 Коронавирус: пандемия снизила ожидаемую продолжительность жизни в России | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 12.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: пандемия снизила ожидаемую продолжительность жизни в России

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 119 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями 12 марта.

Граффити о Covid-19 в России

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 119 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 12 марта (время московское).

++12.00++

В Украине подтверждено 12 946 новых заражений, сообщило министерство здравоохранения. За минувшие 24 часа выздоровели 4630 пациентов с COVID-19, но 230 человек скончались. В целом в 42-миллионной стране вирус обнаружен у 1 438 468 человек, из них 27 915 умерли, 1 214 876 выздоровели. Кроме того, с начала вакцинации 38 237 человек сделали первую прививку.

++11.30++

Власти Португалии ослабляют жесткие противоэпидемические меры, которые действуют в стране уже более двух месяцев. В понедельник, 15 марта, возобновят работу детские сады, дошкольные учреждения и начальные школы. Откроются парикмахерские и книжные магазины. Рестораны и кафе, однако, останутся закрытыми до мая. Дальнейшие шаги по смягчению локдауна решено обсуждать каждые 15 дней. Граница с Испанией останется закрытой до Пасхи, то есть до 4 апреля.

Пандемия снизила ожидаемую продолжительность жизни в РФ

++10.45++

Ожидаемая продолжительность жизни в России после начала пандемии снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019 году. Это следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, которую публикует Telegram-канал "Майский указ".

На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, свидетельствуют данные Росстата. Вернуться к уровню 2019 года страна сможет только в 2024 году, следует из документа.

++09.50++
Вакцина производства американской компании Novavax по результатам третьего этапа клинических испытаний эффективна на 96,4 процента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном компанией. Последняя, третья, стадия исследований вакцины при легком, среднем и тяжелом течении заболевания COVID-19 проходила в Великобритании. В нем приняли участие более 15 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 84 лет, при этом возраст более чем одной пятой испытуемых превышал 65 лет. В то же время эффективность вакцины Novavax против британского варианта коронавируса составила 86,3%.

++08.41++
О начале производства в Японии вакцины от COVID-19 AstraZeneca объявила местная компания Daiichi Sankyo.
В сообщении компании говорится, что она будет изготавливать вакцину в Японии, включая наполнение флаконов и упаковку, используя объемный раствор, предоставленный AstraZeneca.
Японское правительство уже договорилось о покупке 120 млн доз вакцины AstraZeneca, достаточных для иммунизации 60 млн человек. Основная часть препарата будет производиться в стране компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.

В Германии - 12 834 случая за сутки

++07.30++

Люди с детьми стоят в очереди в зоопарк Кронберга (федеральная земля Гессен)

Очередь в зоопарк Кронберга (федеральная земля Гессен)

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 12 834 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлен 2 545 781 случай заражения. За последние 24 часа скончались 252 пациента, общее число летальных исходов возросло до 73 062. Выздоровели более 2,3 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

Показатель заболеваемости продолжает расти. За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 72,4 случая заражения, больше, чем днем ранее (69,1). Наивысшего значения он достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

Новые случаи заражения коронавирусом за 14 дней на 1 млн жителей Германии, России, Беларуси, Украины, мира - инфографика

Парламент Бразилии одобрил закон о дополнительной финансовой помощи нуждающимся

++06.30++

В Бразилии парламент одобрил закон о поправке в конституцию, благодаря которой бедные слои населения смогут получить дополнительную финансовую помощь в связи с эпидемией COVID-19. Абсолютным большинством голосов депутаты проголосовали за изменение основного закона, позволяющее выделить из бюджета (в пересчете) еще около 6,6 млрд евро. Документ направлен на подпись президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Финансовую помощь в Бразилии (в пересчете около 40 евро ежемесячно в течение трех месяцев) в период с апреля по декабрь 2020 года уже получили около 68 миллионов жителей страны.

++05.30++

Мексика не намерена отказываться от использования шведско-британской вакцины AstraZeneca, несмотря на приостановку ее использования в ряде европейских стран. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателл. Ранее органы здравоохранения Дании, Норвегии и Исландии временно прекратили применение препарата AstraZeneca после сообщений об образовании тромбов у некоторых вакцинированных. Австрия и Румыния заблокировали конкретную партию вакцины.

++ 04.40++

Шприц с флакончиком вакцины от Johnson & Johnson

Американская компания Johnson & Johnson намерена до конца 2022 года произвести более 3 млрд доз вакцины. По словам руководителя научного отдела компании Пола Стоффелса, Johnson & Johnson поставит к концу года 1 миллиард доз, а в 2022 году - еще более 2 миллиардов. Стоффелс подтвердил, что во втором квартале 2021 года в ЕС, как и планировалось, будут экспортированы 55 миллионов доз вакцины. К концу 2021 года компания готова поставить еще 200 миллионов доз.

Румыния частично приостановила вакцинацию AstraZeneca

++03.40++

Вслед за Данией, Норвегией и Исландией использование шведско-британской вакцины AstraZeneca частично приостанавливает Румыния. Как заявили в Бухаресте, временное прекращение применения препарата из определенной партии рассматривается как крайняя мера предосторожности. Дозы из других партий будут по-прежнему использоваться при вакцинации. Ожидается, что приостановка продолжится до тех пор, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не завершит расследования по трагическим инцидентам, связанным с использованием препарата, в частности, в Италии и Австрии.

++02.45++

В Бразилии за сутки выявлено 75 412 новых случаев заражения. От последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа в стране умерли 2233 человека. Таким образом, суточный прирост летальных исходов в стране третий день подряд превышает 2 тысячи. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,27 млн. Выздоровевшими считаются более 9,9 млн, скончались в общей сложности около 273 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов жителей.

