Навальный в Германии: фитнес-тренер политика о его восстановлении после комы

После показа по российскому телевидению сюжета о "вилле" в немецком Фрайбурге, где жил Алексей Навальный, - с "двумя роскошными спальнями с террасой" и собственной "кухней с кофемашиной" - интерес к пребыванию российского оппозиционера в Германии возрос.

DW решила выяснить, чем занимался Навальный после того, как врачи немецкой клиники "Шарите" вывели его из четырехнедельной искусственной комы, в которой политик находился после отравления нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". О физической реабилитации оппозиционера после его выписки из больницы рассказал Бьорн Лебер (Bjorn Leber) - личный фитнес-тренер Навального, помогавший ему восстанавливать силы в городке Ибах в немецком Шварцвальде.

Как произошло знакомство с Навальным

23-летний Бьорн Лебер (Bjorn Leber) мечтал стать профессиональным горнолыжником. В 2017 году лет он выступал в составе немецкой сборной на Универсиаде в Казахстане, и у него были все перспективы попасть на чемпионат мира. Но в 20 лет Бьорну диагностировали двустороннюю грыжу позвоночных дисков, и с мечтой о профессиональном спорте пришлось распрощаться. Он поступил в университет Кобленца, а параллельно получил лицензию тренера для работы в фитнес-клубах.

Бьорн Лебер помогал Алексею Навальному восстановиться после отравления

15 октября прошлого года Бьорну Леберу позвонил владелец фитнесс-центра в городке Санкт-Блазиен в немецком Шварцвальде, где Бьорн раньше работал. Найдется ли у него в ближайшие несколько недель время для занятий с одним особым клиентом? И говорит ли Бьорн по-английски?

Молодой человек ответил утвердительно на оба вопроса, и чуть позже раздался еще один звонок. На этот раз - по Facetime. Звонила женщина: Бьорн говорит, что это была консультант Навального, полное имя он не называет. Она задала ему несколько вопросов, объяснила задачу - поставить на ноги ее шефа - и взяла с него слово хранить молчание.

Так Бьорн Лебер познакомился с Алексеем Навальным, недавно выведенным врачами берлинской больницы "Шарите" из искусственной комы, в которой он находился четыре недели после отравления нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". И последующие девять недель в деревне Ибах недалеко от города Фрайбурга Бьорн регулярно занимался с Навальным, помогая российскому оппозиционеру вернуть утраченные силы.

"Вначале большой проблемой была координация"

Уже при первой встрече с Алексеем Навальным можно было понять, что он привык поддерживать хорошую физическую форму, но четыре недели в коме, разумеется, не могли не сказаться на его состоянии, рассказывает Бьорн Лебер в беседе с DW.

После четырех недель в коме Навальному пришлось заново учиться ходить

"Многое атрофировалось, особенно мышцы. Но самые серьезные проблемы поначалу были с координацией движений. Ему пришлось заново учиться ходить. Поэтому мы довольно быстро начали тренировки. И координация довольно быстро восстановились. И после этого процесс пошел очень быстро, и он делал большие успехи", - вспоминает тренер.

Навальному помогали целеустремленность и самодисциплина

Скорость, с которой восстанавливался Алексей Навальный, Бьорн называет "экстраординарной". Обычно при занятиях в фитнес-студиях в очень хороших условиях за два месяца удается нарастить три килограмма мышечной массы. Алексей нарастил четыре.

Тренер Навального понимает его желание вернуться в Россию

"Мы занимались дома, а не в спортзале - за исключением одного-двух раз: потом это стало невозможно из-за локдауна. И у нас не было всех тех тренажеров, которые есть в спортзале, - только самое необходимое, не более того. И все равно мы добились больших успехов. И он был очень счастлив", - рассказывает Бьорн.

Успехи Навального в физическом восстановлении Бьорн во многом объясняет также целеустремленностью и самодисциплиной российского оппозиционера и его способностью бороться с неудачами. Случившееся с российским политиком тренер называет "колоссальным ударом", при этом подчеркивает, что мало кому из его клиентов за девять недель тренировок удавалось достичь такого прогресса. "Он очень хорошо справляется с неудачами, или просто оставляет их позади и смотрит в будущее", - говорит Лебер.

"Я не жалею его: это было его решением"

О своих дальнейших планах Навальный говорил немного, но в начале декабря сказал Бьорну, что планирует вернуться в Россию. "У меня были свои мысли на этот счет, как я говорил, мы с ним подружились, - вспоминает тренер. - Но если бы он все время прятался здесь, его бы не услышали те люди, до которых он хотел донести свое послание. Он объяснил, что, оставаясь здесь, не сможет увидеться с теми, с кем хочет и должен увидеться, и мне стало ясно, что он имеет в виду. Не уверен, что на его месте я поступил бы также, но я его понимаю".

Бьорн говорит, что он не из тех, кто постоянно следит за лентой новостей, но, конечно же, он знает, что произошло с Навальным после возвращения в Россию. Он признается, что испытывает странное чувство, когда понимает - речь идет о человеке, с которым он занимался на протяжении девяти недель.

"Скажем так: я не жалею его, потому что он должен делать свое дело, и это было его решение. Но это и меня касается: ведь это еще и друг, который сидит в тюрьме, сейчас решается его судьба, и это нелегко". Тем не менее Бьорн не сомневается: когда-нибудь они с Навальным еще встретятся. "Где и когда, я не знаю, но это обязательно произойдет", - уверен он.

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