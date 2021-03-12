 Коронавирус: в Германии растет показатель заболеваемости | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в Германии растет показатель заболеваемости

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 119 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели более 96 млн пациентов. DW следит за событиями 12 марта.

Скульптура в маске под дождем

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 119 млн человек жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 96 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 марта (время московское).

В Германии растет показатель заболеваемости

++07.30++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 674 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 558 455 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 239 пациента, общее число летальных исходов возросло до 73 301. Выздоровели более 2,3 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 76,1 случая заражения, вновь больше, чем днем ранее (72,4). Наивысшего значения этот показатель достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

++06.30++

Правительство Германии намерено в 2022 году обеспечить страну вакциной за счет собственных производственных мощностей. Как заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke уполномоченный правительства по вакцинации населения Кристоф Крупп (Christoph Krupp), акцент будет сделан на новых технологиях, в частности производстве матричных РНК-вакцин. Берлин особенно рассчитывает на немецких производителей мРНК-вакцин BioNTech и CureVac. Производить свои препараты в Германии, по словам Круппа, намерены также американская компания Johnson & Johnson и британско-шведская AstraZeneca.

++05.40++

Правительства нескольких стран-членов Европейского Союза намерены добиться ослабления ограничений на въезд на территорию ЕС для иностранцев. Они требуют ввести возможность въезда для иностранцев, имеющих документ об отрицательном результате теста на коронавирус или сделанной прививке, и переболевших COVID-19. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе, речь идет о странах, в экономике которых важную роль играет туризм.

++04.35++

Редкие прохожие в масках в центре Шверина (Мекленбург - Передняя Померания)

Вцентре Шверина

Лишь в одной из 16 федеральных земель Германии, в Мекленбурге - Передней Померании, показатель заболеваемости (число случаев заражения на 100 000 жителей в течение 7 дней) не имеет тенденции к росту. Здесь также самое низкое значение этого показателя - 63 активных случая.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Тюрингии (146), Саксонии-Анхальте (98,1) и Саксонии (90,9). Эти регионы, а также Гамбург лидируют и по темпам роста заболеваемости.

В Словакии после прививки AstraZeneca скончалась 38-летняя женщина 

++03.35++

Укол шприцем в плечо

В Словакии после прививки вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca скончалась 38-летняя женщина. По информации Словацкого телевидения, после инъекции в середине февраля первой дозы вакцины у учительницы средней школы поднялась температура, начались сильные головные боли, боли в суставах и в месте введения препарата,.

Через неделю после этого она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и еще через несколько дней умерла. Отец женщины обвинил в ее смерти производителей вакцины и потребовал прекратить ее использование. В Словакии препаратом от AstraZeneca прививают преподавателей начальных и средних школ.

Еще один случай летального исхода после прививки был зафиксирован в Хорватии. По данным национального  телевидения, 91-летняя женщина умерла в результате легочной эмболии (тромб в легочной артерии). Ранее она был привита препаратом AstraZeneca, однако причинно-следственную связь пока установить невозможно.

++02.35++

Украина вошла в тяжелый период из-за распространения британского варианта коронавируса, меняющего клиническую картину COVID-19 и способствующего росту заболеваемости, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Накануне в Украине зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Новые случаи заражения коронавирусом за 14 дней на 1 млн жителей Германии, России, Беларуси, Украины, мира - инфографика

++01.30++

В Бразилии за сутки выявлено 85 663 новых случая заражения. От последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа в стране умерли 2216 человека. Таким образом, суточный прирост летальных исходов в стране четвертый день подряд превышает 2 тысячи. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,36 млн. Выздоровевшими считаются около 10 млн, скончались в общей сложности около 273 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов жителей.

Москва отчиталась о смертности в январе и феврале

++00.30++

Russland Impfstelle im Moskauer Kaufhaus Gum

Пункт вакцинации в московском ГУМе

В Москве смертность в январе выросла почти на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, но в феврале - лишь на 27%. По данным департамента здравоохранения столицы России, в первый месяц 2021 года зафиксировано около 16,3 тыс. смертей, в феврале - 12,5 тыс. случаев. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.

Коронавирусное заболевание COVID-19 в январе в качестве причины смерти названо в 5588 случаях, в феврале - в 3113.

"Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83% - если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 марта >>>

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 18:31

Как Китай быстро поборол коронавирус и резко увеличивает военные расходы. DW Новости (05.03.2021)

Ссылки в интернете

Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Кабінету міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Германия продлевает локдаун (04.03.2021)  

Чего на самом деле боятся в Германии: Меркель продлила локдаун до 28 марта. DW Новости (04.03.2021)  

Также по теме

Covid-19-Graffitis | Italien

Коронавирус: правительство Италии объявило на Пасху карантин 12.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 119 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели почти 95 млн пациентов. DW следит за событиями 12 марта.

Washington U.S. Präsident Biden Rede Corona Impfungen

Коронавирус: Байден утвердил "Американский план спасения" 11.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 118,7 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями 11 марта.

Brasilien Coronavirus Impfung

Коронавирус: Киев зарегистрировал китайскую вакцину CoronaVac 09.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились около 118 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 93 млн пациентов. DW следит за событиями 9 марта.

Реклама

Самые читаемые

Голосуют за Лукашенко, жизнью довольны? Как живут в белорусской глубинке  

Как любовь поссорила Сталина с Тито  

"Академик Черский" и завеса секретности из-за страха "Газпрома" перед санкциями  