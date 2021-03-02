 По всей Германии прошли массовые акции критиков локдауна | Новости из Германии о Германии | DW | 13.03.2021

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Германия

По всей Германии прошли массовые акции критиков локдауна

Тысячи людей по всей стране призвали правительство ФРГ смягчить карантинные ограничения. В некоторых городах не обошлось без столкновений с полицией.

Участники антикарантинного протеста, организованного движением Довольно! в Штутгарте, 13 марта 2021 года

Участники антикарантинного протеста в Штутгарте

В Германии тысячи противников и правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса в субботу, 13 марта, вышли на улицы с призывами прекратить режим локдауна и смягчить действующие в стране карантинные ограничения. В некоторых городах эти акции сопровождались контрдемонстрациями сторонников правительственного курса и вакцинации.

Мюнхен

В Мюнхене акция под лозунгом "Год политики локдауна - довольно!" проходила у здания земельного парламента Баварии. По оценке информагентства dpa, в ней приняли участие нескольких тысяч человек. Поскольку количество собравшихся превысило допустимое во время пандемии, а также из-за того, что некоторые демонстранты пришли без защитных масок и не соблюдали социальную дистанцию, полиция заставила протестующих разойтись.

Дюссельдорф

В столице федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия около двух тысяч противников карантинных мер пришли к зданию ландтага. В то же время, как сообщает полиция, по городу курсировала колонна из более сотни домов на колесах, водители которых требовали прекращения карантина.

Берлин

В Берлине 13 марта прошло сразу несколько антикарантинных протестов. По данным полиции, у здания министерства здравоохранения ФРГ собрались около тысячи членов протестного движения под названием "Довольно!" При том, что в заявке на проведение этого мероприятия было указано лишь 50 участников. Большинство демонстрантов пришли в масках, отмечает агентство dpa.

Сторонники вакцинации в Германии требуют справедливого распределения вакцины

Сторонники вакцинации требуют справедливого распределения вакцины

Между тем около дюжины сторонников правительственных мер по борьбе с коронавирусом встретили собравшихся криками: "Мы привьем вас всех!"

Дрезден

В Дрездене Высший административный суд Саксонии запретил проведение акции движения "Мыслящие нестандартно". Тем не менее сотни критиков правительственных мер по борьбе с COVID-19 вышли на улицы города. Многократные призывы полиции разойтись не возымели эффекта. В результате начались столкновения участников акции с полицейскими. При этом протестующие нарушили установленные полицией ограждения и, как сообщает общественно-правовая медиакомпания MDR, напали на стражей правопорядка. Четыре стража порядка пострадали, против 400 участников акции было подано заявление в полицию.

Генсек партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии Александер Диркс (Alexander Dierks) назвал позже участников движения "Мыслящие нестандартно" в этой связи "готовыми к насилию экстремистами".

Ганновер

Полицейские и участники протеста против правительственных мер по борьбе с пандемией коронавируса в Ганновере, 13 марта 2021 года

Антикарантинный протест в Ганновере

В Ганновере на призыв движения "Довольно!" выйти на улицы откликнулись около 800 человек. На контрдемонстрацию, проходившую под лозунгом "Нельзя допустить создания в Германии новой правоэкстремистской партии", вышли около 40 человек.

Киль и Гамбург

В Киле протест против локдауна поддержали около 15 трактористов.

Кроме них, в демонстрации против коронавирусных ограничений приняли участие около 900 человек. Чтобы поддержать контрдемонстрацию, на улицы города, по данным полиции, вышли около 200 его жителей.

Столько же демонстрантов - около 200 человек - приняли участие в основной протестной акции в Гамбурге. Еще 400 человек, поддерживающих требования демонстрантов и наблюдающих за акцией со стороны, находились за ограждениями. Примерно сто человек приняли участие в гамбургской контрдемонстрации.

Штутгарт

На улицы Штутгарта вышло несколько сотен человек, чтобы выразить протест против антикризисной политики правительства Германии, частью которой стало продолжительное закрытие школ, необходимость самоизоляции, а также запрет на работу многих предприятий торговли, общественного питания, бытовых услуг, который привел к массовым разорениям.

Участники митинга в Штутгарте требуют остановить коронавирусное безумие

Участники митинга в Штутгарте требуют "остановить коронавирусное безумие"

Точное число демонстрантов в Штутгарте не известно. По словам представителей полиции, их было "существенно больше 750". Сами участники сообщают о 1500 собравшихся. После того как полиция объявила о завершении акции, ее участники разделились на группы и устроили разрозненные шествия по городу. По ходу этих маршей происходили отдельные стычки их участников с полицией. В результате одного из таких инцидентов стражи правопорядка применили перечный газ.

Акции против действующих сейчас в Германии карантинных ограничений состоялись также в Потсдаме, Магдебурге, Эрфурте и ряде других городов страны. В Коттбусе организатором протестной акции выступила правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ).

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    Автор: Андрей Гурков


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