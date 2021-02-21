 ЕС отреагирует на действия России по делу Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 21.02.2021

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Европа

ЕС отреагирует на действия России по делу Навального

Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС обсудит дальнейшие шаги Брюсселя в отношении Москвы на Совете по иностранным делам. Глава МИД Австрии не исключил возможности введения адресных санкций.

Жозеп Боррель во время визита в Москву

Жозеп Боррель во время визита в Москву (фото из архива)

Евросоюз обсудит дальнейшие действия в отношении Москвы на Совете ЕС по иностранным делам 22 февраля - на фоне позиции российских судов, которые "продолжают игнорировать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу" российского оппозиционера Алексея Навального. Повестку встречи подтвердил в воскресенье, 21 февраля, в Twitter верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Заявление Борреля последовало за тем, как российскому оппозиционеру было предписано выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, а Московский городской суд отклонил жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Глава МИД Австрии: будем говорить о соразмерной реакции

В свою очередь министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг подтвердил, что главы внешнеполитических ведомств будут обсуждать перспективы введения санкций. "Мы будем на Совете по иностранным делам в понедельник говорить о соразмерной реакции на дело Навального", - заявил он в интервью изданию Welt am Sonntag. По словам Шалленберга, к спектру возможностей относятся, в частности, адресные ограничительные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного санкционного механизма ЕС, предусмотренного на случай нарушений прав человека.

ЕСПЧ потребовал освободить Навального

Ранее, 17 февраля, стало известно, что палата ЕСПЧ в составе семи судей, руководствуясь правилом 39 Регламента ЕСПЧ, пришла к выводу, что освобождение Навального необходимо для "надлежащего ведения разбирательства".

Заявление Навального в суд было подано 20 января 2021 года в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции по правам человека.

Навальный: достаточных гарантий для сохранения жизни и здоровья нет

До этого, 26 января, Москва уведомила суд, что Алексей Навальный содержится в хорошо охраняемом учреждении, а его камера находится под видеонаблюдением. В ответе были также описаны условия содержания, отмечалось, что политик имел доступ к электронным коммуникациям через тюремную систему. Навальному было разрешено звонить по телефону, и его неоднократно посещали адвокаты и члены общественной наблюдательной комиссии.

Навальный позднее представил свои замечания к этому ответу. Он утверждал, что перечисленные Москвой меры не могут обеспечить достаточных гарантий для сохранения его жизни и здоровья.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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