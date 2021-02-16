 Дело о клевете на ветерана: суд предписал Навальному выплатить 850 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 20.02.2021

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Россия

Дело о клевете на ветерана: суд предписал Навальному выплатить 850 тысяч рублей

На заседании в Бабушкинском районном суде Москвы российскому оппозиционеру назначен крупный штраф. Защита Навального настаивала на оправдательном приговоре "за отсутствием состава преступления".

Алексей Навальный на суде 20 февраля

Алексей Навальный на суде 20 февраля

На выездном заседании в Бабушкинском районном суде Москвы российскому оппозиционеру Алексею Навальному предписано выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете (ст. 128.1 УК) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил корреспондент DW из зала суда.

Политика признали виновным в том, что он, по словам судьи Мирового суда Веры Акимовой, "совершил клевету". Акимова сочла несостоятельными аргументы защитников оппозиционера, что в его записях в соцсетях содержались оценочные суждения, а не факты.

Гособвинитель Екатерина Фролова настаивала на выплате 950 тысяч рублей. Защита Навального, который слушал вердикт в наручниках, в свою очередь просила вынести оправдательный приговор - "за отсутствием состава преступления". Политик вины не признал, выразил уверенность, что дело в отношении него возбуждено незаконно, и счел его политическим преследованием.

Навальный: ветерана использовали "как куклу"

Вера Акимова также направила в Следственный комитет России копии материалов уголовного дела и записей заседаний для процессуальной проверки в связи с возможным оскорблением Навальным судьи и прокурора в ходе процесса. На этом на одном из прошлых заседаний настаивала гособвинитель Фролова.

Перед оглашением решения российский оппозиционер выступил с эмоциональным последним словом, заявив, что ветерана в его деле использовали "как куклу". "Он в вашем представлении - не человек. Для вас и вашей власти это просто механизм, кукла", - заявил оппозиционер. "За это все вы будете гореть в аду", - добавил он. После перерыва Навальный активно общался с присутствовавшими в зале, шутил и рассказывал о своих "кулинарных опытах" с огурцами и мороженым. 

Дело о клевете

Дело на Навального Следственный комитет России возбудил из-за его постов в Twitter и Telegram, посвященных снявшимся в ролике Russia Today в поддержку внесения поправок в Конституцию. Среди тех, кто фигурировал в ролике (наряду с космонавтом Олегом Кононенко, сыроваром Олегом Сиротой, актерами Василием Лановым и Иваном Охлобыстиным, дизайнером Артемием Лебедевым), был полковник, ветеран Игнат Артеменко. Оппозиционер, комментируя видео, назвал этих людей "командой продажных холуев", "людьми без совести" и "предателями".

Навальный и "Ив Роше"

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Московский городской суд утром 20 февраля на выездном заседании в Бабушкинском районном суде Москвы отклонил жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В то же время было решено изменить постановление Симоновского суда и зачесть в срок наказания нахождение Навального под домашним арестом с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. Таким образом, срок сокращен примерно на два месяца и составит 2 года, 6 месяцев и две недели. По данным адвокатов, политик выйдет на свободу к началу августа 2023 года, если не будет приговорен к уголовному сроку по другому делу.

Политика могут этапировать уже в ближайшее время
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Агентство РИА "Новости" со ссылкой на источник 20 февраля сообщило, что Навального уже в ближайшее время этапируют в одну из колоний в Центральном федеральном округе. По данным собеседника агентства, осужденного обычно отправляют в колонию в течение недели после решения суда.

В декабре 2020 года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Навального дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. После митингов ряд соратников оппозиционера были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

Репортаж DW о ходе суда над Алексеем Навальным 20 февраля в Telegram-канале: https://t.me/dwglavnoe

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    Автор: Илья Коваль


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