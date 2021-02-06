Коронавирус: Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19, страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 106 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались, выздоровели более 78 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 8 февраля (время московское).
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стал объектом критики из-за предполагаемого нарушения ограничительных мер. В соцсетях появилась фотография, на которой Мицотакис запечатлен на обеде с участием около 30 человек, проходившем на балконе дома парламентария от правящей партии. Левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" назвало поступок главы правительства "провокационным и оскорбительным". Действующие ограничения запрещают собрания в частных помещениях.
Официальный представитель правительства объяснил, что обед на острове Икария проходил вне помещения, а присутствующие сняли маски только на время еды. В Греции с почти 11 млн жителей возбудитель COVID-19 обнаружен более чем у 163 тысяч человек, 5972 больных скончались.
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Кувейт временно запрещает въезд иностранцам, сообщило управление гражданской авиации. Мера нацелена на борьбу с распространением инфекции и не коснется дипломатов, медицинских сотрудников и членов их семей. По данным министерства здравоохранения, коронавирус в 4-миллионном государстве выявлен почти у 171 тысячи человек, 966 больных умерли, 161,5 тысячи выздоровели.
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Южно-Африканская Республика приостановит использование вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, пока ученые ведут консультации по этому препарату, сообщил министр здравоохранения Звелини Мкизе. Производитель признал, что вакцина лишь в ограниченной степени защищает от легкой и умеренной форм заболевания COVID-19, если его возбудителем является вариант вирус 501Y.V2, впервые выявленный в ЮАР. В 58-миллионной стране подтверждено около 1,48 млн заражений, почти 46,3 тысячи больных скончались, а 1,36 млн выздоровели.
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Россия с 8 февраля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Самолеты из Москвы в Афины будут летать два раза в неделю, а в Сингапур - трижды в неделю. Греция сможет еженедельно принимать не более 500 туристов из РФ, для въезда необходимо заполнить специальную форму на правительственном портале и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. В Сингапур туристов пока не пускают.
Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса
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Ужин в "теплице"
В конце концов выйти из дома и посидеть в ресторане - такое желание после длительного карантина наверняка возникнет у многих. В культурном центре Mediamatic в Амстердаме временно можно поесть в пяти небольших "теплицах", хорошо защищенных от ветра, непогоды и вирусов других посетителей. Концепция была принята "на ура", все столики зарезервированы до конца июня.
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С мечтой о море
Сидеть в уютной пляжной корзине и смотреть на волны - для многих выбирающих местом отдыха немецкое побережье Северного моря это идеальное ощущение отпуска. Во времена пандемии такого рода мебель все чаще покупают для балконов и садов, сообщает один из ее производителей из города Букстехуде в Нижней Саксонии. Все по принципу - если отдых у любимого моря невозможен, шезлонг можно доставить домой.
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Новые правила в парикмахерских
После шестинедельного перерыва этот парикмахер из Эссена обслуживает первого клиента. Все выглядит несколько иначе, чем прежде: мастер в маске, между раковинами для мытья головы установлены перегородки из плексигласа, а кофе для посетителей, ожидающих очереди, пока табу. Но клиентов, судя по всему, новые правила не беспокоят - во многих парикмахерских все расписано на недели вперед.
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Защита от брызг болоньезе
Перегородки из оргстекла установлены и в этом миланском ресторане Gaga Café. Они разделяют как гостей за столом, так и столы и проходы. Эта мера предосторожности должна снизить риск заражения коронавирусом. Но маски все равно надо носить - по крайней мере до тех пор, пока вы не начнете пить или есть. В Италии, сильно пострадавшей от пандемии, жизнь постепенно входит в нормальное русло.
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Первая в Германии свадьба в автокинотеатре
Кто сказал, что свадьбы в период пандемии должны проходить без гостей? Эта молодая пара рискнула отметить бракосочетание в автокинотеатре в Дюссельдорфе. Гости следили за ходом церемонии по радио, оставаясь в своих машинах, а потом громко сигналили, услышав заветное "да" от жениха и невесты. Это была первая в Германии свадьба в автомобильном кинотеатре, но за ней, видимо, последуют и другие.
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Восторг в полной тишине
Артисты, например комик Бюлент Чейлан (Bülent Ceylan), также с успехом выступают в автокинотеатрах. В гессенском Фирнхайме парковка торгового центра во время такого фестиваля была забита битком. Не все были в восторге от представления: шутки слышны лишь по радио, а вот сигналы машин, заменяющие аплодисменты, мешали жителям соседних домов. Поэтому этот водитель выбрал "бесшумные аплодисменты".
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Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом
"Черные острова" в офисах
Вот как может выглядеть офис будущего: черные круги на полу показывают, на какую дистанцию вы можете подойти к коллеге, не нарушая "правила двух метров". Перегородки из оргстекла за мониторами обеспечивают дополнительную защиту. Однако для обустройства такого офиса как в этом амстердамском филиале крупной консалтинговой компании по недвижимости необходимо много места.
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Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом
Ожидание в очереди на безопасном расстоянии
Но не только внутри зданий люди должны будут в ближайшие месяцы сохранять безопасное расстояние. На этой станции метро в Ницце сделали специальную разметку, показывающую, где можно ждать прибытия поезда. Похожие примеры есть по всему миру. Однако скоплению людей при посадке в вагоны это воспрепятствовать не может.
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Безопасное движение пешеходов по торговым улицам
В Дании на улицах, где расположены магазины, люди должны двигаться только по обозначенным дорожкам. В Ольборге соответствующие правила - как и в случае с автомобилями и велосипедами - просты: всегда держись правой стороны. Таким образом удастся избежать приближения друг к другу. Действительно ли это правило будет работать, на первый взгляд, кажется сомнительным.
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Жизнь в бутылке
В густонаселенном Гонконге некоторые его жители, надев на голову предварительно разрезанную пластиковую бутылку, так решают вопрос не только "социальной дистанции", но и полной защиты лица от случайных брызг. По общему признанию, данный способ защиты не выглядит удобным, но само приспособление по крайней мере недорого.
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Необычная дверная ручка
Сохранять дистанцию - это одно, совсем другое дело - избегать инфицирования при касании различных предметов и поверхностей. Для этого многие используют локти или рукава, помогая себе при входе в кабинет врача или в общественный туалет. Но такие приемы - лишь для умелых. Изображенный на фото механизм для открывания двери, по словам его производителей, должен решить проблему для всех.
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Закрытые писсуары в общественных туалетах
Ну а все те, кто добрался до общественного туалета, не касаясь ручки входной двери, должны приспособиться к правильному его использованию - не нарушая требований социального дистанцирования. Так, обслуживающие этот общественный туалет в Брюсселе в целях безопасности посетителей закрыли некоторые писсуары.
Автор: Штефани Хёпнер