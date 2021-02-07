 Навальный в Германии: фитнес-тренер политика о его восстановлении после комы | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 09.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Навальный в Германии: фитнес-тренер политика о его восстановлении после комы

Как Навальный восстанавливал силы после четырех недель искусственной комы, в которой он находился после отравления "Новичком"? DW поговорила с персональным фитнес-тренером российского оппозиционера.

Алексей Навальный и его фитнес-тренер Бьорн Лебер

Алексей Навальный и его фитнес-тренер Бьорн Лебер

После показа по российскому телевидению сюжета о "вилле" в немецком Фрайбурге, где жил Алексей Навальный, - с "двумя роскошными спальнями с террасой" и собственной "кухней с кофемашиной" - интерес к пребыванию российского оппозиционера в Германии возрос.

DW решила выяснить, чем занимался Навальный после того, как врачи немецкой клиники "Шарите" вывели его из четырехнедельной искусственной комы, в которой политик находился после отравления нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". О физической реабилитации оппозиционера после его выписки из больницы рассказал Бьорн Лебер (Bjorn Leber) - личный фитнес-тренер Навального, помогавший ему восстанавливать силы в городке Ибах в немецком Шварцвальде.

Как произошло знакомство с Навальным

23-летний Бьорн Лебер (Bjorn Leber) мечтал стать профессиональным горнолыжником. В 2017 году лет он выступал в составе немецкой сборной на Универсиаде в Казахстане, и у него были все перспективы попасть на чемпионат мира. Но в 20 лет Бьорну диагностировали двустороннюю грыжу позвоночных дисков, и с мечтой о профессиональном спорте пришлось распрощаться. Он поступил в университет Кобленца, а параллельно получил лицензию тренера для работы в фитнес-клубах.

Бьорн Лебер

Бьорн Лебер помогал Алексею Навальному восстановиться после отравления

15 октября прошлого года Бьорну Леберу позвонил владелец фитнесс-центра в городке Санкт-Блазиен в немецком Шварцвальде, где Бьорн раньше работал. Найдется ли у него в ближайшие несколько недель время для занятий с одним особым клиентом? И говорит ли Бьорн по-английски?

Молодой человек ответил утвердительно на оба вопроса, и чуть позже раздался еще один звонок. На этот раз - по Facetime. Звонила женщина: Бьорн говорит, что это была консультант Навального, полное имя он не называет. Она задала ему несколько вопросов, объяснила задачу - поставить на ноги ее шефа - и взяла с него слово хранить молчание.

Так Бьорн Лебер познакомился с Алексеем Навальным, недавно выведенным врачами берлинской больницы "Шарите" из искусственной комы, в которой он находился четыре недели после отравления нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок". И последующие девять недель в деревне Ибах недалеко от города Фрайбурга Бьорн регулярно занимался с Навальным, помогая российскому оппозиционеру вернуть утраченные силы.

"Вначале большой проблемой была координация"

Уже при первой встрече с Алексеем Навальным можно было понять, что он привык поддерживать хорошую физическую форму, но четыре недели в коме, разумеется, не могли не сказаться на его состоянии, рассказывает Бьорн Лебер в беседе с DW.

Алексей и Юлия Навальные в больнице Шарите

После четырех недель в коме Навальному пришлось заново учиться ходить

"Многое атрофировалось, особенно мышцы. Но самые серьезные проблемы поначалу были с координацией движений. Ему пришлось заново учиться ходить. Поэтому мы довольно быстро начали тренировки. И координация довольно быстро восстановились. И после этого процесс пошел очень быстро, и он делал большие успехи", - вспоминает тренер.

Навальному помогали целеустремленность и самодисциплина

Скорость, с которой восстанавливался Алексей Навальный, Бьорн называет "экстраординарной". Обычно при занятиях в фитнес-студиях в очень хороших условиях за два месяца удается нарастить три килограмма мышечной массы. Алексей нарастил четыре.

