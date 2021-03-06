Что нужно знать о "пфайзеровской" вакцине из Германии (фотогалерея)

Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.