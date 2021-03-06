Что нужно знать о "пфайзеровской" вакцине из Германии (фотогалерея)

Как распределены роли в стратегическом альянсе немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского гиганта фарминдустрии Pfizer? О этом - в фотогалерее DW.
Смотрите также:
У оксфордской вакцины - проблемы в Германии: медики не хотят ей прививаться, рейтинг низкий. С такой проблемой могут столкнуться в ФРГ и другие препараты, включая "Спутник V".
Перевозку и хранение препарата BioNTech/Pfizer в течение двух недель можно осуществлять в обычных морозильных камерах. Ранее производители настаивали на специальном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.
К производству вакцины BioNTech/Pfizer подключаются немецкие, американские, французские и швейцарские компании. Несколько заводов готовятся к массовому выпуску препарата CureVac.