 Президент Чехии попросил Путина о поставках ″Спутника V″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.02.2021

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Европа

Президент Чехии попросил Путина о поставках "Спутника V"

По словам президента Чехии Милоша Земана, Россия согласилась удовлетворить его просьбу о поставках вакцины от коронавируса.

Производство вакцины Спутник V

Производство вакцины "Спутник V"

Россия будет поставлять в Чехию вакцину от коронавируса "Спутник V" (Sputnik V), заявил чешский президент Милош Земан.  В эфире телеканала CNN в субботу, 27 февраля, он рассказал, что обратился с просьбой предоставить препарат к президенту РФ Владимиру Путину. "Если я правильно информирован, то ее (просьбу о поставках вакцины. - Ред.) удовлетворят", - добавил Земан.

При этом глава государства уточнил, что для применения вакцины в Чехии ей необходимо пройти регистрацию. Сам он счел бы одобрение препарата национальным регулятором лекарственных средств SUKL "абсолютно достаточным", подчеркнул Земан.

Со своей стороны, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил ранее, что считает необходимым дождаться официального одобрения российской вакцины от COVID-19 Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Вакцина "Спутник V" в Венгрии

В середине февраля Венгрия первой и пока единственной из стран ЕС начала вакцинировать население препаратом "Спутник V". Для этого власти зарегистрировали эту вакцину для применения в стране в экстренном порядке. По данным онлайн-издания Aerzteblatt, Венгрия, население которой составляет около 10 млн человек, закупила у России 2 млн доз вакцины "Спутник V" и у Китая 5 млн доз препарата Sinopharm, также еще не зарегистрированного для применения в ЕС.

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    Автор: Андрей Гурков


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