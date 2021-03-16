Третья волна коронавируса в Германии. Как ускорить вакцинацию?

После того, как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) накануне рекомендовало продолжать использование вакцины британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета, в Германии с утра пятницы, 19 марта, возобновили делать прививки этим препаратом.

Надо как можно скорее наверстать упущенное, заявил агентству DPA руководитель Немецкого общества иммунологии Карстен Ватцль (Carsten Watzl), ведь из-за перерыва не получили прививки десятки тысяч человек, что может обернуться в дальнейшем дополнительными смертями от COVID-19. Ватцль, как и многие другие немецкие эксперты, уверен, что с учетом смертельного риска, который таит в себе коронавирус, в любом случае лучше использовать вакцину AstraZeneca, чем ждать другого препарата.

К началу лета могут привить 75% немцев

До конца марта в Германию должно поступить в общей сложности 3,8 млн доз этой вакцины, во втором квартале - 17 млн плюс 59 млн доз препаратов BioNTech/Pfizer, Moderna и Jonson & Jonson. А в третьем квартале только от этих трех производителей в Германии ожидают поставок еще 82 млн доз.

Так делают прививки в центра вакцинации в Бранденбурге

Это означает, что чисто теоретически уже к середине июня, по крайней мере первый раз, могли бы получить прививки 75 процентов жителей Германии. Если на первоначальном этапе немецкая кампания вакцинации буксовала из-за дефицита вакцины, и этот дефицит еще не преодолен до конца, то уже очень скоро может возникнуть другая проблема - как быстро осваивать растущие поставки препаратов и ускорять вакцинацию всех желающих привиться от коронавируса.

К 18 марта включительно, по данным Института имени Роберта Коха (RKI), первую прививку получили в Германии 7 095 076 человек, а полную защиту от коронавируса, которую дает второй укол, - 3 172 553. До сих пор прививки в Германии делают только в специально созданных для этой цели центрах вакцинации и, в порядке эксперимента, в отдельных врачебных кабинетах.

Вакцина от коронавируса и домашние врачи

Центров по всей стране - порядка 400, в Берлине, например, их шесть. А вот домашних врачей здесь около 70 тысяч. 10 марта на совещании земельных министров здравоохранения была принята рекомендация подключить их к кампании вакцинации, начиная с предпоследней недели апреля.

Йенс Шпан

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) однако тут же подсчитал, что если прививки начнут делать хотя бы 50 тысяч домашних врачей и хотя бы по 20 в неделю, то только им потребуется по миллиону доз вакцины. А земли хотят получать для домашних врачей, как минимум, по 2,25 млн доз вакцины в неделю.

Препятствует переходу на по-настоящему массовую вакцинацию с использованием всей медицинской инфраструктуры Германии не только ограниченное число препаратов, но и принятая здесь строгая очередность. В первую, самую приоритетную группу, входят, в частности, лица старше 80 лет, пациенты с опасными хроническими заболеваниями, а также обитатели домов престарелых, инвалиды, пациенты с деменцией и санитары, ухаживающие за такими людьми.

В Минздраве ФРГ, судя по всему, считают, что во врачебных кабинетах, в отличие от центров вакцинации, не будет обеспечен надлежащий контроль за очередностью, и прививки могут делать по блату или за взятки.

Кому делать прививки в первую очередь?

Между тем некоторые эксперты и политики, например, председатель комитета бундестага по вопросам здравоохранения Эрвин Рюддель (Erwin Rüddel) как раз и ратует за предоставление домашним врачам права делать прививки кому они считают нужным, поскольку "знают своих пациентов и могут сами устанавливать приоритеты".

Домашние врачи знают своих пациентов лучше Минздрава

Такой же точки зрения придерживается и сопредседатель "зеленой" фракции в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), не говоря уже о самих домашних врачах. Уж лучше вколоть вакцину кому-нибудь вечером вне очереди, говорят они, чем выбросить ее в помойку, потому что очередник не пришел.

На отказе от строгой очередности вакцинации настаивают и представители местных властей, в частности, в Тюрингии, а также в приграничных с Чехией округах. Здесь эпидемиологическая ситуация особенно неблагоприятная, и ускоренная вакцинация местного населения вне зависимости от приоритетов могла бы снизить остроту ситуации.

Германия на пороге очередного локдауна

Споры о вакцинации идут в Германии на фоне тревожно растущих цифр суточного прироста числа инфицированных. По данным RKI, на утро 19 марта он составил 17 482 человек, что примерно на 5000 больше, чем в пятницу на прошлой неделе. Причем, особенно быстро теперь растет число зараженных в возрастной группе до 50 лет. Кумулятивный семидневный показатель числа инфицированных на 100 000 местного населения достиг 95,6.

Рестораны и под открытым небом останутся закрытыми

В шести федеральных землях из 16 этот показатель уже перевалил за 100. А 100 - это тот потолок, по достижении которого, как решили канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и земельные премьер-министры, полагается нажать на "аварийный тормоз", то есть аннулировать отмену карантинных ограничений, начавшуюся в Германии 8 марта.

В некоторых регионах, например, в Гамбурге уже начали закрывать едва открывшиеся промтоварные магазины, музеи и зоопарки. Скорее всего останутся закрытыми на следующей неделе также рестораны под открытым небом, театры, кино, концертные залы и спортплощадки, которые собирались начать открывать с 22 марта при условии благоприятного развития эпидемиологической ситуации и сохранении кумулятивного показателя в пределах сотни.

В Германии растет недовольство правительством Меркель

Тем временем в Германии растет недовольство действиями центрального правительства в условиях пандемии коронавируса. По опубликованным в четверг, 18 марта, результатам репрезентативного опроса института infratest dimap, треть респондентов считают принимаемые им меры недостаточными. В начале марта таковых была только пятая часть. А доля опрошенных, считающих меры властей правильными, уменьшилась с 47% до 38%.

Прямое следствие - снижение рейтинга правящих в стране консерваторов, партии Ангелы Меркель. Проходи выборы в ближайшее воскресенье, за Христианско-демократический союз (ХДС) проголосовали бы 29% избирателей - на 4 пункта меньше, чем по результатам опроса 4 марта. Все более реальной становится перспектива формирования следующего правительстваГермании тремя конкурирующими партиями - "зелеными" (рейтинг 20%), социал-демократами (17%) и либералами (9%).

Примечательно, что нового председателя ХДС Армина Лашета (Armin Laschet) называют подходящим кандидатом в преемники Меркель, которая больше не будет баллотироваться в канцлеры, 22% немецких избирателей. Явное предпочтение (51%) они отдают лидеру "братского" Христианско-социального союза (ХСС) Маркусу Зёдеру (Markus Söder), выступающему за более жесткие меры в борьбе с коронавирусом.

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