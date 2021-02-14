 Британский вариант коронавируса обнаружен уже в 94 странах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Британский вариант коронавируса обнаружен уже в 94 странах

Заражаемость коронавирусом во всем мире снижается, однако распространение новых, более заразных вариантов вируса вызывает обеспокоенность, констатирует ВОЗ. Британский вариант коронавируса обнаружен уже в 94 странах.

Женщина в защитной маске

Особо заразный вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный первоначально в Великобритании, выявлен уже в 94 странах, вариант, найденный сначала в ЮАР, - в 46, а вариант из Бразилии и Японии - в 21 стране, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 17 февраля. Эксперты в то же время полагают, что на самом деле эти более заразные виды коронавируса распространены шире, поскольку не все случаи заражения выявляются и регистрируются.

Особую обеспокоенность вызывает британский вариант B.1.1.7, который, по предварительным оценкам, почти на треть заразнее первоначального. Два других варианта, по всей видимости, также заразнее первоначального, но точных данных пока не получено.

Снижение заражаемости в мире

Эксперты ВОЗ отмечают, что из-за все более широкого распространения этих новых видов коронавируса оснований для успокоения на фоне снижающейся заражаемости во всем мире пока нет. На минувшей неделе во всем мире было зарегистрировано 2,7 млн новых заражений - на полмиллиона или на 16 процентов меньше, чем неделей ранее.

Максимальный показатель по инфицирования был зафиксирован в январе, когда за первую неделю месяца коронавирусом заразились почти 5 млн человек.

 Смертность от коронавируса, согласно ВОЗ, снизилась за последнее время на 10 процентов.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от Covid-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но ней сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС, где регистрация ожидается весной, выпускать ее будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:28

Сдержит ли Австрия распространение южноафриканского вируса-мутанта? (16.02.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Откуда на самом деле взялся коронавирус и почему заразились люди? Итог визита экспертов ВОЗ в Ухань (10.02.2021)  

Дети - главные пострадавшие от локдауна? (16.02.2021)  

Также по теме

Weltspiegel 03.02.2021 | China Wuhan | WHO-Untersuchung

Эксперт ВОЗ назвал вероятную версию происхождения коронавируса 14.02.2021

Коронавирус появился на юге Китая и изначально передался от летучих мышей диким животным, а впоследствии - человеку, полагает член экспедиции ВОЗ в Китай Питер Дасзак.

Weltspiegel 03.02.2021 | China Wuhan | WHO-Untersuchung

Коронавирус: США обеспокоены выводами ВОЗ о происхождении COVID-19 13.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 108 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 80 млн пациентов. DW следит за событиями 13 февраля.

Deutschland | Coronavirus | Schnelltest

Коронавирус: темпы распространения инфекции в Германии снижаются 17.02.2021

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 110 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели почти 85 млн пациентов. DW следит за событиями 17 февраля.

Реклама

Самые читаемые

Почему немок сегодня нельзя называть фройляйн  

Аресты в "черный четверг", или Чем опасны для Лукашенко студенты  

Туризм-2021: где будут отдыхать немцы и куда они не поедут  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно