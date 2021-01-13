 Как не выгореть на удаленке: немецкий опыт | Карьера | DW | 02.02.2021

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Карьера

Как не выгореть на удаленке: немецкий опыт

Переход на дистанционный формат из-за пандемии коронавируса дался немцам непросто. Немецкий эксперт подсказывает, как избежать стресса.

Девушка за письменным столом

Еще недавно для большинства офисных сотрудников немецких компаний трудиться на удаленке было чем-то особенным и редким явлением, ведь привычная модель работы в Германии - пребывание на фирме от звонка до звонка. Но из-за накрывшей планету пандемии коронавируса ее пришлось пересмотреть, и приметой времени чуть ли не в одночасье стала работа в дистанционном формате. 

А что говорят немцы сейчас? Где им трудиться комфортнее - в компании или в домашнем офисе? И каким образом рабочее пространство будет организовано после преодоления пандемии? Чтобы выяснить это, консалтинговая компания EY Real Estate провела опрос, участниками которого стали немецкие работодатели и работники по найму, перешедшие на дистанционный формат. Как оказалось, работать вне стен своего предприятия нравится далеко не всем.

Новый тренд 

Тренд работать дистанционно был распространен во многих странах еще до пандемии, но не в Германии. Причем, как выяснилось в ходе опроса EY Real Estate, немцы, которые из-за локдауна перешли на такой формат организации труда, особого восторга не испытывают. В то же время многие хотели бы, чтобы в перспективе у них были более гибкие условия работы - как в отношении ее места, так и в отношении графика. 

Йенс Яннаш

Йенс Яннаш

Лишь 14 процентов респондентов назвали для себя идеальным вариантом полный переход на удаленку. Зато доля тех, кто готов каждый день отправляться в офис, а работать дома лишь в исключительных случаях, составила почти треть опрошенных. Бизнес-тренера из Берлина Йенса Яннаша (Jens Jannasch) такое не удивляет. "Трудиться из дома, уютно устроившись с ноутбуком и чашечкой кофе на любимом диване, - подобная картинка лишь на первых порах кажется привлекательной. В реальности же удаленка нередко оборачивается для людей стрессом и серьезными психическими проблемами. День-два спустя работы в таком формате - и ты уже чувствуешь себя в изоляции, тебя начинает одолевать тревога, а со временем может накрыть и депрессия", - предостерегает эксперт в беседе с DW.

Виртуальные встречи с коллегами 

И действительно: как признались многие респонденты, поначалу они очень радовались, узнав, что в связи с локдауном у них есть возможность работать из дома. Но со временем пришло разочарование. Причем главный минус, по словам большинства, - в том, что в таких условиях трудно разделить личную жизнь и работу. Не говоря о дефиците общения и отсутствии неформальных контактов с коллегами, будь то совместный поход на обед в столовую или спонтанный разговор в коридоре.

"Очень важно иметь возможность пообщаться с коллегами - как по делу, так и о пустяках, обменяться новостями, просто рассказать анекдот, вместе от души посмеяться. Это невероятно заряжает энергией, дает большую психологическую разгрузку и способствует повышению продуктивности в работе. Поэтому сотрудникам, вынужденным из-за пандемии работать из дома, стоит договариваться о виртуальных встречах друг с другом - для того, чтобы просто поболтать и расслабиться. Даже несколько минут в день такого общения могут стать настоящим эликсиром", - советует Йенс Яннаш.

Будущее - за гибридным офисом 

Еще одним преимуществом работы в обычном офисе большинство опрошенных считают быстрый доступ к необходимой документации и стабильное интернет-соединениеКак выяснилось, доля техкого устраивает оборудование, имеющееся у них дома, не дотягивает и до половины. А 35 процентов респондентов и вовсе назвали свою "домашнюю" компьютерную технику "плохой" и даже "очень плохой"а письменный стол и кресло к нему - неудобными. 

Офисные работники сидят за одним столом

Офис и впредь будет основным рабочим пространством

На удивление много оказалось тех, кто критикует программное обеспечение, используемое компаниями для совместной работы сотрудников, работающих дистанционно. Компьютерные технологии и сервисы для работы, применяемые работодателями, треть опрошенных считает "плохими" или "скорее, плохими"При этом тех, кто ими "доволен" или "очень доволен",  - 44 процента. 

Главный вывод, который сделали на основании проведенного исследования его авторы: при всем том, что мир труда стремительно меняется, обычный офис по-прежнему будет оставаться основным рабочим пространством для линейного персонала в Германии. Однако система работы и взаимодействия в коллективе станет гораздо более гибкой, чем в прежние времена. Сотрудники смогут выбирать, в какие дни недели им лучше трудиться дома, а в какие в компании. При этом в первую очередь офис будет предназначен для совместной деятельности и общения сотрудников, формирования корпоративной культуры. В результате, как надеются немецкие работодатели, у них, помимо прочих плюсов, появится еще и возможность уменьшить издержки на аренду офисных помещений. 

Ключ к успеху - самоорганизация 

Как бы то ни было, пока пандемия в разгаре. И основным форматом работы остается все-таки удаленкаКак же не сойти с ума от постоянного пребывания в четырех стенахЙенс Яннаш убежден: ключ к этому - самоорганизация. 

"Поначалу, перейдя на работу в дистанционном режиме, я трудился с раннего утра до поздней ночи. Мне все время казалось, что дело продвигается медленно, и меня постоянно мучали угрызения совести, - делится эксперт. А потом, когда мне стало понятно, что это добром не кончится, я просто расписал весь свой день по минутам - и по сей день стараюсь от этого плана не отступать. С утра - немного спорта и завтрак. Рабочий день - строго с девяти утра до шести вечера. Каждый час - пятиминутная пауза. В середине дня - часовой перерыв на обед. Общение по телефону и в мессенджерах во время рабочего дня - только по делу. А вечером - исключительно времяпровождение с семьей, прогулки, отдых. И, знаете, благодаря такому графику жизнь на удаленке сразу наладилась, все встало на свои места". 

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    Автор: Ксения Сафронова


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