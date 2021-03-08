 Коронавирус: Россия подписала соглашение о выпуске ″Спутник V″ в Италии | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 09.03.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Россия подписала соглашение о выпуске "Спутник V" в Италии

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились свыше 117 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 93 млн пациентов. DW следит за событиями 9 марта.

Ампулы с российской вакциной Sputnik V

Ампулы с российской вакциной "Sputnik V"

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 117 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 93 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 9 марта (время московское).

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарская компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины "Спутник V" в Италии, сообщила итало-российская торговая палата. Массовый выпуск ожидается с июня, стороны рассчитывают до конца 2021 года произвести 10 млн доз.

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Индонезия одобрила применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, сообщил руководитель профильного регулятора. Несколькими часами ранее в островную республику прибыло более миллиона доз этого препарата в рамках инициативы COVAX, а китайская компания Sinovac Biotech уже поставила в страну около 38 млн доз своей вакцины. В республике с 270,6 млн жителей вирус обнаружен у 1,38 млн человек, из них 37,5 тысячи умерли, 1,2 миллиона выздоровели.

Данные по Украине

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В Украине за минувшие сутки выявлено еще 3261 заражение, сообщило министерство здравоохранения. Кроме того, за 24 часа скончались 76 человек с COVID-19, а 975 пациентов с этой инфекцией выздоровели. В целом в 42-миллионной стране вирус обнаружен у 1 410 061 человека, из них 27 204 умерли, 1 199 229 выздоровели.

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Новая Зеландия ввела в действие первую крупную площадку для вакцинации. Поначалу в клинике в Окленде будут делать по 150 прививок в день, однако их число быстро вырастет, заверил представитель министерства здравоохранения. В предстоящие недели в городе появится еще 2 аналогичных учреждения. В островном государстве с почти 5 млн жителей подтверждено 2409 заражений, 26 больных умерли, 2304 выздоровели.

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Японская корпорация по производству медицинского оборудования Terumo разработала шприц, который позволяет извлекать из одной ампулы с вакциной BioNTech/Pfizer 7 доз лекарственного препарата - это на одну дозу больше, чем способны нынешние инструменты. Производство начнется в конце марта, до конца года разработчик намерен выпустить 20 млн экземпляров. Вирус в Японии с 126,2 млн жителей выявлен почти у 440 тысяч человек, более 8000 умерли, свыше 419 тысяч выздоровели.

Данные по Германии 

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В Германии за прошедшие сутки выявлено 4252 случая заражения коронавирусом, сообщил во вторник Институт имени Роберта Коха. Это на 309 случаев больше, чем неделю назад. От последствий заражения за сутки скончались 255 человек. Общее число смертельных случаев за время пандемии достигло 72 189, инфекция была выявлена у 2,509 миллиона человек.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Кая Каллас

В Эстонии с 11 марта вводится локдаун в связи с широким распространением британского штамма коронавируса, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас в эфире эстонского телевидения. По ее словам, британский штамм вируса найден в 98% проанализированных тестов. Ограничения продлятся по меньшей мере месяц. "Учебные заведения, включая начальные классы, переходят на дистанционное обучение", - следует из сообщения премьера. Кроме того, розничная торговля, за исключением магазинов с товарами первой необходимости и продуктовых магазинов, закрывается. Приостанавливают работу все заведения общепита, не разрешаются занятия спортом во внутренних помещениях, вводятся ограничения на передвижение по улицам.

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Власти Нидерландов продлили локдаун в стране до 31 марта. Об этом сообщил премьер-министр Марк Рутте. По его словам, исключения из действующих правил будут действовать только на будущей неделе в связи с парламентскими выборами. Ограничения включают в себя комендантский час, действующий с 21 часа до 4.30 утра. Введение его 23 января привело к массовым протестам, длившимся несколько дней подряд, поскольку это было первое столь жесткое ограничение свобод со времен нацистской оккупации в годы Второй мировой войны.

Одновременно с продлением локдауна Нидерланды возобновляют пассажирское авиа- и паромное сообщение с Великобританией. По данным правительства, британский вариант коронавируса уже настолько широко распространился в Нидерландах, что ограничение потеряло смысл.

За время пандемии в Германии уволились тысячи медсестер

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Медсестра в отделении интенсивной терапии в немецкой больнице

Медсестра в отделении интенсивной терапии

Во время пандемии в Германии тысячи медсестер и санитаров уволились из больниц и домов престарелых. Об этом во вторник сообщили издания медиахолдинга Funke, сославшись на данные Федерального агентства по труду, предоставленные по запросу фракции Левой партии в бундестаге. Согласно этим данным, только за период с начала апреля по конец июля 2020 года численность медперсонала сократилась на 9000 человек или 0,5 процента: за четыре месяца из больниц уволились 5124 сотрудника, из домов престарелых – 3885. В этой сфере в Германии занято 1,8 миллиона человек. До начала пандемии число занятых в ней медленно росло.  

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В медицинском журнале New England Journal of Medicine опубликовано исследование, согласно которому вакцина компаний BioNTech и Pfizer нейтрализует и бразильский вариант коронавируса.

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Американская корпорация IBM разработает цифровой паспорт вакцинации для Германии. Это следует из онлайн-публикации Официального журнала Евросоюза. Контракт с компанией будет заключен через десять календарных дней. IBM пока не прокомментировала информацию. Глава Минздрава Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) ранее говорил, что хочет, чтобы цифровой документ был введен до начала летних каникул, и поэтому инициировал срочную процедуру его разработки. Туристическая и авиационная отрасли, в частности, возлагают большие надежды на подобный сертификат, который должен быть создан с учетом единых стандартов для всего ЕС.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 8 марта >>>

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    Автор: Андрей Гурков


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