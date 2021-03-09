Коронавирус: Дания приостановила применение вакцины AstraZeneca

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 118,7 млн жителей планеты. Свыше 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 94 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 11 марта (время московское).

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Власти Швейцарии внесли немецкую федеральную землю Тюрингия в список территорий с повышенным риском заражения COVID-19. Как предупреждает МИД Германии, с 23 марта жители Тюрингии при въезде в Швейцарию должны предъявить негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. После этого необходимо пройти 10-дневный карантин, который может быть прекращен на седьмой день при условии еще одного негативного результата теста.

Тюрингия - единственный немецкий регион в списке территорий с повышенным риском заражения COVID-19, составленным властями Швейцарии.

Дания приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

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В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов". В то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.

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Суточный прирост заражений в Венгрии (8312 случаев) стал максимальным с момента проникновения коронавируса в страну. Премьер-министры Венгрии и Чехии Виктор Орбан и Андрей Бабич отправились в Израиль с целью обсудить со своим коллегой Биньямином Нетаньяху мероприятия по борьбе с инфекцией. В целом в почти 10-миллионной Венгрии вирус обнаружен у 489 тысяч человек, более 16 тысяч больных COVID-19 умерли, 344 тысячи выздоровели.

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Камбоджа впервые сообщила об официально зарегистрированном случае смерти в результате заражения коронавирусом. Речь идет о 50-летнем мужчине, работавшем в портовом городе Сиануквиль шофером у выходца из Китая, у которого тоже был выявлен коронавирус. Шофер сдал 27 февраля тест на COVID-19, позже он скончался в больнице в столице Камбоджи Пномпене.

В Камбодже до сих пор официально зафиксировано всего чуть более 1,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Несколько дней назад власти ввели ограничения, в рамках которых были закрыты школы и запрещены встречи большого числа людей, сотрудники госсектора и ряда компаний были переведены на удаленную работу.

Данные по России

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9270 случаев, умерли за сутки 459 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. В Москве выявлен 1281 новый случай заражения вирусом SARS-CoV-2, 54 пациента скончались. С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, в России зарегистрировано 4 360 823 случаев коронавирусной инфекции и 90 734 умерших, отмечает "Интерфакс".

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Власти Столичного региона Филиппин ввели трехдневный локдаун в двух городах в свете всплеска заболеваний COVID-19. Жителям запрещено покидать свои дома, им выдадут продовольственные наборы. Нарушителям грозит двухнедельный карантин. Полиция предостерегла от поцелуев и иных "проявлений привязанности в общественных местах". В 108-миллионной республике подтверждено более 603 тысяч заражений, свыше 12,5 тысячи инфицированных умерли, более 546 тысяч выздоровели.

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В Украине подтверждено 9084 новых заражения. Кроме того, за истекшие сутки 5330 пациентов с COVID-19 выздоровели, а 262 скончались, сообщило министр здравоохранения Максим Степанов. В целом в 42-миллионной стране коронавирус обнаружен у 1 425 522 человек, из них 27 685 умерли, 1 210 246 выздоровели.

Эпидемиолог: В Германии началась третья волна пандемии

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В Германии началась третья волна пандемии коронавируса SARS-CoV-2, такое мнение высказал в беседе с журналистами в Женеве глава Института имени Роберта Коха Лотар Вилер (Lothar Wieler). "Я глубоко озабочен", - сказал он, отметив, что, несмотря на проводимую в ФРГ кампанию вакцинации населения, гражданам по-прежнему крайне необходимо носить защитные медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Главный эпидемиолог Германии назвал кампанию вакцинации соревнованием с мутирующим вирусом. В то же время, по его мнению, в конце тоннеля уже виден свет: если не будет перебоев в поставках вакцин против COVID-19, то к осени 80 процентов населения ФРГ будет обладать иммунитетом против коронавируса. "Когда это произойдет, можно будет снять все ограничения", - считает Вилер. В то же время он полагает, что прививку от коронавируса придется регулярно обновлять. Пока, правда, неясно, как часто это надо будет делать, признал он.

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Около 12 млн женщин по всему миру могли лишиться доступа к средствам контрацепции из-за нагрузок на сферу здравоохранения, вызванных пандемией, сообщил Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA). Это с высокой степенью вероятности привело к 1,4 млн незапланированных беременностей, отметили представители UNFPA. Фонд изучил данные из 70 государств, власти 41 из них заявили о перебоях в работе центров планирования семьи.

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Талисманы летних Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Все американские спортсмены, которые должны принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, будут привиты от коронавируса. "Мы более чем когда-либо настроены оптимистично в надежде на то, что спортсмены сборной США будут вакцинированы задолго до Игр", - заявила журналистам глава Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд. При этом, по ее словам, НОК не будет требовать от олимпийцев обязательной вакцинации, но она уверена, что большинство спортсменов предпочтет это сделать.

