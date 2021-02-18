 Навального объявили ″склонным к побегу″ | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2021

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Россия

Навального объявили "склонным к побегу"

Оппозиционер пошутил, что теперь его на заседания суда будут возить в кандалах. Статус "склонного к побегу" может означать увеличение вероятности отказа в условно-досрочном освобождении.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в суде

Российский оппозиционер Алексей Навальный в суде

Оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится в московском СИЗО "Матросская тишина", поставили на учет как склонного к побегу. Об этом сам Навальный сообщил в своем Facebook в четверг, 18 февраля.

Оппозиционер отреагировал на это событие с юмором: "Одному деду, живущему в бункере, приснился кошмар. Будто сбежал я из своего "спецблока", добрался до Геленджика, проник в его дворец, играю там в его машинки, мажу себя грязью с его склада, а потом прыгаю в аквадискотеку и танцую там, поднимая кучу брызг". Навальный иронично добавил, что его "и раньше возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут".

Статус "склонного к побегу" может означать увеличение вероятности отказа в условно-досрочном освобождении, а профилактика побегов работниками исправительной системы может сводиться как к беседам, так и в изоляции находящегося под стражей "от связей и условий, оказывающих на него негативное влияние", указывает РБК.

Суд над Навальным

Алексей Навальный вернулся 17 января в Россию из Германии, где проходил лечение после попытки отравления боевым нервно-паралитическим веществом, и был арестован в аэропорту "Шереметьево". 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Апелляция адвокатов политика на это решение будет рассмотрена 20 февраля. 17 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального из СИЗО. В ответ власти РФ заявили, что это исключено.

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    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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Что думают на Западе об отказе Москвы выполнить требование ЕСПЧ и освободить Навального (18.02.2021)

 

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