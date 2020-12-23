Глава ВОЗ: Коронавирус - это не последняя пандемия

Нынешняя пандемия коронавируса не станет последней, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. "История учит нас о том, что это не последняя пандемия и что эпидемии - это часть жизни", - заявил Гебрейесус в субботу, 26 декабря.

По словам главы ВОЗ, увеличение инвестиций в системы здравоохранения, которое будет осуществляться при поддержке правительства и общества, поспособствует тому, что "наши дети и их дети унаследуют более надежный и устойчивый мир". За прошедшие 12 месяцев коронавирус "поставил мир с ног на голову" и принес "далекоидущие последствия" для общества и экономики, подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус напомнил, что о возможности пандемии предупреждали за годы до нее. "Мы должны вынести урок из произошедшего", - призвал генеральный директор ВОЗ. Он отметил, что странам необходимо лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям, и это касается не только сектора здравоохранения, но и общества и правительств в целом.

Пандемия коронавируса

С начала пандемии в мире выявлено свыше 80 млн человек, инфицированных коронавирусом. От последствий COVID-19 по всему миру скончались 1,76 млн заболевших. Выздоровели 56,87 млн человек.

21 декабря Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Вакцину уже начали применять, в том числе с 26 декабря и в Германии. Первой прививку от коронавируса получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла (Edith Kwoizalla).

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