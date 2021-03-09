Коронавирус: Меркель ожидает "еще три-четыре тяжелых месяца"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена примерно у 118 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 10 марта (время московское).

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В Иордании получено разрешение на применение в королевстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает оперативный штаб РФ со ссылкой на медицинский регулятор Иордании. По словам его главы Наззара Мехидата, экстренное использование препарата было разрешено после длительного периода изучения технической документации и предоставления всех необходимых данных.

Меркель: Германию ожидают "еще три-четыре тяжелых месяца"

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Ситуация с коронавирусом в Германии будет оставаться напряженной еще до июля, считает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Жителей страны ожидают "еще три-четыре тяжелых месяца: март, апрель, май, июнь", заявила Меркель в ходе видеоконференции с сотрудниками служб телефона доверия. Канцлер пояснила, что после указанного периода проявится эффект вакцинации и ситуация "будет значительно лучше". "Но в настоящий момент каждый день дается с трудом", - продолжила глава германского правительства.

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США намерены вдвое увеличить объем вакцин от коронавируса, заказанных у компании Johnson & Johnson. Как сообщил представитель правительства в Вашингтоне, планируется заказать еще 100 млн доз. Ожидается, что президент США Джо Байден объявит об этом в скором времени. При вакцинации препаратом от COVID-19 Johnson & Johnson достаточно одной прививки.

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Правительство Франции работает над созданием прививочного сертификата, свидетельствующего о защите от COVID-19. Об этом сообщил представитель правительства Габриэль Атталь после заседания кабинета министров. Он отметил, что, несмотря на то, что действующие ограничения эффективны, ситуация в больницах, в том числе в Париже и его окрестностях, продолжает вызывать беспокойство.

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В Польше суточный прирост заболеваемости коронавирусом достиг максимального показателя за период с ноября 2020 года - 17 260 случаев. Так, общее число зараженных в стране выросло до более 1,8 млн, а количество жертв COVID-19 увеличилось на 398 до около 46 000. Почти 18 400 пациентов с коронавирусом находятся на лечении в больнице, при этом более 1900 из них подключены к аппаратам для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Марокко стало 48-й по счету страной, зарегистрировавшей для применения российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщили разработчики препарата в Twitter.

В Германии до мая продлен режим удаленной работы

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Правительство Германии одобрило продление действия распоряжения, призывающего работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Теперь компаниям рекомендуется оставить своих сотрудников на "удаленке" до конца апреля. Ранее срок действия распоряжения истекал 15 марта. Работа из дома считается важным фактором в борьбе с пандемией, так как позволяет значительно сократить социальные контакты, отметил министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil).

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Компании BioNTech und Pfizer поставят Евросоюзу в марте дополнительно 4 млн вакцины от коронавируса. Об этом сообщила Еврокомиссия в Twitter, пояснив, что это позволит локализовать очаги распространение вируса и обеспечить свободное передвижение между границами стран ЕС.

Эстония приостановила использование вакцины от AstraZeneca

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В Эстонии решили временно не использовать одну партию вакцины AstraZeneca до тех пор, пока в Австрии не завершится расследование смерти одного привитого человека и случая заболевания второго. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

Ранее в Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии. В Лекарственном департаменте страны заявили об отсутствии доказательств связи этих случаев с вакциной. Тем не менее в Австрии в качестве меры предосторожности временно приостановили использование партии вакцины AstraZeneca.

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В Испании уже в мае могут быть введены электронные прививочные сертификаты. Об этом сообщила министр торговли и туризма страны Рейес Марото в эфире телеканала Antena 3 TV. По ее словам, введение такие сертификатов может быть приурочено к открытию туристической ярмарки FITUR 19 мая.

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В России за сутки число случаев заражения COVID-19 выросло на 9079 до 4 351 553, сообщает оперативный штаб. За последние 24 часа скончались 466 пациентов, общее число жертв коронавируса достигло 90 275.

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Больницы на палестинских территориях переполнены пациентами с коронавирусом, а отделения интенсивной терапии в некоторых районах на Западном берегу реки Иордан работают на пределах своих возможностей, сообщают СМИ со ссылкой на главу правительства Палестинской национальной автономии Мухаммеда Штайе. По его словам, заполняемость больниц в некоторых районах превысила 100%.

На сегодняшний день Западный берег реки Иордан и сектор Газа, где проживают в общей сложности порядка 5,2 млн палестинцев, получили около 34,7 тыс. доз вакцины от коронавируса. Всего с начала пандемии на палестинских территориях заразились коронавирусом более 177 тыс. человек, почти две тысячи пациентов умерли.

Умерла композитор Людмила Лядова

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Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни, причиной смерти стал коронавирус, сообщила "Интерфаксу" бывший администратор актрисы Галина Горбенко. Композитор была госпитализирована в конце февраля с коронавирусом. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Лядова родилась 29 марта 1925 года. Ее песни в разные годы, в частности, исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Елена Образцова, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко. Особую популярность приобрели "Старый марш", "Чудо-песенка", "Барабан" и другие.

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В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 6 377 новых случаев заражения COVID-19, вдвое больше, чем днем ранее (3 261), выздоровели - 5 687 человек, умерло 219 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 416 438 человек, 27 423 - умерли от COVID-19, выздоровели - 1 204 916 человек.

