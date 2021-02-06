Политикам, ученым и журналистам в ФРГ стали чаще угрожать из-за пандемии

Политики, ученые и журналисты в Германии все чаще получают угрозы со стороны противников ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом. "С тревогой мы наблюдаем, что число угроз и враждебных высказываний постоянно увеличивается. Это касается политиков, а также вирусологов и других людей, часто появляющихся в СМИ во время пандемии", - заявил председатель Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в субботу, 6 февраля.

Кроме того, в 2020 году значительно возросло число политически мотивированных преступлений, указал он. "Среди них, в частности, правонарушения на почве ксенофобии, расизма и антисемитизма. Это очень нас тревожит", - добавил Мюнх. В связи с ростом угроз BKA в тесном сотрудничестве с властями федеральных земель скорректировало концепции безопасности, сообщил далее глава ведомства.

Сторонники теорий заговора, "рейсбюргеры" и правые экстремисты

По его словам, среди противников ограничений часто встречаются сторонники теорий заговора, эзотерики, а также правые экстремисты и сторонники движения "рейхсбюргеров", не признающего ФРГ и ее конституцию. Тем самым BKA отмечает близость ковид-диссидентов радикалам, отметил Мюнх. Для стабилизации общества властям важно объяснять необходимость ограничительных мер, а также продолжать финансовую поддержку людей, пострадавших от введения локдауна, подчеркнул он.

Между тем, по его словам, на фоне пандемии наблюдается спад в некоторых сферах преступной деятельности. "В особенности во время локдауна преступники лишились возможностей совершать правонарушения. Когда люди сидят дома, становится рискованным взламывать квартиры. Когда нет скоплений людей, нет шансов и у карманников", - добавил глава BKA.

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