Вакцина от коронавируса на подходе. Готова ли Украина к массовой вакцинации?

Появления вакцины, защищающей от заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в Украине ждут с не меньшим нетерпением, чем в других странах. Поэтому сразу после появления новости о том, что компании BioNTech и Pfizer собираются подать документы на допуск вакцины к применению и начать ее производство, в стране заговорили о возможности закупок вакцины и необходимом количестве доз.

Предварительный план закупок препарата уже составлен, рассказали DW в украинском Минздраве. В Украине также ждут, что спустя несколько недель результаты исследований представит и ряд других компаний, работающих над созданием вакцины от SARS-CoV-2. При этом российскую вакцину от коронавируса в Украине закупать не будут.

Новость о планах регистрации вакцины от Pfizer и BioNTech с воодушевлением восприняли во всем мире

"Нет подтверждений того, что вакцина, о которой говорят в Российской Федерации, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью. В мире есть много других производителей вакцин - достаточно мощных компаний, которые находятся на завершающей стадии клинических испытаний", - заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Получить вакцину поможет фонд COVAX

Доступ к будущей вакцине от коронавируса Украина рассчитывает получить в рамках глобальной инициативы COVAX - механизма, который призван предоставить странам мира равный доступ к безопасным и эффективным вакцинам после их лицензирования и регистрации. Эта инициатива совместно координируется Коалицией по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Задача COVAX заключается в том, чтобы до конца 2021 года распределить безопасные и эффективные вакцины между странами-участницами инициативы соразмерно численности их населения.

ВОЗ хочет обеспечить справедливый доступ к вакцине от коронавируса для всех стран мира

К инициативе COVAX на сегодняшний день присоединились 172 государства, в том числе - и Украина. Правительство страны рассчитывает, что для первого этапа вакцинации от COVID-19 COVAX выделит Киеву количество доз, необходимое для вакцинации 20 процентов населения, говорит руководитель экспертной группы по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Украины Сергей Литовка.

"Минздрав планирует вакцинировать все население страны. Для этого Украине нужны 42 миллиона доз вакцин, если прививка будет однократной, или 84 миллиона, если нужна будет повторная инъекция. В рамках программы COVAX мы гарантированно можем получить первые восемь миллионов доз будущей вакцины", - считает Сергей Литовка.

Прогнозируемая стоимость одной дозы вакцины будет составлять от 30 до 50 долларов США, рассказывает глава экспертной группы по иммунопрофилактике в украинском Минздраве. По его словам, планируется, что страны с высоким уровнем дохода получат вакцину по полной цене, страны с низким и средним уровнем дохода - по сниженной в пять раз, а бедные государства - бесплатно. "Украина рассчитывает купить первую партию вакцины по 8-10 долларов США за одну дозу, а часть доз получить бесплатно. Но это еще не решено, поскольку вакцины пока нет", - объясняет Литовка.

Кто в Украине первым получит прививки от коронавируса

Кому делать прививку в первую очередь, когда появится вакцина от коронавируса, в Украине уже решили. В Минздраве говорят, что первыми в очереди на вакцинацию будут люди, входящие в группы риска, или те, кто находится в более тесном контакте с людьми, чем другие группы населения. К приоритетным группам относятся медицинские работники, военнослужащие и представители правоохранительных органов, в том числе - полиции, Госпогранслужбы или Нацгвардии, а также учителя и люди старше 65 лет.

Количество зараженных коронавирусом в Украине продолжает расти

В Минздраве уже подсчитали, что для вакцинации всех приоритетных групп Украине понадобятся 16 миллионов доз вакцины - или 32 миллиона в случае двухкратной прививки. И если восемь миллионов доз - половину от этого числа - Украина получит в рамках инициативы COVAX, то вторую половину стране придется покупать по полной цене, говорит Сергей Литовка. По его словам, и юридически, и финансово Украина готова к закупкам будущей вакцины производства любой компании - при условии, что безопасность препарата будет доказана, он пройдет все стадии испытаний с международным подтверждением эффективности и будет официально зарегистрирован на международном рынке.

"Украина готова сделать закупки, распределить вакцину по областям и районам и провести вакцинацию. У нас есть мощности для хранения вакцины, есть нормативно-правовая база, которая позволяет применять препарат по эпидемическим показаниям. Но все зависит от компании-производителя вакцины и от того, сколько доз вакцины она готова будет продать Украине", - отмечает Литовка.

Правительство Украины заложило в проект бюджета на 2021 год более 2,6 миллиарда гривен на вакцинацию от коронавируса. Хватит ли этих денег, чтобы привить 42 миллиона жителей Украины, пока неясно. Кроме того, далеко не все украинцы хотят делать прививки от COVID-19: результаты сентябрьского исследования социологической компании Research & Branding Group показали, что половина жителей страны не согласилась бы даже на бесплатную вакцинацию.

В сентябре на вакцинацию были согласны лишь 50 процентов жителей Украины

"К сожалению, 50 процентов украинцев считают, что вакцинация не принесет какой-либо пользы. Поэтому, если смотреть с этой позиции, Украине может понадобиться всего 21 миллион доз одноразовой вакцины - или 42 миллиона доз двухразовой", - отмечает Сергей Литовка.

Есть ли в Украине условия для хранения вакцины?

Помимо наличия средств на закупку препарата от COVID-19 и готовности компании-производителя предоставить необходимое количество доз, еще один важный вопрос - это создание инфраструктуры для транспортировки и хранения вакцины. Так, насколько известно на сегодняшний день, вакцины с использованием синтетической мРНК для активации иммунной системы - а именно такую вакцину разработали Pfizer и BioNTech - должны перевозиться и храниться при чрезвычайно низких температурах: до -80°C.

Создание этих условий может оказаться проблематичным для Украины. Руководитель экспертной группы Минздрава по иммунопрофилактике говорит, что инфраструктура для соблюдения "холодной цепи" при хранении вакцин в стране есть, но она рассчитана на препараты, которые хранятся при более высоких температурах - от +2°C до +8°С. "Компания "Укрвакцина" говорит, что способна одновременно получить, хранить и логистически распределить 30 миллионов доз вакцины при температуре от + 2°C до -20°C. Если ниже, например -80°C, то у нас тоже есть холодильное оборудование - но в меньшем количестве", - отметил Сергей Литовка.

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