Швеция и Дания вводят прививочные сертификаты. Какие у них плюсы и минусы?

Швеция до сих пор была известна своим "особым курсом" в борьбе с коронавирусом. Вместо локдаунов и ограничений, как в других европейских странах, шведы вначале полагались на коллективный иммунитет, а затем на здравый смысл населения. За это страну нещадно критиковали, особенно после того, как уровень заражений неудержимо устремился вверх и во много раз превысил показатели в соседних странах. По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в Швеции заразились коронавирусом более 600 000 человек.

В Швеции долго рассчитывали на сознательность, а показатели заражаемости росли

Теперь эта скандинавская страна в очередной раз идет особым путем - на этот раз с соседней Данией. К лету здесь планируют ввести цифровой сертификат вакцинации.

Для чего и для кого нужна карта прививок?

По словам шведского министра информационных технологий Андерса Игемана, речь, прежде всего, идет о том, чтобы человек мог легко и просто доказать, что прошел вакцинацию.Такие доказательства, считает он, могут оказаться важными в будущем, например, при въезде в другие страны или при посещении культурных и спортивных мероприятий. Цифровая инфраструктура для прививочного сертификата должна быть готова к 1 июня, в ее создании принимают участие несколько ведомств.

Дания объявила о планах ввести сертификаты вакцинации даже раньше Швеции. Одна из целей властей в Копенгагене - позволить жителям беспрепятственно совершать командировки в другие страны. Данные о прививках должны быть доступны на сайте датской системы здравоохранения или через специальное приложение на смартфоне.

Как в Дании и Швеции обстоят дела с вакцинацией?

На сегодняшний день электронным сертификатом вакцинации могли бы воспользоваться лишь немногие. По данным онлайн-платформы Our World in Data на 14 февраля, в Дании прошли вакцинацию 6,87% населения, а в Швеции - 4,53%. Таким образом уровень вакцинации в обеих странах аналогичен показателям в Германии (4,95 процента) и Европейском Союзе. Для сравнения: в Израиле, который лидирует в мире по этому показателю, прививку против коронавируса сделали уже около 74 процентов населения.

Пока непонятно, удастся ли в конечном счете вакцинировать большинство шведов. Страна критически настроена к прививкам после того, как около десяти лет назад массовая вакцинация против свиного гриппа привела к тяжелым последствиям для здоровья детей и подростков. Сотни заболели неизлечимой нарколепсией - своего рода патологической, болезненной сонливостью. Вакцинация обернулась тогда одним из крупнейших медицинских скандалов в стране и до сих пор еще не выветрилась из памяти шведов.

Кто лишится привилегий?

Имея документ о сделанных прививках, вакцинированные люди смогут пользоваться привилегиями. Звучит, на первый взгляд, хорошо, но у ситуации есть и обратная сторона. Критики опасаются, что это приведет к фактически неофициальной обязательной вакцинации - прежде всего для людей, которые хотят и должны много путешествовать или хотят снова участвовать в общественной жизни. По мнению министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), это может разделить общество. Есть опасения, что подобная ситуация также поколебает доверие к политикам, которые ранее исключали обязательную вакцинацию.

Кроме того, с точки зрения критиков, нельзя говорить о справедливости получения преимуществ от вакцинации до тех пор, пока в наличии не будет достаточно вакцины. И плюс ко всему: у некоторых групп людей имеются ограничения по прививкам. Так, лицам, страдающим тяжелой аллергией или принимающим иммунодепрессанты, следует вакцинироваться только после консультации с врачом, а беременные и кормящие женщины должны и вовсе полностью отказаться от вакцины. В таком случае эти люди будут лишены льгот, не имея никаких возможностей что-либо предпринять.

Экономика таких стран, как Испания, зависит от туризма, и потому они настаивают на введении сертификата о вакцинации. На фото: пляж на Балеарских островах

Какие планы у других европейских стран?

Другие европейские страны, такие как Греция, Кипр и Испания, также призывают к созданию единого сертификата о прививках, чтобы вакцинированные люди могли снова свободно путешествовать, а туристическая отрасль начала развиваться. Польша и Румыния уже объявили, что отказываются от обязательного карантина для въезжающих, если они вакцинированы против коронавируса.

ЕС также намерен утвердить единый сертификат о вакцинации от коронавируса. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис сказала, что ей нужен не "паспорт прививок", а "сертификат о вакцинации": "Разница в том, что в документ, о котором мы думаем, будут включены все данные, касающиеся вакцинации".

Кириакидис надеется и на научную пользу начинания. "Это дает нам представление об развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах, которые проявляются лишь спустя время". Кроме того, по его словам, сертификаты позволили бы дифференцированно подходить к реабилитации пациентов независимо от того, в какой европейской стране они находятся.

Появится ли сертификат о вакцинации в Германии?

На данный момент это кажется довольно маловероятным. Только недавно немецкий Совет по этике (Deutscher Ethikrat) высказался против паспорта вакцинации. По мнению членов совета, нельзя исключать, что вакцинированные люди продолжают распространять вирус. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции, считают

в Совете по этике, могут сохраняться еще довольно долго, если в этом будет необходимость. О большей свободе действий можно будет подумать лишь в том случае, если же будет достоверно установлено, что вакцина способна сдерживать распространение вируса SARS-CoV-2 и его передачу от человека к человеку.

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