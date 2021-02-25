 Температуру перевозки и хранения вакцины BioNTech/Pfizer разрешили снизить | Новости из Германии о Европе | DW | 26.02.2021

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Европа

Температуру перевозки и хранения вакцины BioNTech/Pfizer разрешили снизить

Перевозку и хранение препарата BioNTech/Pfizer в течение двух недель можно осуществлять в обычных морозильных камерах. Ранее производители настаивали на специальном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.

Вакцина BioNTech/Pfizer

Вакцина BioNTech/Pfizer

Транспортировка и хранение вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer в течение двух недель могут осуществляться при температуре от минус 15 до минус 25 градусов по Цельсию - то есть в обычных морозильных камерах. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщило Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA).

Ранее одним из важнейших условий было поддержание на этапах перевозки и хранения температурного режима - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию. Лишь за пять дней до непосредственного применения разрешалось, чтобы препарат находился в обычных холодильных камерах.

В FDA надеются, что смягчение требований облегчит снабжение вакциной врачебных практик и аптек. Кроме того, будет снижено давление на поставщиков, в задачи которых входило обязательное использование сверхмощных морозильных установок, а также специальных контейнеров с сухим льдом.

К выпуску вакцины BioNTech/Pfizer подключаются французские и швейцарские компании

Компания Pfizer обратилась в FDA неделю назад с просьбой внести коррективы в рекомендации по транспортировке и хранению. По словам представителей фирмы, изменения связаны с данными, которые были получены за девять месяцев с начала разработки препарата.

Ранее стало известно, что к производству вакцины BioNTech/Pfizer в Европе подключаются немецкие, американские, французские и швейцарские компании. Так, проектная мощность завода в германском Марбурге - не менее 750 млн доз в год, что составляет более трети от тех 2 млрд доз, которые компания намерена выпустить  в течение 2021 года.

В марте к выпуску вакцины намеревается приступить германский завод американской фармацевтической корпорации Baxter. Затем, летом, подключится французская компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Это произойдет на крупной производственной площадке Sanofi во Франкфурте-на-Майне, а продукция будет предназначена для Евросоюза. Вслед за этим пришло сообщение, что и швейцарский фармацевтический гигант Novartis готов помочь компании BioNTech.

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    Автор: Андрей Гурков


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