Германии началась третья волна пандемии. На фоне роста числа инфицированных немецкие эксперты и политики призывают к введению более жестких ограничений - в том числе и комендантского часа. Запрет на выход из дома ночью уже действует в ряде немецких регионов и городов.

Активными сторонниками такой меры, помимо прочих, являются эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).

Аргумент в пользу введения комендантского часа заключается в том, что люди в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи или друзей. Поэтому запрет выходить на улицу в вечернее и ночное время может, по крайней мере теоретически, снизить число таких контактов и, следовательно, замедлить распространение вируса. Но так ли это на самом деле?

Исследование: комендантский час помогает снизить риск заражения

29 марта Карл Лаутербах опубликовал в Twitter ссылку на исследование, проведенное преимущественно британскими учеными.

Карл Лаутербах

Его предварительные результаты показали, что ночной комендантский час может снизить индекс репродукции R (показывающий, сколько человек заражает один инфицированный. - Ред.) на 13 процентов.

Авторы, однако, подчеркивают, что эффективность комендантского часа следует рассматривать во взаимосвязи с другими мерами - к примеру, закрытием ресторанов и ограничением социальных контактов.

В Канаде комендантский час действует с января

Между тем многие страны мира уже имеют опыт введения комендантского часа. К примеру, с начала января запрет на выход из дома ночью действует в регионах канадской провинции Квебек, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса.

На вопрос DW о том, на каком научном основании было принято такое решение и проводилась ли оценка его эффективности, в министерстве здравоохранения провинции не дали конкретного ответа. В ведомстве лишь сообщили, что, "по наблюдениям исследователей, эта мера не позволяет людям собираться вместе".

Полиция патрулирует улицы Монреаля во время комендантского часа, 9 января 2021 года

Заболеваемость COVID-19 в Квебеке снизилась

Профессор Университета Макгилла в Монреале, эпидемиолог Джей Кауфман также не слышал о том, чтобы власти провинции официально оценивали эффективность комендантского часа.

"На протяжении последних месяцев число новых случаев заражения в Квебеке оставалось на одном уровне или снижалось, в то время как в других провинциях этот показатель увеличивался", - рассказывает Кауфман.

В то же время он подчеркивает, что тенденцию в Квебеке нельзя объяснить одним лишь введением комендантского часа. Значение имеют и многие другие факторы - к примеру, темпы вакцинации, формат обучения в школах, а также количество проведенных тестов на COVID-19.

Эксперт: люди будут встречаться в другое время суток

По словам профессора Кристофа Шютте (Christof Schütte), в Германии пока также не хватает данных для убедительного исследования. Шютте возглавляет Институт имени Цузе в Берлине, где помимо прочего занимаются компьютерным моделированием.

По мнению эксперта, ночной запрет на выход из дома может оказаться эффективным только в том случае, если граждане будут его соблюдать наряду с другими мерами. Он однако опасается, что эффект комендантского часа продлится недолго, поскольку люди начнут встречаться в другое время суток.

Очередь перед входом в парижский супермаркет, 20 марта 2021 года

Комендантский час нужно сочетать с другими мерами

В свою очередь, преподаватель Делфтского технического университета в Нидерландах Амине Горбани считает, что даже несмотря на это комендантский час может оказаться действенной мерой.

Вместе с другими учеными из Франции, Нидерландов и Швеции Горбани на протяжении года работала над проектом ASSOCC - компьютерной симуляцией виртуального общества, которое сталкивается с пандемией коронавируса.

Моделирование показало, что комендантский час в ночное время может предотвратить резкий рост заболеваемости COVID-19 и таким образом помочь избежать перегрузки системы здравоохранения.

Однако Горбани также подчеркивает: "В отличие от двухнедельного жесткого локдауна комендантский час должен действовать дольше, только тогда можно будет ощутить его эффект". Кроме того, сам по себе комендантский час не так эффективен и должен сочетаться с другими мерами, добавляет эксперт.

Опыт Франции: однозначных выводов сделать нельзя

Уже несколько месяцев комендантский час действует и на всей территории Франции: жителям страны запрещено покидать свои дома с 19 часов вечера до 6 часов утра. При этом регионы вправе устанавливать и дополнительные ограничения.

Мнения экспертов об их эффективности, впрочем, различаются. Группа ученых из Тулузы, к примеру, выяснила, что комендантский час с 20:00 помог снизить распространение вируса, однако запрет на выход из дома с 18:00 только усугубил эпидемиологическую ситуацию. По мнению ученых, возможной причиной такого явления стало скопление людей в супермаркетах перед их закрытием.

Согласно предварительным результатам исследования, проведенного Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований Франции (INSERM), в целом комендантский час можно назвать эффективным способом борьбы с коронавирусом. Так, в январе 2021 года он помог сдержать распространение традиционного варианта SARS-CoV-2. В то же время, по мнению исследователей, для сдерживания более агрессивной британской мутации B.1.1.7 существующих мер оказалось недостаточно.

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