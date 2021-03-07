Прививка от коронавируса: какие вакцины получит Молдова?

В Молдове идет кампания по вакцинации населения от коронавируса. Вакцинация является добровольной и бесплатной. На первом этапе делают прививки от ковида медперсоналу. Для этого используют препарат AstraZeneca. Первую партию этой вакцины страна получила в качестве гуманитарной помощи из Румынии 28 февраля - 21,6 тысяч доз из обещанных президентом Клаусом Йоханнисом в ходе его визита в Кишинев в декабре прошлого года 200 тысяч.

Вторая партия - 14,4 тысяч доз - поступила в Молдову 4 февраля с платформы COVAX (COVAX - инициированный ВОЗ глобальный механизм, который призван обеспечить государствам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам от коронавируса. - Ред.). Кроме этого препарата, молдавское Национальное агентство по лекарствам зарегистрировало 26 февраля вакцины BionTech/Pfizer и "Спутник V".

Вакцина против коронавируса вызвала дискуссию

Едва 2 марта стартовала вакцинация в Молдове, она стала предметом политических дискуссий. Толчком послужил официальный отказ врачей из двух больниц из самых крупных городов Гагаузской автономии - Комрата и Чадыр-Лунги - вакцинироваться препаратом AstraZeneca. Комментируя это на брифинге в Кишиневе 3 марта, депутат-социалист Владимир Односталко заявил, что "некоторые политики довели ситуацию до того, что рядовое население отказывается вакцинироваться, либо не доверяет вакцинам в целом". Его коллега по парламентской фракции Богдан Цырдя на своем Telegram-канале высказал мнение, что люди из команды президента Майи Санду "в госструктурах делают все, чтобы саботировать российский "Спутник V".

Вакцина "Спутник V"

Между тем экс-министр здравоохранения, теперь советник главы государства Алла Немеренко написала на своей странице в Facebook, что "Спутник V" будут продавать лишь в частных клиниках и вакцинировать только за деньги". Немеренко обвинила некоторые СМИ и Telegram-каналы в распространении ложной информации в отношении качества переданной Румынией вакцины AstraZeneca.

Доверяют ли вакцинам жители Молдовы

Тот факт, что политики обсуждают вопросы вакцинации "исходя из своих геополитических взглядов, приведет к тому, что в обществе снизится рейтинг доверия к вакцинации", утверждает в интервью DW руководитель социологической компании Intellect Group Ян Лисневский. С его точки зрения, политизация этого вопроса, распространение непроверенной информации о качестве вакцин "может привести к массовому психозу, что в условиях пандемии ковида совсем плохо". Вообще же, уверен эксперт, население страны мало знает о вакцинах и вакцинации, "людям не разъясняют ни реальную пользу, ни реальные риски".

По результатам соцопроса "Барометр общественного мнения", презентованным в Кишиневе 3 марта Институтом публичной политики, лишь 30 процентов молдавских граждан готовы вакцинироваться. По данным популярного русскоязычного интернет-портала point.md, в котором приняли участие почти 3 тысячи пользователей, вообще не хотят делать прививку 17 процентов опрошенных. А большинство из тех, кто будет вакцинироваться, - 66 процентов, предпочли бы сделать это российским "Спутником V".

"Спутник V" для Молдовы - за деньги или бесплатно?

Информацию о том, что вакцинация "Спутником V" будет для граждан платной, вначале подтвердил и исполняющий обязанности премьер-министра Аурел Чокой. Как сообщил он в эфире одного из местных телеканалов 4 февраля, молдавская компания-дистрибьютер может предложить правительству купить у нее российскую вакцину, "но необходимо понимать, по какой цене, ведь цена посредника выше цены производителя".

По словам Чокоя, в нынешней ситуации молдавские власти будут благодарны любому поставщику, который предоставит вакцину. Число заболевших в Молдове с начала пандемии перевалило за 195 тысяч человек, скончавшихся от последствий болезни - свыше 4 тысяч. В Молдове, по словам Чокоя, обнаружен британский вариант мутировавшего коронавируса, больницы страны переполнены.

В палате, где лежат больные ковидом

"Даже если "Спутник V" не будет в ближайшее время зарегистрирован ВОЗ или Европейским агентством по лекарственным средствам, в настоящее время мы, принимая во внимание растущее число инфицированных, находимся в таком положении, что примем любой препарат. Чтобы спасти человеческие жизни, неважно, как называется вакцина или какая страна является производителем. Важно положить конец распространению коронавируса в Молдове", - сказал он. Как рассказал чиновник, "пока нет никакого соглашения по этому вопросу между правительствами Республики Молдова и Российской Федерации", но "если Россия решит пожертвовать нам "Спутник V", мы с радостью примем эту вакцину".

Граждане должны сами выбирать вакцину

Молдова "сильно зависит от доноров, сейчас мы бесплатно пользуемся той вакциной, которую нам подарили. Но в стране немало граждан, готовых привиться в частных клиниках. Главное, чтобы вакцина - "Спутник V" или какая-то другая - получила авторизацию на территории Молдовы", поделился с DW своим мнением политолог Роман Михаеш. С его точки зрения, очень важно, чтобы у граждан было право самим выбирать препараты для прививок из тех, что разрешены в Молдове.

По информации президента Майи Санду, во второй половине марта в Молдову должны поставить первую партию вакцины BionTech/Pfizer. Об этом она заявила 3 марта. Как сказала Санду, "была бы рада, если бы в скором времени у нас оказалось достаточное количество вакцины различных видов, чтобы граждане могли выбирать".

По официальным данным, через платформу COVAX Молдова должна получить 24,5 тыс. доз вакцины BioNTech/Pfizer и от 156 тыс. до 264 тыс доз вакцины AstraZeneca. Эти вакцины Молдова получит бесплатно. Остальные придется покупать самой. Молдова уже нашла резервы для закупки миллиона доз вакцины, но названия препаратов не уточнены.

Смотрите также: