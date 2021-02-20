"Блаженны алчущие правды": как прошел "судный день" Навального

Алексей Навальный в субботу, 20 февраля, произнес в суде два последних слова и выслушал два приговора. Судья Мосгорсуда Дмитрий Балашов оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Правда, судья вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые политик провел под домашним арестом. Мировая судья Вера Акимова посчитала, что Навальный оклеветал ветерана, и назначила ему штраф 850 тысяч рублей. Как проходили заседания - в репортаже DW.

Мосгорсуд не учел решение ЕСПЧ

Последний предпраздничный день в Бабушкинском районном суде Москвы прошел интенсивно. На этой площадке на северо-востоке столицы проходило выездное заседание Мосгорсуда и мировой судьи Веры Акимовой. Навальный, как и журналисты, был удивлен, что Мосгорсуд перенес свое заседание в Бабушкинский. Судья Балашов объяснил, что это было сделано в интересах оппозиционера, чтобы его адвокаты "по городу не ездили", и суд таким образом "пошел навстречу" политику.

Адвокат Ольга Михайлова сразу попыталась решить вопрос с освобождением своего подзащитного. Европейский суд по правам человека несколькими днями ранее указал России, что ей следует немедленно освободить Алексея Навального, ссылаясь на угрозу его жизни в условиях заключения. Россия не согласилась с решением ЕСПЧ. Минюст назвал его "необоснованным и неправомерным".

Михайлова напомнила судье Балашову, что Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. В связи с этим, посчитала адвокат, судья должен подчиниться решению ЕСПЧ. Бессменная гособвинительница Навального Екатерина Фролова с ними не согласилась и заявила, что ходатайство Михайловой не относится к рассмотрению дела по существу. Судья не удовлетворил ходатайство, но обещал учесть его при вынесении решения.

На 1,5 месяца колонии меньше

Адвокаты Алексея Навального привели несколько доводов в обоснование жалобы на решение Симоновского суда. В частности, они отметили, что судья нижестоящего суда не изложил в решении аргументов защиты и, как они считают, не мотивировал итоговое решение. Кроме того, Навальному и его защитникам не дали возможности пообщаться друг с другом в отсутствие посторонних. Неучтенными, по мнению адвоката Вадима Кобзева, оказались и полтора месяца - с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015-го, когда политик находился под домашним арестом по делу "Ив Роше".

В прениях адвокат Кобзев заявил, что сильнейшее давление на его подзащитного началось сразу после того, как Навальный объявил о намерении вернуться в Россию: за три последних дня 2020 года им заинтересовались ФСИН, Следственный комитет и судья из дела о клевете. "Нельзя это объяснить иначе, чем тем, что всем этим органам приказал другой большой орган, который может на них влиять, - предположил юрист. - Прошу учесть при вынесении решения".

Прокурор Фролова высказалась против пересмотра решения нижестоящего суда. "Осужденный злостно уклонялся от возложенных на него обязанностей являться в инспекцию, - заявила она. - После лечения в Германии он не поставил инспекцию в известность о своем местонахождении".

Не стало сюрпризом, что судья Балашов утвердил решение нижестоящего суда в части замены условного срока на реальный. Он лишь зачел Навальному 1,5 месяца домашнего ареста в 2014-2015 годах. То есть теперь политик должен будет провести в колонии общего режима не 2 года и 8 месяцев, как следовало из решения Симоновского суда, а 2 года 6 месяцев и две недели. Этот срок получился путем вычитания дней, проведенных под домашним арестом, из назначенных Навальному трех с половиной лет по делу "Ив Роше".

Навальный предложил поговорить о Боге

Куда большим сюрпризом для журналистов в зале стало последнее слово Алексея, в котором он обращался к Библии и связывал ее сюжеты с ситуацией в России. "Я уже не знаю, о чем поговорить, ваша честь, - сказал Навальный после традиционного вступления о коррупции. - Хотите, с вами поговорю о Боге? И о спасении. Выкручу, так сказать, ручку пафоса на максимум".

Навальный рассказал, что вера помогает ему в его деятельности. Он рассказал, что недавно ему пришло письмо, автор которого процитировал заповедь блаженства: "Блаженны жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся". "И я подумал: надо же, как человек хорошо меня понимает! - прокомментировал письмо политик. - Эту конкретную заповедь я всегда воспринимал как инструкцию к действию. Безусловно, не очень наслаждаясь тем местом, где я нахожусь, тем не менее я не испытываю никаких сожалений".

Эту заповедь Навальный назвал "главной политической идеей в современной России". Только россияне знают ее в другом виде. "Главный политический лозунг у нас какой? - обратился политик к залу. - "Сила в правде". Это же она и есть. Только сжата до размеров твиттера".

"Ветерана использовали как куклу"

На процессе по замене условного срока на реальный прокурор Фролова заявила, что Навальный требует для себя исключительных прав. Так она истолковала его нежелание отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции в определенные дни. На процессе по "ветеранскому" делу он припомнил ей эти слова. "Прокурор говорила, что я требую для себя исключительных прав, - начал Навальный. - То, что у меня два последних слова в один день - это тоже такая исключительность, которой я для себя не требовал".

Второе последнее слово оказалось эмоциональнее и злее первого. "Вы этим процессом унизили и оскорбили ветеранов в 10 раз хуже, чем вы делали для этого, - политик обращался к прокурору и судье. - Использовали человека как куклу. То он хочет выступать, то не хочет. Вы даже подписываетесь за него. Потому что он для вас не человек. Для вашей власти он механизм, кукла". "За это за все вы будете гореть в аду", - религиозные мотивы вновь зазвучали в речи Навального.

Показания профессора назвали "поверхностными"

Судья ушла в совещательную комнату почти на пять часов и вернулась с решением. В отличие от судьи Балашова, она подготовила и мотивировочную часть. Так, оказалось, что главный и единственный свидетель защиты - доктор филологических наук, профессор Института русского языка РАН Анатолий Баранов показался судье Вере Акимовой неубедительным. Его показания она назвала "поверхностными, неточными и некорректными".

Именно Баранов в своей экспертизе и в показаниях утверждал, что комментарии Навального к злосчастному видеоролику RT с участием ветерана - оценочные суждения, которые невозможно проверить на достоверность. Судья Вера Акимова решила довериться эксперту Альбине Глотовой из судебно-экспертного управления СК, которая в своей экспертиза ссылалась на книгу Баранова.

По мнению судьи, из экспертизы и показаний Глотовой следует, что комментарий Навального в совокупности с видеороликом содержит факты, которые можно проверить на соответствие действительности. Например, Навальный назвал участников ролика продажными - но ветеран Игнат Артеменко якобы не получал денег за участие в пропагандистском ролике.

Суд назначил Навальному штраф в 850 тысяч рублей - на сто тысяч меньше, чем запросила прокурор. Возможно на благосклонность судьи повлияли перечисленные ею смягчающие обстоятельства - несовершеннолетний ребенок политика и наличие заболеваний.

"Вывод только один, - заявила прокурор Фролова на пресс-подходе, - что Алексей Анатольевич Навальный принципиально дискредитирует победу нашей великой страны в, соответственно, Великой отечественной войне. Подрывает принципы нашей многонациональной Родины. На этом я с вами прощаюсь".

Адвокаты Алексея Навального намерены обжаловать этот приговор. Когда их подзащитного этапируют в колонию по другому приговору, они пока не знают.

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