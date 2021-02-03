США примут меры в связи с преследованием Навального

США "консультируются и тесно сотрудничают с другими странами" по ситуации с отравлением и арестом в России оппозиционера Алексея Навального, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN во вторник, 9 февраля. По его словам, в этой связи США находится в контакте с другими странами, "которые очень обеспокоены тем, что происходит не только с господином Навальным, но также с другими, кто выступает за свои права" в России.

Блинкен отметил, что "использование химического оружия для попытки убить Навального нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия и другие обязательства России, нарушает санкции, введенные Конгрессом США". "Мы изучаем этот вопрос, рассматриваем его очень внимательно и когда у нас появятся результаты, мы будем "действовать надлежащим образом", продолжил дипломат.

Блинкен отметил, что ситуация с протестами в РФ, участники которых высказывают свое недовольство коррупцией и выступают за свои права, "касается только России и ее будущего", и не следует возлагать ответственность за это на США и Европейский Союз.

Захарова назвала "предательством" обсуждение санкций

Между тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала "предательством" обсуждение сторонниками Навального с ЕС и США возможного введения новых санкций. "Это банально и пошло, это было так всегда… Что касается морально-этической оценки, это и есть предательство", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Ранее основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) направил письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Верховному представителю ЕС по внешней политике и безопасности Жозепу Боррелю и президенту США Джо Байдену с призывом к тому, чтобы "ввести санкции в отношении коррумпированных российских граждан, близких к президенту Владимиру Путину".

Отравление и арест Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, 22 августа его удалось доставить на лечение в Берлин. Специалисты бундесвера и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выявили, что политик был отравлен запрещенным нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".

ЕС и Великобритания осудили его применение в России и ввели в этой связи санкции. Германия, Великобритания, США, НАТО и ЕС призвали Москву найти и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении. 17 января Навальный сразу по возвращении в РФ был задержан и позже отправлен в колонию на 2 года 8 месяцев по обвинению в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше". По всей России прошли волны массовых протестов в его поддержку.

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