Навальный в зале суда

Тренер Навального понимает его желание вернуться в Россию

"Мы занимались дома, а не в спортзале - за исключением одного-двух раз: потом это стало невозможно из-за локдауна. И у нас не было всех тех тренажеров, которые есть в спортзале, - только самое необходимое, не более того. И все равно мы добились больших успехов. И он был очень счастлив", - рассказывает Бьорн.

Успехи Навального в физическом восстановлении Бьорн во многом объясняет также целеустремленностью и самодисциплиной российского оппозиционера и его способностью бороться с неудачами. Случившееся с российским политиком тренер называет "колоссальным ударом", при этом подчеркивает, что мало кому из его клиентов за девять недель тренировок удавалось достичь такого прогресса. "Он очень хорошо справляется с неудачами, или просто оставляет их позади и смотрит в будущее", - говорит Лебер.

"Я не жалею его: это было его решением"

О своих дальнейших планах Навальный говорил немного, но в начале декабря сказал Бьорну, что планирует вернуться в Россию. "У меня были свои мысли на этот счет, как я говорил, мы с ним подружились, - вспоминает тренер. - Но если бы он все время прятался здесь, его бы не услышали те люди, до которых он хотел донести свое послание. Он объяснил, что, оставаясь здесь, не сможет увидеться с теми, с кем хочет и должен увидеться, и мне стало ясно, что он имеет в виду. Не уверен, что на его месте я поступил бы также, но я его понимаю".

Бьорн говорит, что он не из тех, кто постоянно следит за лентой новостей, но, конечно же, он знает, что произошло с Навальным после возвращения в Россию. Он признается, что испытывает странное чувство, когда понимает - речь идет о человеке, с которым он занимался на протяжении девяти недель.

"Скажем так: я не жалею его, потому что он должен делать свое дело, и это было его решение. Но это и меня касается: ведь это еще и друг, который сидит в тюрьме, сейчас решается его судьба, и это нелегко". Тем не менее Бьорн не сомневается: когда-нибудь они с Навальным еще встретятся. "Где и когда, я не знаю, но это обязательно произойдет", - уверен он.

Смотрите также:

  • Russland Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Новая акция протеста в городах России

    Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Число участников в некоторых городах возросло

    Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Власти готовились заранее

    В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.

  • Russland | Unerlaubter Protest zur Unterstützung des Oppositionsaktivisten Navalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Хороводы вокруг хороводов

    Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.

  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

    Протесты в России 31 января: как это было

    Неприступная крепость

    Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Все средства подавления

    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 07:01

Персональный фитнес-тренер Навального в ФРГ раскрыл подробности восстановления политика после комы

Аудио- и видеофайлы по теме

Как и где в Германии проходил реабилитацию Навальный и что о нем говорят местные жители  

Где живет Навальный в Берлине и что он сказал о версиях своего отравления? DW Новости  

Также по теме

Дуэль в рамках закона. Суд над Навальным. Песня о протестах в России – "Заповедник", № 156, 7.02.2021 07.02.2021

Сюжет о том, как дракон Путин готовился к дуэли с Навальным. Сказка о безумном суде над Навальным. Путин с ОМОНом поют о причинах протеста. Смотрите в 156-м выпуске "Заповедника"!

Russland Moskau | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger

После суда над Навальным задержаны почти 1400 человек 03.02.2021

Суд отправил Алексеня Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев. Текстовая трансляция DW 2 февраля.

Задержанных на несанкционированных акциях протеста отвезли в спецприемник для иностранных граждан (03.02.2021) 03.02.2021

В ходе несанкционированных акций протеста в Москве было задержано рекордное число людей. Некоторым из них долго держали в автозаках. Часть людей попали в спецприемник для иностранных граждан в Сахарово.

Реклама

Самые читаемые сегодня

ФБК: Санкционный список Навального уже у Евросоюза  

Сестра Марии Колесниковой о том, что с ней происходит в СИЗО  

Полгода протестов в Беларуси: победа или поражение противников Лукашенко?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно