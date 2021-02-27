 COVID-19 и медицина будущего: пандемия ускорила инновации в здравоохранении | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 01.03.2021

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Экономика

COVID-19 и медицина будущего: пандемия ускорила инновации в здравоохранении

Борьба с коронавирусом в России и Германии дала мощный импульс разработке и производству вакцин, а также цифровым методам диагностики, лечения и повышения квалификации медперсонала.

Сеанс телемедицины: врач дает консультацию пациенту

Благодаря новейшему программному обеспечению телемедицина становится все более эффективной

"Приведет ли пандемия коронавируса к инновационному рывку в области здравоохранения?" Такой вопрос был задан участникам панельной дискуссии, состоявшейся в рамках экономической онлайн-конференции "Новые пути развития: российско-германское партнерство", организованной в середине февраля Германо-российской внешнеторговой палатой в Москве (AHK Russland). И все они ответили утвердительно: "Да, несомненно", добавив, что на самом деле этот рывок уже идет полным ходом. 

"Медицинское сообщество пересмотрело отношение к новым технологиям"

Самый очевидный прорыв произошел в области фармацевтики. "В ходе нынешней пандемии Россия и Германия оказались в первых рядах разработчиков вакцин", - указал президент российской биофармацевтической компании "Нанолек" Владимир Христенко и напомнил, что в РФ создали "Спутник V" и еще два препарата, а в ФРГ - вакцины фирм BioNTech и CureVac.

Медицинское оборудование компании Siemens Healthineers

Siemens Healthineers - один из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования

Однако резкое ускорение инновационных процессов идет сейчас и во многих других сферах здравоохранения, подчеркнула Светлана Гербель, генеральный директор компании Siemens Healthineers в России и Центральной Азии. В это самостоятельное акционерное общество немецкий технологический концерн Siemens выделил в 2017 году все свои подразделения, занимающиеся разработкой и производством медицинской техники.

"Мне кажется, самое главное, что сейчас происходит: пандемия заставила медицинское сообщество пересмотреть свое отношение к современным технологиям. До этого врачи были очень консервативны в том, что касается применения новой техники, особенно если речь шла об удаленном диагностировании, о телемедицине, о дистанционном управлении оборудованием. А сейчас это просто жизненная необходимость", - отметила Светлана Гербель.

Диагностика, управление оборудованием, обучение: все дистанционно 

Она привела целый ряд примеров. Так, не только Россия, но и страны Центральной Азии стали сейчас активнее закупать у компании Siemens Healthineers оборудование, позволяющее на удалении, с помощью планшета, делать томографию легких. Другой пример: сервисное обслуживание медицинской техники, задействованной в больничных красных зонах с ковидными пациентами.

Май 2020. Красная зона для ковидных пациентов в клинике Московского университета

Май 2020. Красная зона для ковидных пациентов в клинике Московского университета

"Сервисные инженеры сейчас могут, работая в удаленном режиме, 24 часа в сутки проводить мониторинг оборудования и при необходимости его налаживать. Теперь наш концерн усилил работу над тем, чтобы обеспечить еще и удаленное управление этим оборудованием без прямого контакта с инфицированным пациентом", - рассказала Светлана Гербель.

Кроме того, продолжила она, пандемия дала мощный импульс удаленному повышению квалификации медперсонала. "Мы долго пытались внедрить культуру виртуального обучения среди, к примеру, радиологов и рентгенологов, которые находятся, скажем, в Хабаровске или Новосибирске. Но многие люди были к этому не готовы. Сейчас трансфер знаний происходит намного быстрее", - констатировала глава российского отделения компании Siemens Healthineers. 

Телемедицина в ФРГ и РФ: врачи и пациенты быстро перестраиваются 

Российские наблюдения Светланы Гербель совпадают с выводами, к которым в Германии пришел отраслевое союз Spectaris, объединяющий производителей медицинского, офтальмологического и лабораторного оборудования. Совместно с консалтинговой компанией Roland Berger он решил выяснить, какие последствия будет иметь для отрасли вирус SARS-CoV-2. Проведя опрос среди представителей около 500 предприятий и интервью с экспертами, он опубликовал в конце 2020 года исследование, главный тезис которого звучит так: пандемия ведет к необратимым изменениям. Иными словами: коронавирус ускорил приход медицины будущего.   

"Цифровизация, которая в прошедшие годы лишь нерешительно прокладывала себе дорогу, теперь резко наращивает темп. Это подтверждают, к примеру, растущая готовность использовать телемедицину и цифровые концепции амбулаторного лечения, а также ускоряющаяся цифровизация процессов в медицинской технике и в работе больниц", - подчеркнул соавтор исследования, старший партнер компании Roland Berger Тило Кальтенбах (Thilo Kaltenbach).