Новый скачок заражений в Германии

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 356 случаев. Это на 2444 случая больше, чем в четверг на прошлой неделе. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 532 947 инфицированных. За последние 24 часа скончался 321 пациент, общее число летальных исходов возросло до 72 810. Выздоровели более 2,25 млн человек.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 69,1 случая заражения, больше, чем днем ранее (65,4). Наивысшего значения этот показатель заболеваемости достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

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Тестирование на коронавирус может дать ложный результат, считает российский ученый, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев. Проблема, по его словам, состоит в том, что у некоторых больных отсутствует вирус в ротоглотке, а брать мазок из бронхов опасно для медработников.

По его словам, которые цитирует в четверг газета "Известия", такая ситуация характерна только для нового коронавируса, потому что другие коронавирусы размножаются исключительно в ротоглотке и носоглотке, где их можно легко найти.

Экс-президент Бразилии жестко раскритиковал Болсонару

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Инасиу Лула да Силва

Экс-президент Бразилии Инасиу Лула да Силва обрушился с резкой критикой на действующего главу государства Жаира Болсонару из-за противоэпидемической политики правительства. В связи с тяжелейшей эпидемической ситуацией в стране да Силва призвал жителей Бразилии не следовать "идиотским решениям президента или министра здравоохранения" и обязательно прививаться от коронавируса.

В минувший понедельник Верховный суд Бразилии отменил обвинительные приговоры да Силве по обвинению в коррупции, и теперь 75-летний политик может стать соперником Болсонару на президентских выборах в 2022 году.

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Эксперты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) пока не выявили проблем с партией вакцины производства AstraZeneca, использование которой было приостановлено в Австрии. "В настоящее время нет указаний на то, что к развитию данных симптомов, не указанных в качестве побочных эффектов, привела вакцинация", - говорится в опубликованном в среду пресс-релизе регулятора ЕС.

7 марта надзорное ведомство Австрии заблокировало партию препарата после того, как одна женщина скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а еще одна была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. Обе женщины работали медсестрами.

Госдепартамент США обвинил ряд стран в дезинформации по вакцинам

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Энтони Блинкен

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен обвинил правительства ряда стран, в том числе Москву, в распространении дезинформации, связанной с вакцинами от коронавируса. "Как и вы, мы обеспокоены дезинформацией, в том числе российской, по теме вакцин", - заявил он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Таким образом Блинкен прокомментировал мнение одного из членов комитета о том, что соперники США якобы занимаются распространением ложных сведений о западных вакцинах. "Такие действия очень опасны", - добавил Блинкен, подчеркнув, что его ведомство готово "противостоять этим попыткам" дезинформации. Говоря в целом и общем о противостоянии дезинформации, Блинкен подчеркнул, что Госдепу потребуются "дополнительные ресурсы и поддержка".

В Бразилии - пик суточных заражений

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В одной из больниц Бразилии

В Бразилии зафиксирован пик суточного прироста - 79 876 новых случаев заражения. От последствий коронавирусной инфекции за последние 24 часа в стране умерли 2286 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии превышает 11,2 млн. Выздоровевшими считаются более 9,8 млн, скончались в общей сложности более 270,6 тыс. человек. В стране проживают более 213 миллионов человек.

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Президент США Джо Байден объявил, что министерству здравоохранения поручено приобрести еще 100 млн доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson. На встрече с главами компаний Johnson & Johnson и фармацевтической компании Merck, помогающей в производстве препарата, Байден подчеркнул, что такой шаг связан с тем, что в ситуации с пандемией "многое может измениться" и Соединенные Штаты должны быть готовыми к этим изменениям.

"Если у нас будет избыток вакцин, мы поделимся с остальным миром. Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности", - заявил глава Госдепартамента.

Ранее Johnson & Johnson заключила соглашение с правительством США на поставку 100 млн единиц однодозовой вакцины к концу июня. Федеральное правительство распределило около 3,9 млн доз вакцины на прошлой неделе и заявило, что планирует распространить еще 16 млн доз к концу этого месяца.

В Эстонии введены жесткие ограничительные меры

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Таллин, Старый город

В Эстонии 11 марта вступают в силу жесткие ограничения, которые будут действовать предварительно до 11 апреля. Локдаун вводится с целью пресечь рапространение британского варианта коронавирусной инфекции. В частности, в общественных местах вне помещений отныне разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая дистанцию до окружающих не менее 2 метров. На дистанционное обучение перейдут также ученики начальной школы: ранее на удаленке учились только старшеклассники. К контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии.

Запрещаются занятия спортом, молодежная работа, кружки, курсы повышение квалификации в помещениях и вне их. Закрываются бани, оздоровительные и водные центры, бассейны, а также театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы, развлекательные заведения. Предприятиям общепита разрешено продавать еду только навынос.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 10 марта >>>

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