++01.30++

Джен Псаки, пресс-секретарь администрации президента США

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Вашингтон не запрещает американским производителям вакцины экспортировать препараты. "Никаких экспортных запретов нет, все производители вакцины в США свободно могут экспортировать продукцию, при условии выполнения контрактов с властями США", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге, комментируя ситуацию с поставками вакцины AstraZeneca в Европу.

По ее словам, имеются контракты на поставки только для Соединенных Штатов, но компания может работать и с другими странами. Ранее Reuters сообщило, что якобы Вашингтон информировал Брюссель о том, что поставок вакцины компании AstraZeneca американского производства в ЕС пока не будет.

Министр иностранных дел Франции ушел на карантин

++00.30++

Жан-Ив Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ушел на 7-дневный карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом. Министр отменил все мероприятия со своим участием, в том числе интервью для радио France Info, намеченное на пятницу.

В четверг Ле Дриан встречался с министрами иностранных дел Германии Хайко Маасом (Heiko Maas), Египта - Самехом Шукри, Иордании - Айманом Сафади, с которыми глава французского МИДа обсуждал ближневосточный мирный процесс.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 11 марта >>>

Смотрите также:

  • Ампула с вакциной на фоне логотипов компаний Байонтек и Пфайзер

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Вакцина Made in Germany

    В Германии, США, Израиле и ряде других стран подавляющая часть населения будет привита от коронавируса мРНК-вакциной BioNTech/Pfizer. Для простоты ее часто называют "пфайзеровской", хотя точнее было бы сказать "байонтековской". В основе ее успеха - стратегический альянс инновационной немецкой биотехнологической фирмы-разработчика и опытного американского гиганта классической фармацевтики.

  • Профессор Угур Шахин и его жена Озлем Тюречи

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Успех детей мигрантов

    Фирму BioNTech основали в 2008 году в Майнце при участии финансовых инвесторов профессор медицины Угур Шахин, сын турецкого гастарбайтера на автозаводе Ford в Кёльне, и его жена Озлем Тюречи, дочь приехавшего в ФРГ турецкого врача. Она стала директором по медицинским исследованиям новой компании, которая сосредоточилась на индивидуализированных иммунотерапиях рака и других тяжелых заболеваний.

  • Головной офис компании BioNTech в Майнце

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Офис на улице "У золотого кладезя"

    Головной офис BioNTech находится в Майнце на улице с историческим названием "У золотого кладезя", что теперь, естественно, всячески обыгрывают журналисты. 12 января 2020 года Угур Шахин, прочитав в медицинском журнале The Lancet статью про новый вирус в китайском Ухане и осознав, что дело идет к пандемии, тут же приступил к созданию вакцины на основе наработанных за десятилетие РНК-технологий.

  • Эмблема корпорации Pfizer на ее штаб-квартире в Нью-Йорке

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Pfizer: испытания и производство

    17 марта 2020 года BioNTech заключила стратегический альянс с Pfizer. Два года до этого они уже начали разрабатывать мРНК-вакцину против гриппа. Корпорация из Нью-Йорка, основанная в 1849 году двумя выходцами из Германии и входящая ныне в тройку лидеров мировой фармацевтики, организовала в шести странах клинические испытания немецкого препарата и предоставила свои производственные мощности.

  • Пожилой немке делают прививку вакциной BioNTech и Pfizer

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Первая вакцина от COVID-19 в США и ЕС

    В декабре 2020 после завершения третьей фазы клинических испытаний разработка BioNTech и Pfizer стала первой вакциной от COVID-19, которую разрешили к применению как в США, так и в Евросоюзе. К тому моменту ЕС уже имел договор о покупке 200 млн доз и опцию на дополнительные 100 млн доз. В Германии самые первые прививки получили 27 декабря пенсионеры в возрастной группе 80+ в домах престарелых.

  • Грузовик выезжает из ворот завода Pfizer в Пуурсе в Бельгии

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир

    Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.

  • Работники в стерильном помещении завода компании BioNTech в Марбурге

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Марбург обеспечит 750 млн доз в год

    До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.

  • Прибытие в Италию партии вакцин BioNTech/Pfizer в термобоксах

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Логистика требует холодного расчета

    Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.

  • Плакат в одном из центров вакцинации в Израиле

    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

    Израиль подтвердил эффективность вакцины

    Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:46

"Шпионский инструмент" или спасение от COVID-19? (25.02.2021)

Ссылки в интернете

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Кабінету міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус вдохнул вторую жизнь в деревни. Европа в фокусе (24.12.2020)  

Германия закрывает границы из-за коронавируса (15.02.2021)  

Также по теме

Washington U.S. Präsident Biden Rede Corona Impfungen

Коронавирус: Байден утвердил "Американский план спасения" 11.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились более 118,7 млн человек, свыше 2,6 млн скончались. Выздоровели более 94 млн пациентов. DW следит за событиями 11 марта.

Brasilien Coronavirus Impfung

Коронавирус: Киев зарегистрировал китайскую вакцину CoronaVac 09.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились около 118 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 93 млн пациентов. DW следит за событиями 9 марта.

Deutschland Covid-19 Impfung

Коронавирус: в Германии привиты три процента населения 08.03.2021

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру заразились свыше 117 млн человек, более 2,6 млн скончались. Выздоровели свыше 93 млн пациентов. DW следит за событиями 8 марта.

Реклама

Самые читаемые

В Украине приняли стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма  

Разбор обвинений Nexta: помогал ли ЕС обогащаться Лукашенко  

"Академик Черский" и завеса секретности из-за страха "Газпрома" перед санкциями  