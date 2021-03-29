 Города ФРГ вводят комендантский час. Есть ли в этом смысл? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 30.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Города ФРГ вводят комендантский час. Есть ли в этом смысл?

Во время третьей волны пандемии все больше немецких городов вводят запрет на выход из дома в ночное время. Однако будет ли от этого польза? Опыт других стран и мнения экспертов - в материале DW.

Пустая улица во время комендантского часа в Париже, декабрь 2020 года

Комендантский час в Париже, декабрь 2020 года

В Германии началась третья волна пандемии. На фоне роста числа инфицированных немецкие эксперты и политики призывают к введению более жестких ограничений - в том числе и комендантского часа. Запрет на выход из дома ночью уже действует в ряде немецких регионов и городов.

Активными сторонниками такой меры, помимо прочих, являются эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).

Аргумент в пользу введения комендантского часа заключается в том, что люди в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи или друзей. Поэтому запрет выходить на улицу в вечернее и ночное время может, по крайней мере теоретически, снизить число таких контактов и, следовательно, замедлить распространение вируса. Но так ли это на самом деле?

Исследование: комендантский час помогает снизить риск заражения

29 марта Карл Лаутербах опубликовал в Twitter ссылку на исследование, проведенное преимущественно британскими учеными.

Карл Лаутербах

Карл Лаутербах

Его предварительные результаты показали, что ночной комендантский час может снизить индекс репродукции R (показывающий, сколько человек заражает один инфицированный. - Ред.) на 13 процентов.

Авторы, однако, подчеркивают, что эффективность комендантского часа следует рассматривать во взаимосвязи с другими мерами - к примеру, закрытием ресторанов и ограничением социальных контактов.

В Канаде комендантский час действует с января

Между тем многие страны мира уже имеют опыт введения комендантского часа. К примеру, с начала января запрет на выход из дома ночью действует в регионах канадской провинции Квебек, наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса.

На вопрос DW о том, на каком научном основании было принято такое решение и проводилась ли оценка его эффективности, в министерстве здравоохранения провинции не дали конкретного ответа. В ведомстве лишь сообщили, что, "по наблюдениям исследователей, эта мера не позволяет людям собираться вместе".

Полиция патрулирует улицы Монреаля во время комендантского часа, 9 января 2021 года

Полиция патрулирует улицы Монреаля во время комендантского часа, 9 января 2021 года

Заболеваемость COVID-19 в Квебеке снизилась

Профессор Университета Макгилла в Монреале, эпидемиолог Джей Кауфман также не слышал о том, чтобы власти провинции официально оценивали эффективность комендантского часа.

"На протяжении последних месяцев число новых случаев заражения в Квебеке оставалось на одном уровне или снижалось, в то время как в других провинциях этот показатель увеличивался", - рассказывает Кауфман.

В то же время он подчеркивает, что тенденцию в Квебеке нельзя объяснить одним лишь введением комендантского часа. Значение имеют и многие другие факторы - к примеру, темпы вакцинации, формат обучения в школах, а также количество проведенных тестов на COVID-19.

Эксперт: люди будут встречаться в другое время суток

По словам профессора Кристофа Шютте (Christof Schütte), в Германии пока также не хватает данных для убедительного исследования. Шютте возглавляет Институт имени Цузе в Берлине, где помимо прочего занимаются компьютерным моделированием.

По мнению эксперта, ночной запрет на выход из дома может оказаться эффективным только в том случае, если граждане будут его соблюдать наряду с другими мерами. Он однако опасается, что эффект комендантского часа продлится недолго, поскольку люди начнут встречаться в другое время суток.

Очередь перед входом в парижский супермаркет, 20 марта 2021 года

Очередь перед входом в парижский супермаркет, 20 марта 2021 года

Комендантский час нужно сочетать с другими мерами

В свою очередь, преподаватель Делфтского технического университета в Нидерландах Амине Горбани считает, что даже несмотря на это комендантский час может оказаться действенной мерой.

Вместе с другими учеными из Франции, Нидерландов и Швеции Горбани на протяжении года работала над проектом ASSOCC - компьютерной симуляцией виртуального общества, которое сталкивается с пандемией коронавируса.

Моделирование показало, что комендантский час в ночное время может предотвратить резкий рост заболеваемости COVID-19 и таким образом помочь избежать перегрузки системы здравоохранения.

Однако Горбани также подчеркивает: "В отличие от двухнедельного жесткого локдауна комендантский час должен действовать дольше, только тогда можно будет ощутить его эффект". Кроме того, сам по себе комендантский час не так эффективен и должен сочетаться с другими мерами, добавляет эксперт.

Опыт Франции: однозначных выводов сделать нельзя

Уже несколько месяцев комендантский час действует и на всей территории Франции: жителям страны запрещено покидать свои дома с 19 часов вечера до 6 часов утра. При этом регионы вправе устанавливать и дополнительные ограничения.

Мнения экспертов об их эффективности, впрочем, различаются. Группа ученых из Тулузы, к примеру, выяснила, что комендантский час с 20:00 помог снизить распространение вируса, однако запрет на выход из дома с 18:00 только усугубил эпидемиологическую ситуацию. По мнению ученых, возможной причиной такого явления стало скопление людей в супермаркетах перед их закрытием.

Согласно предварительным результатам исследования, проведенного Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований Франции (INSERM), в целом комендантский час можно назвать эффективным способом борьбы с коронавирусом. Так, в январе 2021 года он помог сдержать распространение традиционного варианта SARS-CoV-2. В то же время, по мнению исследователей, для сдерживания более агрессивной британской мутации B.1.1.7 существующих мер оказалось недостаточно.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:01

В Еврокомиссии недовольны экспортом вакцин за пределы ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

Склад вакцин AstraZeneca разозлил Брюссель?  

Что на самом деле происходит с вакцинами в Евросоюзе. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Немцы занимаются этим не реже одного раза в неделю  

Научный руководитель Путина не задекларировал миллиарды рублей  

Беларусь: правозащитники назвали число задержанных на акции 27 марта  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно