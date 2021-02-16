Дело о клевете на ветерана: суд предписал Навальному выплатить 850 тысяч рублей

На выездном заседании в Бабушкинском районном суде Москвы российскому оппозиционеру Алексею Навальному предписано выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил корреспондент DW из зала суда.

Политика признали виновным в том, что он, по словам судьи Мирового суда Веры Акимовой, "совершил клевету". Акимова сочла несостоятельными аргументы защитников оппозиционера, что в его записях в соцсетях содержались оценочные суждения, а не факты.

Гособвинитель Екатерина Фролова настаивала на выплате 950 тысяч рублей. Защита Навального, который слушал вердикт в наручниках, в свою очередь просила вынести оправдательный приговор - "за отсутствием состава преступления". Политик вины не признал, выразил уверенность, что дело в отношении него возбуждено незаконно, и счел его политическим преследованием.

Навальный: ветерана использовали "как куклу"

Вера Акимова также направила в Следственный комитет России копии материалов уголовного дела и записей заседаний для процессуальной проверки в связи с возможным оскорблением Навальным судьи и прокурора в ходе процесса. На этом на одном из прошлых заседаний настаивала гособвинитель Фролова.

Перед оглашением решения российский оппозиционер выступил с эмоциональным последним словом, заявив, что ветерана в его деле использовали "как куклу". "Он в вашем представлении - не человек. Для вас и вашей власти это просто механизм, кукла", - заявил оппозиционер. "За это все вы будете гореть в аду", - добавил он. После перерыва Навальный активно общался с присутствовавшими в зале, шутил и рассказывал о своих "кулинарных опытах" с огурцами и мороженым.

Дело о клевете

Дело на Навального Следственный комитет России возбудил из-за его постов в Twitter и Telegram, посвященных снявшимся в ролике Russia Today в поддержку внесения поправок в Конституцию. Среди тех, кто фигурировал в ролике (наряду с космонавтом Олегом Кононенко, сыроваром Олегом Сиротой, актерами Василием Лановым и Иваном Охлобыстиным, дизайнером Артемием Лебедевым), был полковник, ветеран Игнат Артеменко. Оппозиционер, комментируя видео, назвал этих людей "командой продажных холуев", "людьми без совести" и "предателями".

Навальный и "Ив Роше"

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Московский городской суд утром 20 февраля на выездном заседании в Бабушкинском районном суде Москвы отклонил жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В то же время было решено изменить постановление Симоновского суда и зачесть в срок наказания нахождение Навального под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. Таким образом, срок сокращен примерно на два месяца и составит 2 года, 6 месяцев и две недели. По данным адвокатов, политик выйдет на свободу к началу августа 2023 года, если не будет приговорен к уголовному сроку по другому делу.

Агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник 20 февраля сообщило, что Навального уже в ближайшее время этапируют в одну из колоний в Центральном федеральном округе. По данным собеседника агентства, осужденного обычно отправляют в колонию в течение недели после решения суда.

В декабре 2020 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Навального дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

Репортаж DW о ходе суда над Алексеем Навальным 20 февраля в Telegram-канале: https://t.me/dwglavnoe

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