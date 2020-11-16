Комментарий: Коррупционер поневоле, или Предвыборный подарок чиновникам
Новый законопроект, фактически разрешающий чиновникам "вынужденную коррупцию", еще дальше отодвигает Россию от реальной борьбы с нечистыми на руку госслужащими, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Поправки в антикоррупционное законодательство Министерство юстиции предложило еще в 2019 году. Тогда глава ведомства Александр Коновалов объяснял, что речь идет о чисто технических нюансах, которые позволят убрать "отдельные шероховатости". Два года спустя Госдума принимает в первом чтении законопроект, позволяющий чиновникам избежать ответственности за коррупцию при "чрезвычайных обстоятельствах".
Пожар, потоп и пандемия
Перечень поводов не преследовать чиновников за коррупцию довольно обширный. В их числе - стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными.
Татьяна Фельгенгауэр
Примечательно, что месяц назад в комитете Госдумы по вопросам местного самоуправления в этой связи приводили в пример пандемию коронавируса, из-за которой чиновники, мол, не могут вовремя подавать сведения о доходах и имущественную декларацию. Какая именно тут связь не очень понятно, но судя по тому, что законопроект принят в первом чтении, депутатам эта идея ясна и близка.
Безусловно, несправедливо подозревать Госдуму в том, что подобным законом чиновников хотят частично вывести из-под антикоррупционного законодательства, однако российские реалии заставляют сомневаться в том, что новый закон не превратят в индульгенцию для коррупционеров разных уровней. Сами формулировки звучат, как строки из Салтыкова-Щедрина!
Борьба с коррупцией?
Власть регулярно проводит показательные процессы по коррупционным делам. Губернаторы, министры, высокопоставленные чиновники - на скамье подсудимых может оказаться любой. Однако на последовательную и планомерную борьбу с коррупцией это не очень похоже. Скорее - на кампанейщину.
Вместе с тем, статей, связанных с коррупцией, в Уголовном кодексе достаточно, чтобы посадить любого неугодного власти чиновника. В связи с этим неясно, улучшит новый закон эту ситуацию, или продолжит традицию избирательного подхода к борьбе с коррупционерами.
На первый взгляд кажется, что дело тут вовсе не в намерении отладить уже действующие инструменты борьбы с коррупцией. Власть, похоже, демонстрирует чиновникам самого разного уровня если не заботу, то внимание к их проблемам. Тем более, что проверять, действительно ли обстоятельства непреодолимой силы вынудили госслужащего совершить акт коррупции, будет специальная комиссия. Интересно, из кого она будет состоять, и не окажемся ли мы в ситуации, когда коррупционеры будут проверять сами себя.
При чем тут выборы?
Обращает на себя внимание и тот факт, что законопроект принимают в год парламентских выборов. Кампания уже началась, и сейчас разным категориям российских избирателей раздают либо кнуты, либо пряники.
Кнуты достались, например, НКО, для которых приняли новый закон об "иностранных агентах" . Чиновникам, судя по всему, достался пряник в виде закона о "вынужденной коррупции". Конечно, армии госслужащих спокойнее голосовать за власть, которая на деле показывает, что она при необходимости готова войти в их положение и попытаться понять, почему того или иного чиновника поймали на коррупции.
Заодно таким законом можно продемонстрировать и отношение к главным борцам с коррупцией - ФБК. Структура Алексея Навального известна антикоррупционными расследованиями, хотя, кажется, ни одно из них не привело к реальным уголовным делам против упомянутых в фильмах чиновников. Тем не менее, именно за ФБК закрепилось негласное звание лидера в антикоррупционной борьбе. Такое положение дел вряд ли устраивает Кремль. Власть в очередной раз демонстрирует, что решать, кто в России коррупционер, а кто - нет, будет только она.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
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Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
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Автор: Марина Барановская
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России не удается добиться успехов в борьбе с коррупцией