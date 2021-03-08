Министр здравоохранения Словакии подал в отставку на фоне кризиса из-за "Спутника V"

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку на фоне правительственного кризиса в связи с заключением премьер-министром Игорем Матовичем без согласования с партнерами по правящей коалиции договора с Россией о поставках "Спутника V". Об этом Крайчи в пятницу, 12 марта, написал в Facebook.

"Не хочу, чтобы дата моей отставки стала поводом для ухода правительства", - отметил он, объяснив, почему покидает свой пост. "Спасибо за поддержку в нелегкой борьбе с невидимым врагом", - добавил он, имея в виду противодействие пандемии.

Премьер Матович поблагодарил Крайчи за проделанную работу, назвав его отставку "самой абсурдной в истории".

Правительственный кризис

Ранее президент страны Зузана Чапутова и партнеры Матовича по коалиции раскритиковали премьера за то, что он договорился о поставках 2 млн доз вакцины с Москвой вопреки воле правительства страны, входящей в Евросоюз и НАТО, а также до регистрации препарата в ЕС.

Дипломатический конфликт с Украиной

Позднее к политическому кризису добавился и дипломатический конфликт с Украиной, виновником которого вновь стал глава словацкого правительства. В интервью Radio Express 3 марта, отвечая на вопрос ведущего о том, что он пообещал России за поставки вакцины, Матович в шутку сказал: "Закарпатскую Украину". После этого премьер, впрочем, тут же добавил, что ничего не обещал, и Россия ничего у него не просила, но опрометчивое высказывание словацкого премьера возмутило Киев. МИД Украины в ответ опубликовал ноту, в которой осудил слова Матовича.

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