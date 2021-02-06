 Коронавирус: Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Грецией и Сингапуром | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 07.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Россия возобновляет пассажирское авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 106 млн человек во всем мире, свыше 2,3 млн скончались. Выздоровели более 78 млн пациентов. DW следит за событиями 8 февраля.

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании Аэрофлот над московским аэропортом Шереметьево

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19, страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 106 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались, выздоровели более 78 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 8 февраля (время московское).

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стал объектом критики из-за предполагаемого нарушения ограничительных мер. В соцсетях появилась фотография, на которой Мицотакис запечатлен на обеде с участием около 30 человек, проходившем на балконе дома парламентария от правящей партии. Левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" назвало поступок главы правительства "провокационным и оскорбительным". Действующие ограничения запрещают собрания в частных помещениях.

Официальный представитель правительства объяснил, что обед на острове Икария проходил вне помещения, а присутствующие сняли маски только на время еды. В Греции с почти 11 млн жителей возбудитель COVID-19 обнаружен более чем у 163 тысяч человек, 5972 больных скончались.

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Кувейт временно запрещает въезд иностранцам, сообщило управление гражданской авиации. Мера нацелена на борьбу с распространением инфекции и не коснется дипломатов, медицинских сотрудников и членов их семей. По данным министерства здравоохранения, коронавирус в 4-миллионном государстве выявлен почти у 171 тысячи человек, 966 больных умерли, 161,5 тысячи выздоровели.

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Южно-Африканская Республика приостановит использование вакцины британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, пока ученые ведут консультации по этому препарату, сообщил министр здравоохранения Звелини Мкизе. Производитель признал, что вакцина лишь в ограниченной степени защищает от легкой и умеренной форм заболевания COVID-19, если его возбудителем является вариант вирус 501Y.V2, впервые выявленный в ЮАР. В 58-миллионной стране подтверждено около 1,48 млн заражений, почти 46,3 тысячи больных скончались, а 1,36 млн выздоровели.

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Россия с 8 февраля возобновляет регулярное пассажирское авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Самолеты из Москвы в Афины будут летать два раза в неделю, а в Сингапур - трижды в неделю. Греция сможет еженедельно принимать не более 500 туристов из РФ, для въезда необходимо заполнить специальную форму на правительственном портале и предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. В Сингапур туристов пока не пускают.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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    Автор: Штефани Хёпнер


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Ссылки в интернете

Данные о распространении вируса SARS-CoV-2 на сайте Worldometer

Данные Института Роберта Коха о распространении SARS-CoV-2 в Германии

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