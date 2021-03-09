ФРГ: мошенники похитили миллионы евро из программы помощи бизнесу

Власти Германии приостановили выплаты по нескольким программам финансовой помощи пострадавшему от пандемии бизнесу. Об этом во вторник, 9 марта, сообщило министерство экономики Германии, объяснив эту вынужденную меру обнаружением большого числа мошенничеств при выплатах. "В некоторых случаях создается подозрение, что государственные деньги на оказание помощи были неправомерным образом перенаправлены", - говорится в сообщении министерства.

Ранее об этих мошенничествах сообщило издание Business Insider. По данным издания, мошенники, используя фейковые данные, регистрировались на сайте министерства и затем оформляли помощь для реально существующих фирм. Однако эти фирмы не получили выплаты, поскольку те направлялись на счета мошенников. Убытки от действий мошенников Business Insider оценивает в миллионы евро.

Между тем Федеральное объединение среднего бизнеса (BVMW) критикует действия властей, поставившие в сложное положение бизнесменов из-за прекращения выплат. "Из-за единичных случаев нельзя подозревать весь средний бизнес", - заявил главный экономист BVMW Ханс-Юрген Фёльц (Hans-Jürgen Völz), потребовавший возобновления платежей. К критике присоединилась и немецкая оппозиция. "Над нами смеется вся Европа", - заявила председатель комитета по финансам бундестага Катя Хессель (Katja Hesse) из партии СвДП.

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