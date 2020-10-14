Как в Москве отчитываются об удаленке - и какой в этом смысл?

Московские компании уже неделю вынуждены передавать в московскую мэрию данные о сотрудниках, которые работают из дома. Столичные власти объясняют эти требования сложной эпидемиологической обстановкой в городе: несмотря на принимаемые меры, едва ли не каждый день число выявленных случаев заражения COVID-19 бьет рекорды.

Мэрия Москвы сразу смягчила требования

По задумке мэрии Москвы, из дома должны работать не менее трети сотрудников городских фирм. Контролировать переход на удаленку чиновники хотят сами. Для этого руководство компаний должно собрать c сотрудников и передать в мэрию следующие данные: номер мобильного, госномер автомобиля, номер транспортной карты. Предполагается, что все данные, кроме телефона, предоставляются "при наличии".

После публикации соответствующего указа мэра москвичи стали в интернете делиться своими способами обхода требований. Например, напротив фамилии "удаленного" сотрудника писали: "отказался предоставить сведения". В ответ на это в оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что обязанность предоставлять сведения лежит не только на руководстве компаний, но и на самих сотрудниках - сослались на Трудовой кодекс.

В мэрию должны быть переданы личные данные сотрудников на удаленке

Мэрия точно не объяснила, как будет распоряжаться полученными сведениями. "Любые данные будут использоваться против самих работников и работодателей, - предположил в разговоре с DW адвокат и юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян. - В отношении работников эта информация позволит, например, не валидировать цифровые пропуска, если их вдруг введут. Кроме того, он даст возможность штрафовать работодателей - в ручном или автоматическом режиме".

Сдавать отчет сперва требовалось каждый понедельник. В минувший четверг чиновники сжалились и разрешили компаниям передавать данные каждую неделю только в случае, если что-то в них изменилось. Не исключено, что уступка мэрии связана с тем, что у нее в короткие сроки не получилось создать систему, которая справляется с большим наплывом работодателей.

Система контроля за удаленкой не выдержала нагрузки

Специалист одной из московских консалтинговых компаний Евгения Салихова рассказала DW, что 12 октября, когда нужно было сдать первый отчет, система "благополучно рухнула": отчеты по компаниям не загружались, а в какой-то момент страница перестала загружаться. "Чтобы формально соблюсти указ, я делала скриншоты по каждой организации, что вкладка не работает по каждой организации, - рассказывает Салихова. - После этого я также регистрировала обращение в техподдержку".

Евгения по работе ведет отчетность более чем 20 компаний. По ее словам, правительство Москвы неоднозначно сформулировало требования. С одной стороны, обязательно предоставлять только номер телефона, с другой, жирным шрифтом на сайте мэрии отмечено, что не только непредоставление, но и "неполное предоставление" данных карается штрафом до 300 тысяч рублей или приостановкой деятельности до 90 дней.

Некоторые компании попытались искать защиты у федерального правительства. Несколько крупных IT-ассоциаций обратились к главе Министерства цифрового развития Максуту Шадаеву, заявив, что бизнес попал в неловкое положение: с одной стороны, есть наказание за разглашение данных, с другой - за неразглашение. В Минцифры бизнесменов заверили, что у мэрии есть законное право обрабатывать соответствующие данные.

Компании просят мэрию учесть их особенности

В объединении компаний-разработчиков программного обеспечения "Руссофт" DW сказали, что "не сомневаются в квалификации юристов Минкомсвязи" и не будут оспаривать законность требований мэрии в суде. Проблему там видят в том, что мэрия используют единый подход к разным компаниям.

"Каждый сегмент бизнеса, особенно такого инновационного, как IT, требует диалога и учета его особенностей, - отмечает президент "Руссофта" Валентин Макаров. - Не нужно нагружать IT-бизнес, который перешел на удаленную работу на 97% с первого дня пандемии". Макаров считает, что общие решения мэрия и IT-компании могли бы вырабатывать, например, на площадке экспертного совета.

Пассажиропоток в Москве в октябре снизился

Не только высокотехнологичные компании требуют к себе дифференцированного подхода. Евгения Салихова отмечает, что от требования чиновников страдают все небольшие предприятия. "У нас есть компания, в которой работает 10 человек, и они все заняты здесь и сейчас, - сетует Салихова. - Юридически мы должны писать отчет, а фактически туда некого писать. У малого бизнеса часто каждый сотрудник незаменим".

Когда дистанционный режим работы покажет результат

Вынужденный переход 30% сотрудников на дистанционный режим работы уже отразился на загруженности московского транспорта. Мэр Москвы Сергей Собянин 15 октября заявил, что пассажиропоток в Москве сократился на 40% по сравнению с октябрем прошлого года. В то же время глава департамента транспорта мэрии Максим Ликсутов отметил снижение пассажиропотока на 22,6% - по сравнению с периодом до массового ухода на удаленку.

Так или иначе, на статистике по заражениям эти меры пока позитивно не отразились. "Любые меры дадут отсроченный результат. Если они сработают, то сначала это будет замедление роста, потом только стабилизация числа новых случаев в день", - объясняет эпидемиолог Антон Барчук. - Достаточно ли тех мер, которые сейчас принимаются, мы сможем увидеть в ближайшее время".

Окончательная же победа над коронавирусом возможна только путем массовой вакцинации. В интервью ТАСС, опубликованном 16 октября, Собянин выразил надежду, что необходимые для массовой вакцинации партии вакцины прибудут в Москву в конце 2020 года. На данный момент российская вакцина прошла только две фазы испытания из трех.

Мэр Москвы Собянин ожидает массовые партии вакцины к концу 2020 года

"В идеальном мире вакцинацию можно начинать после опубликования результатов третьей фазы исследования, которая покажет эффективность вакцины, - отметил Антон Барчук. - Какое-то время потребуется для того, чтобы наладить производство. Я не думаю, что можно рассчитывать на начало массовой вакцинации в этом году".

Данные по удаленке - под угрозой утечки?

Передача данных в мэрию ожидаемо вызвала у москвичей опасения за сохранность данных. Саркис Дарбинян из "Роскомсвободы" напомнил о результатах недавнего расследования организации. "Мы выяснили, что на черном рынке существует огромное количество предложений пробить человека "по лицу", - рассказал юрист. - Все это данные из московской системы распознавания лиц".

В сентябре 2020 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против двух полицейских, которые продавали данные из системы распознавания лиц.

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