Врач с помощью смартфона консультируется с другим врачом

Это тоже часть телемедицины: врач с помощью смартфона консультируется с другим врачом

Так, телемедицину считают одним из ключевых трендов 76% представителей отрасли, участвовавших в исследовании. В нем, в частности, упоминается опрос немецких пациентов, среди которых до пандемии лишь каждый пятый был готов получать врачебные консультации в видеорежиме, а уже в июле 2020 года, после первого карантина, такую готовность проявлял каждый третий. Смену настроений вызвали главным образом опасения заразиться во время очного приема у доктора.

Немецкие врачи быстро отреагировали на этот тренд. Если в 2017 году, по данным телерадиокомпании SWR, менее 2% частных медицинских практик в Германии предлагали услуги телемедицины, то к концу 2020 года их было уже около 50%, а еще 10% готовились освоить этот формат общения с пациентами. Похожий тренд наблюдался и в Москве, о чем DW подробно рассказывала в январе в статье "Коронавирус в России: эффективна ли телемедицина?".      

Инновации в области вакцин: разработка, производство, регуляторика

Что же касается фармацевтики, а именно разработки и производства вакцин, то инновации шли сразу по трем направлениям, причем всюду - рекордными темпами, подчеркнул на германо-российской видеоконференции президент компании "Нанолек" Владимир Христенко: "Сроки внедрения инноваций в фармацевтике до недавних пор были кардинально другими".

По его словам, "главным стала, конечно, разработка собственно вакцин", однако массовая вакцинация населения была бы просто невозможна без инноваций в двух других сферах. "Отрасль, пожалуй, впервые столкнулась с необходимостью столь быстро масштабировать производство. Встала задача в ближайшее время выпустить миллиарды доз вакцин, и с производственной точки зрения это стало огромным вызовом для создателей вакцин, для производителей оборудования, для поставщиков вспомогательных материалов. Без инновационных подходов такую задачу невозможно было бы решить", - убежден президент "Нанолек".

Производство вакцины Спутник V на заводе компании Биокад в Санкт-Петербурге

Производство вакцины "Спутник V" на заводе компании "Биокад" в Санкт-Петербурге

Третьим направлением он считает инновации в регуляторике. "С учетом масштабов и скорости распространения пандемии регуляторам тоже пришлось находить инновационные методы при оценке результатов доклинических и клинических исследований, а также при одобрении препаратов. Потребовались новые подходы к соотношению риска и пользы для того, чтобы реагировать с необходимой скоростью", - указал Владимир Христенко.

Зримым результатом всех этих инноваций стало создание в России не только трех вакцин против коронавируса, но и мощностей для их производства. Так, выпуск "Спутник V" наладили на шести площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии и Владимирской области. Для этого пришлось модернизировать оборудование и производственные процессы, а также провести повышение квалификации персонала. Это вызвало инновационный рывок во всей российской фармацевтике, ведь ушедшие в прорыв потянули за собой и других.

Фармацевтика России и Германии в глобальном контексте

"События прошлого года подтолкнули нас к решению наладить производство субстанций для биотехнологических препаратов, в том числе рекомбинантных вакцин. Сейчас мы заканчиваем проектирование и во втором квартале начнем у себя в Кирове строительство. К тому же мы подписали соглашение с Сеченовским университетом в Москве и сейчас на его базе организовываем научную лабораторию", - рассказал президент компании "Нанолек" Владимир Христенко на германо-российской экономической конференции.  

Однако на вопрос "Сможет ли Россия занять ведущую позицию на мировом рынке здравоохранения благодаря успеху вакцины "Спутник V"?" около 60% участников конференции ответили "скорее нет". Это онлайн-голосование не было, естественно, репрезентативным, но оно, тем не менее, дало некоторое представление о том, как долгосрочные последствия нынешнего инновационного рывка в сфере здравоохранения оценивают те, кто хорошо знает Россию или хотя бы ей интересуется.

Инфографика Производство вакцин от Covid-19 в Германии

Одна из причин такого скепсиса может состоять в том, что российские мощности для производства вакцин от коронавируса оказываются (во всяком случае, пока) слишком малыми в глобальном масштабе. Достаточно сравнить две цифры. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила 20 февраля, что в первом полугодии 2021 года в России произведут 88 млн доз. А один лишь завод немецкой компании BioNTech, приступивший 10 февраля после полугодовой реконструкции к выпуску ее совместной с Pfizer вакцины, собирается в первом полугодии 2021 года выпустить до 250 млн доз, чтобы затем выйти на проектную мощность в 750 млн доз в год.

О масштабах инновационного рывка, происходящего сейчас в немецкой фармацевтике, DW подробно писала в начале февраля в статье "Фарминдустрия ФРГ будет бороться с дефицитом вакцин от ковида всем миром". Тот факт, что в условиях пандемии именитые компании из разных стран срочно подключаются к выпуску вакцин от коронавируса, даже если это разработки их прямых конкурентов, можно, пожалуй, тоже отнести к ярким инновациям. И, возможно, к признакам глобальной медицины будущего.

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    Автор: Андрей Гурков


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