Принудительная вакцинация от COVID-19 в России: слухи или реальность?

Вакцинация от COVID-19 в рамках третьей фазы исследований вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, стартовала в Москве в сентябре. Это решающий этап испытания любой вакцины, в ходе которого она тестируется на нескольких тысячах добровольцев. Одновременно в соцсетях, а также некоторых печатных СМИ начали появляться сообщения о случаях принуждения россиян к вакцинации препаратом.

Так, 11 октября в газете "Новые известия" вышла статья о том, что делать прививки препаратом "Спутник V" под угрозой увольнения заставляют сотрудников Департамента городского имущества Москвы. Вскоре после этого в соцсетях распространилась информация о том, что тем, кто согласится привиться, обещают оформить договоры страхования, по которым их семьи получат выплаты в случае смерти участника вакцинации.

DW попыталась связаться с людьми, сообщающими, что они сами или их знакомые столкнулись с принудительной вакцинацией от COVID-19, однако на общение с прессой согласились очень немногие.

Принудительная вакцинация врачей от COVID-19

Анна Иванова (имя и фамилия изменены редакцией по просьбе собеседницы) работает терапевтом в одной из московских больниц. "В конце сентября - начале октября мне сказали, что необходимо привиться от COVID-19, потому что я врач", - вспоминает она в беседе с DW. По словам Анны, аналогичное указание - также в устной форме - получили и ее коллеги из других отделений.

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V"

Руководство больницы при этом ссылалось на якобы полученный ими приказ Департамента здравоохранения Москвы. В случае несогласия врачам грозило увольнение. "Попросить предъявить этот приказ никто не решился, - говорит Анна. - Ведь в нынешнее непростое время все боятся потерять работу". "Мы являемся госучреждением и обязаны выполнять приказы департамента, - добавляет она. - Те, кто не выполняют эти приказы, не допускаются к работе".

В больнице, где работает Анна, были составлены списки сотрудников, которые должны пройти вакцинацию, каждому из них был назначен день. Между тем сами врачи, особенно имеющие хронические заболевания, не горели желанием прививаться препаратом, испытания которого еще не завершены. Некоторые добились отсрочки вакцинации, сделав себе прививки от гриппа и от пневмококка.

"Наличие антител - не аргумент для отвода от прививки"

По словам Анны, часть ее коллег уже перенесла заражение коронавирусом. Однако вакцинацию предписали даже им. Отсрочка была возможна только для людей с иммунодефицитом. "Сказали, что никакие выработанные антитела не имеют значения", - вспоминает она. Параллельно врачам дали указание агитировать за прививку и своих пациентов.

К середине октября в больнице, где работает Анна Иванова, вакцинацию прошли чуть менее 10 человек, однако после этого по неизвестной врачам причине процесс приостановили.

По информации собеседницы DW, с принуждением к вакцинации от COVID-19 столкнулись медики еще как минимум одной московской больницы. Еще в одной клинике персоналу предложили прививаться препаратом "Спутник V" на добровольной основе.

Юрист: принуждение к вакцинации препаратом"Спутник V" незаконно

По словам координатора организации "Правозащита Открытки", юриста Алексея Прянишникова, принудительная вакцинация медработников препаратом "Спутник V" в условиях, когда он еще не был введен в массовый оборот, - антигуманна и противоречит действующему российскому законодательству.

Юрист Алексей Прянишников

"Об этом не любят говорить, но регистрация вакцины "Спутник V" является пока предварительной. Решение о том, будет ли она окончательно зарегистрирована в государственном реестре лекарственных средств, должно быть принято по итогам испытаний после 1 января 2021 года", - подчеркивает Прянишников в беседе с DW.

Согласно Федеральному закону "Об обращении лекарственных средств", участие пациентов в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения является добровольным, напоминает юрист. Поэтому принуждение к вакцинации препаратом, регистрация которого еще не была официально завершена, - например, под угрозой лишения выплат из Фонда социального страхования, полагающихся медперсоналу и водителям скорой помощи в случае смерти, причинения вреда здоровью или утраты трудоспособности вследствие заражения COVID-19, - противозаконно, продолжает Прянишников.

Финансовые санкции за отказ от прививки

В середине сентября Прянишников подготовил правовой разбор инициативы Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ накладывать на российских врачей финансовые санкции за отказ от вакцинации от COVID-19. Ранее об этой инициативе, содержащейся в аналитическом докладе ЦНИИОИЗ под названием "Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19", сообщило профессиональное онлайн-издание "Медвестник".

Вскоре после публикации правового разбора инициативы, доказывавшего ее несоответствие законам РФ, "Правозащита Открытки" получила письмо от директора ЦНИИОИЗ Ольги Кобяковой, вспоминает Алексей Прянишников. В нем говорилось, что опубликованная в "Медвестнике" информация - "мнение отдельных экспертов и не является официальной позицией Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения". "Вакцинация может и должна быть исключительно добровольной, и медицинские работники здесь не исключение", - написала Кобякова.

В Департаменте здравоохранения Москвы и Минздраве России также опровергают информацию о случаях принуждения граждан к вакцинации от COVID-19, заявляя, что пострегистрационные исследования вакцины проходят "исключительно на добровольной основе".

Принудительная вакцинация от гриппа

Между тем на фоне пандемии COVID-19 в некоторых госучреждениях Москвы, судя по всему, встала проблема и "добровольно-принудительной" вакцинации сотрудников от гриппа. Как рассказал DW на условиях анонимности один из преподавателей Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), администрация вуза проинформировала сотрудников о том, что в случае не мотивированного медицинскими причинами отказа от прививки с 1 ноября они будут отстранены от работы без выплаты заработной платы.

В то же время среди студентов МГЛУ поползли слухи о возможном выселении из общежития в случае отказа от вакцинации. "Однако эти слухи пока не подтверждены никакой официальной информацией", - подчеркивает собеседник DW, предполагая, что проблемы, скорее, могут возникнуть у тех, кто во время пандемии COVID-19 захочет в общежитие заселиться.

В ответ на запрос DW в МГЛУ сообщили, что обязательная вакцинация проводится по предписанию Роспотребнадзора и в соответствии с законодательством РФ. Информацию о якобы имевших место угрозах отстранения от работы не прошедших вакцинацию или выселения их из общежития в учебном заведении не прокомментировали.

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