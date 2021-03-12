Коронавирус: в Германии растет показатель заболеваемости

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 119 млн человек жителей планеты. Более 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 96 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 13 марта (время московское).

В Германии растет показатель заболеваемости

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 674 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 558 455 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 239 пациента, общее число летальных исходов возросло до 73 301. Выздоровели более 2,3 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 76,1 случая заражения, вновь больше, чем днем ранее (72,4). Наивысшего значения этот показатель достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

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Правительство Германии намерено в 2022 году обеспечить страну вакциной за счет собственных производственных мощностей. Как заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke уполномоченный правительства по вакцинации населения Кристоф Крупп (Christoph Krupp), акцент будет сделан на новых технологиях, в частности производстве матричных РНК-вакцин. Берлин особенно рассчитывает на немецких производителей мРНК-вакцин BioNTech и CureVac. Производить свои препараты в Германии, по словам Круппа, намерены также американская компания Johnson & Johnson и британско-шведская AstraZeneca.

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Правительства нескольких стран-членов Европейского Союза намерены добиться ослабления ограничений на въезд на территорию ЕС для иностранцев. Они требуют ввести возможность въезда для иностранцев, имеющих документ об отрицательном результате теста на коронавирус или сделанной прививке, и переболевших COVID-19. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе, речь идет о странах, в экономике которых важную роль играет туризм.

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Вцентре Шверина

Лишь в одной из 16 федеральных земель Германии, в Мекленбурге - Передней Померании, показатель заболеваемости (число случаев заражения на 100 000 жителей в течение 7 дней) не имеет тенденции к росту. Здесь также самое низкое значение этого показателя - 63 активных случая.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Тюрингии (146), Саксонии-Анхальте (98,1) и Саксонии (90,9). Эти регионы, а также Гамбург лидируют и по темпам роста заболеваемости.

В Словакии после прививки AstraZeneca скончалась 38-летняя женщина

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В Словакии после прививки вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca скончалась 38-летняя женщина. По информации Словацкого телевидения, после инъекции в середине февраля первой дозы вакцины у учительницы средней школы поднялась температура, начались сильные головные боли, боли в суставах и в месте введения препарата,.

Через неделю после этого она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу и еще через несколько дней умерла. Отец женщины обвинил в ее смерти производителей вакцины и потребовал прекратить ее использование. В Словакии препаратом от AstraZeneca прививают преподавателей начальных и средних школ.

Еще один случай летального исхода после прививки был зафиксирован в Хорватии. По данным национального телевидения, 91-летняя женщина умерла в результате легочной эмболии (тромб в легочной артерии). Ранее она был привита препаратом AstraZeneca, однако причинно-следственную связь пока установить невозможно.

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Украина вошла в тяжелый период из-за распространения британского варианта коронавируса, меняющего клиническую картину COVID-19 и способствующего росту заболеваемости, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны понимать, что мы зашли в достаточно тяжелый период с точки зрения нового штамма коронавируса. Мы это видим, об этом говорят врачи, он более контагиозен и больше людей заражается, поражает молодых людей. Мы видим изменения клинической картины, он поражает центральную нервную систему, почки, печень. Совсем другая клиническая картина", - сказал Степанов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Накануне в Украине зафиксировано 12 946 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

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В Бразилии за сутки выявлено 85 663 новых случая заражения. От последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа в стране умерли 2216 человека. Таким образом, суточный прирост летальных исходов в стране четвертый день подряд превышает 2 тысячи. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,36 млн. Выздоровевшими считаются около 10 млн, скончались в общей сложности около 273 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов жителей.

Москва отчиталась о смертности в январе и феврале

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Пункт вакцинации в московском ГУМе

В Москве смертность в январе выросла почти на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, но в феврале - лишь на 27%. По данным департамента здравоохранения столицы России, в первый месяц 2021 года зафиксировано около 16,3 тыс. смертей, в феврале - 12,5 тыс. случаев. Превышение смертности по отношению к соответствующим месяцам прошлого года составляет 5434 и 2677 случаев.

Коронавирусное заболевание COVID-19 в январе в качестве причины смерти названо в 5588 случаях, в феврале - в 3113.

"Летальность от коронавируса в Москве на конец февраля 2021 года составляет 2,57%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 3,83% - если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - отмечается в сообщении.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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