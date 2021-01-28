Вакцины от коронавируса: почему возник конфликт между ЕС и AstraZeneсa?

29 января Европейское агентство лекарственных средств (EMA), вероятно, примет решение о допуске на рынок ЕС вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Если это произойдет, препарат станет третьей вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в ЕС. Несмотря на это, в данный момент Евросоюз серьезно отстает по темпам вакцинации от других стран и регионов мира, а между Еврокомиссией и компанией AstraZeneca разгорелся нешуточный конфликт.

Конфликт Брюсселя и AstraZeneca: в чем суть?

Согласно заключенному в августе 2020 года контракту, Евросоюз должен получить от этой компании до 400 млн доз препарата. Как указал представитель ЕС, AstraZeneca получила в рамках сделки предоплату в размере 336 млн евро.

Вакцины AstraZeneca

Однако 22 января 2021 года AstraZeneca неожиданно сообщила о том, что из-за нехватки производственных мощностей не сможет до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. В первом квартале 2021 года компания будет в состоянии поставить в ЕС не более 31 млн доз - на 60 процентов меньше, чем планировалось.

Гендиректор AstraZeneca Паскаль Суаро объяснил задержки техническими сложностями, которые возникли в процессе производства вакцины на заводах в Бельгии и Нидерландах. По его словам, в компании делают все от нее зависящее для решения проблемы, однако это может занять некоторое время.

AstraZeneca обслуживает Великобританию в первую очередь?

Такое положение вещей вызвало в Брюсселе серьезное недовольство.

Стелла Кириакидес

"Новый план нас не устраивает. ЕС софинансировал разработку и производство вакцины и хочет, чтобы от этого была польза", - заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, потребовав от AstraZeneca выполнить свои обязательства по контракту в полном объеме.

AstraZeneca обвиняют в том, что концерн отказывается поставлять необходимое количество вакцин в ЕС, но в то же время не собирается снижать объемы поставок в Великобританию. В Еврокомиссии растет подозрение, что перебои с поставками вакцины в ЕС могут быть связаны с тем, что AstraZeneca поставляет часть предназначенных для ЕС вакцин Великобритании и другим, не входящим в ЕС, странам.

Паскаль Сорио, впрочем, отвергает подобные обвинения в адрес компании. Глава AstraZeneca заявил в интервью ряду СМИ, что в контракте на поставку вакцины в ЕС не прописано ни количество доз, ни график поставок.

Вакцинация населения в Великобритании идет быстрее, чем в ЕС

Договор с Евросоюзом был заключен через три месяца после подписания контракта с Великобританией. За это время компания смогла устранить сбои, поэтому поставка препарата на британский рынок протекает более гладко, пояснил он.

AstraZeneca не продает свою вакцину "где-то ради выгоды", подчеркнул Сорио, отметив, что компания "не зарабатывает на этой вакцине денег" и "справедливо относится к Европе".

ЕС: Доводы AstraZeneca не внушают доверия

В Еврокомиссии, однако, продолжают настаивать на соблюдении компанией условий договора - даже если в результате AstraZeneca не сможет поставлять Великобритании вакцину в прежних объемах.

Петер Лизе

"В договорах нет положения о приоритетных поставках в отдельные страны", - подчеркнула еврокомиссар Кириакидес и отметила, что вакцину производят два завода в Великобритании и два - в ЕС.

По ее словам, в документе не указано, с какого завода в какую страну будет поставляться препарат. Депутат Европарламента Петер Лизе (Peter Liese) также считает, что аргументы компании не внушают доверия, ведь доставить вакцину из Великобритании на континент можно было бы без особых проблем.

Контроль за экспортом вакцин? Возможно, да

Кроме того, Еврокомиссия может ввести косвенный контроль за экспортом вакцин. Согласно планам ЕС, фармацевтические компании впредь должны будут уведомлять Брюссель об экспорте своих вакцин из Евросоюза.

В Германии не рекомендовано прививать вакциной AstraZeneca людей старше 64 лет

Это, однако, может привести к росту политической напряженности между ЕС и другими клиентами компаний - к примеру, Великобритании и США. Стелла Кириакидес, впрочем, поспешила подчеркнуть, что ЕС не планирует запрещать экспорт вакцин, а лишь хочет добиться большей прозрачности.

Вдобавок ко всему, немецкая постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) 28 января вынесла свой вердикт в отношении препарата AstraZeneca. В отличие от аналогичных вакцин Biontech/Pfizer и Moderna, вакциной AstraZeneca рекомендовано прививать только людей в возрасте от 18 до 64 лет. Что же касается людей старше 64 лет, то данных об эффективности препарата Astrazeneca для этой возрастной группы пока недостаточно, отметили в Stiko.

Вакцинация в ЕС буксует

Однако, даже не принимая во внимая проблемы с AstraZeneca, темпы вакцинации населения в ЕС оставляют желать лучшего. В Израиле, США и Великобритании этот процесс идет куда быстрее.

В общей сложности Еврокомиссия подписала контракты с восемью производителями вакцин на закупку около 2,3 млрд доз. На сегодняшний день, однако, в ЕС поставляется только вакцина немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.

В Испании объявили, что на две недели приостанавливают кампанию вакцинации из-за отсутствия препаратов. В Германии многие центры вакцинации так и не заработали, а вакцинация людей старше 80 лет и медперсонала занимает больше времени, чем ожидалось.

Из 450 млн жителей 27 стран-членов ЕС на данный момент прививку от коронавируса получили всего 8,4 млн человек. Если нынешние темпы сохранятся, то вакцинация европейского населения может растянуться на целых два года.

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