В Германии похвалили российскую вакцину

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Российский "Спутник V"

Председатель Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха в Берлине Томас Мертенс (Thomas Mertens) положительно отозвался о российской вакцине "Спутник V". "Это хорошая вакцина, которая, по всей вероятности, когда-нибудь будет допущена и в ЕС. У российских исследователей очень большой опыт в сфере вакцин. "Спутник V" разработан умело", - заявил он в интервью газете Rheinische Post.

На вопрос о сроках получения в Германии прививок от коронавируса всеми желающими председатель организации, разрабатывающей рекомендации по вакцинации населения в ФРГ, не дал однозначного ответа. "По меньшей мере, надеюсь, что до осени мы будем владеть ситуацией настолько, что эффект от прививок будет видимым", - заявил Мертенс. Одновременно он выразил уверенность, что в скором времени появится и детская вакцина от коронавируса. В данный момент производители изучают, как действуют на детей их препараты.

В начале марта стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы "Спутника V" для последующей регистрации. Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых. На данный момент в ЕС допущены три вакцины от коронавируса - препараты BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. 11 марта EMA, предположительно, одобрит также вакцину американского концерна Johnson&Johnson.

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Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Как сообщило министерство экономики, было обнаружено большое число мошенничеств при выплатах. Мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и затем оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников. Убытки от их действий оцениваются в миллионы евро.

++06.45++

В Германии за прошедшие сутки зафиксировано 9146 новых случаев коронавирусной инфекции, 300 человек скончались от последствий заражения, сообщил в среду Институт имени Роберта Коха. С начала пандемии в ФРГ вирусом заразились 2 518 591 человек, выздоровели 2,32 миллиона человек. Число жертв пандемии в стране достигло 72 489 человек.

Европарламент выделил 5 миллиардов евро на программу здравоохранения

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Европарламент одобрил выделение дополнительных 5,1 миллиарда евро в бюджет ЕС, предназначенные для программы здравоохранение EU4Health. Пандемия выявила "многие слабые места в национальных системах здравоохранения" стран ЕС, говорится в заключении евродепутатов. Одной из проблем является зависимость от поставок лекарств, медицинских приборов и защитных средств из стран, не входящих в Евросоюз. В рамках программы EU4Health будут созданы резервы медицинских товаров и продуманы механизмы более быстрой и эффективной реакции на глобальные угрозы здравоохранению.

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Мексика заказала дополнительные дозы препаратов от коронавируса из Китая, сообщил журналистам мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард. "Мы получили подтверждение того, что у нас будет дополнительно 22 миллиона доз", - сказал Эбрард. Размещен также заказ на дополнительные 10 млн доз китайской вакцины Sinovac, которая будет поставлена в период с мая по июль, в дополнение к уже заказанным 10 миллионам доз, которые должны прибыть в период с марта по май. Кроме того, Мексика закажет 12 миллионов доз вакцин, произведенных китайской компанией Sinopharm, как только она будет одобрена мексиканским регулятором, добавил министр.

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Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил о подписании контракта на закупку российской вакцины "Спутник V". "Мы только что закончили встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций, и нам прислали договор о контракте, он подписан", - сообщил президент в своем Twitter. Он отметил, что Гондурас планирует закупить 4, 2 миллиона доз вакцины "Спутник V". В феврале российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в Гондурасе в рамках ускоренной процедуры. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране зарегистрировано более 174 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались более 4,2 тысячи человек.

Взаимные обвинения в препятствовании поставкам вакцины

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Представитель ЕС вечером во вторник был вызван в британский МИД в Лондоне в с связи с обострением конфликта вокруг поставок вакцины от коронавируса. Причиной этого стало высказывание главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что власти в Лондоне якобы блокируют поставки вакцины от COVID-19 на континент. В рассылке, посвященной программе ЕС по закупке вакцин, Мишель написал, что "Соединенное королевство и США устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран". Позже глава Евросовета добавил, что Великобритания блокирует поставки косвенным путем, отметив, что "существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов".

"Британское правительство ни разу не создавало препятствий для экспорта вакцины", - заявил вечером в четверг официальный представитель МИД. По его словам, любые заявления об этом являются некорректными. Соответствующее заявление в письменной форме глава британского МИД Доминик Рааб также отправил в Брюссель. Ранее Лондон критиковал Евросоюз за приостановку поставки в Австралию партии вакцины AstraZeneca, которая производится на заводе компании в Бельгии.

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В 2022 году может быть произведено 3 миллиарда доз вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer, сообщил в интервью изданию Bloomberg основатель BioNTech Угур Шахин. По его словам, в принципе мощности для производства препарата могут быть увеличены, все зависит от спроса на вакцину. Как сообщалось ранее, в текущем году компания BioNTech намерена выпустить 2 миллиарда доз вакцины от COVID-19.

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В пригороде Афин вечером во вторник произошли массовые столкновения между демонстрантами и полицией. Участники акции протеста подожгли мусорные контейнеры и бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ. Поводом акции, в которой участвовало до 5 тысяч человек, стало снятое прохожими видео, на котором 7 марта мужчину на улице били полицейские. Власти заявили о начале проверки инцидента и сообщили, что полицию вызвали в тот день для проверки нарушения правил по борьбе с пандемией. В свою очередь премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал к прекращению насилия, заявив, что "слепая ярость ведет в никуда".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 9 марта >>>

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