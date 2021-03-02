 Боррель обвинил Россию в активизации кампаний по дезинформации против ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 02.03.2021

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Европа

Боррель обвинил Россию в активизации кампаний по дезинформации против ЕС

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, своими кампаниями дезинформации Россия пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера он привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Россия активно занимается дезинформацией, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить международное сотрудничество. Об этом он заявил в понедельник, 1 марта, выступая на слушаниях специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, пообещав усилить меры по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении Евросоюза.

По словам главы европейской дипломатии, кампании по распространению ложной или вводящей в заблуждение информации особенно пагубны в свете пандемии, поскольку фактически могут поставить под угрозу жизнь людей. "Мы видели, как прокремлевские каналы распространяли утверждения о том, что носить маски бесполезно, или подогревали голоса против локдауна", - привел пример Жозеп Боррель, добавив, что в последнее время целью таких действий являются вакцины против COVID-19 и так называемая вакцинная дипломатия. По его словам, Россия пытается дискредитировать западные вакцины и их производителей, восхваляя свою собственную. "Например, прокремлевские СМИ широко освещали утверждения о том, что после получения вакцины Pfizer/BioNTech у людей возникали побочные эффекты и они якобы даже умирали.

Рассказывая о своем визите в Москву в начале февраля, Боррель заявил, что российским властям не понравилось, когда он попытался начать конструктивный диалог: "Они не хотели, чтобы я говорил о вещах, которые они не ценят: о правах человека, например, а также о деле Навального. Мы видели умышленное и скоординированное манипулирование, кампанию дезинформации против Европейской внешнеполитической службы.

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    Автор: Андрей Гурков


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Speech by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the European Parliament

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