Консультации у "доктора Google", а лечение у онлайн-Айболита

То, чем раньше для мнительных людей был "Справочник фельдшера", позволявший найти у себя симптомы почти всех болезней, теперь стал "доктор Google". На вопрос о гипертонии поисковик дает 3,3 млн ответов, о насморке - свыше 4,5 млн, а об обычно сопутствующем коронавирусной инфекции кашле - даже более 11 млн. Увы, правильные ответы не всегда в начале поиска. В Германии, однако, теперь на первой же странице Google в правом верхнем углу открывается окошко с краткой информацией о болезни и линком на портал gesund.bund.de, на котором минздрав ФРГ собрал научно проверенные медицинские сведения.

Но кроме повышения спроса на консультации у "доктора Google" пандемия коронавируса дала еще и мощный импульс развитию в Германии телемедицины.

Онлайн-информация со знаком качества минздрава ФРГ

Проведенные в стране опросы и исследования показали, что примерно половина пользователей, искавших в интернете ответы на вопросы о своем самочувствии, не находили нужной информации - или ее не понимали.

Коронавирус резко повысил спрос на медицинскую информацию в Сети

Согласно исследованию, проведенному социологическим институтом forsa для больничной кассы BKK Mobil Oil, половина опрошенных в течение минувших 12 месяцев искала в интернете сведения о симптомах тех или иных болезней и методах их лечения, а каждый пятый - еще чаще. Причем, особенно часто консультируются с интернетом женщины - в 77 процентах случаев.

Профессор Герд Глезке (Gerd Glaeske) из бременского университета считает, что это свидетельствует о большом спросе на медицинскую информацию, которая, однако, не всегда оказывается в интернете достоверной. Он то и дело замечает, что "на многих сайтах, посвященных тяжелым заболеваниям типа рака, порой содержится информация о так называемых альтернативных методах лечения, которая просто неверная, а иногда даже вредная".

Йенс Шпан

"Если мы заинтересованы в том, чтобы предоставлять людям объективные, проверенные и достоверные сведения, то мало смысла, если Google размещает их в поиске на 783 000 месте", - объяснил немецкий министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn) мотивы, побудившие его в середине ноября подписать с интернет-гигантом соглашение о кооперации.

Для начала на портале минздрава собрана информация о 160 наиболее распространенных болезнях - от ангины до язвы желудка. Сведения о них предоставили такие респектабельные организации как Немецкий центр исследования рака (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ), Институт качества в здравоохранении (Institut für Qualität im Gesundheitswesen), Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI), объединения врачей-специалистов.

Визит к врачу как эрзац социального общения

Спрос на медицинскую информацию возрос еще и потому, что обусловленные пандемией ковида ограничения на социальные контакты коснулись и взаимоотношений пациентов с врачами.

До коронавируса приемная врача зачастую была местом для посиделок

Немцы - чемпионы мира по визитам к докторам. До коронавируса каждый житель Германии в среднем ходил к ним по 18 раз в год - втрое чаще, чем, например, датчане или норвежцы. Причем, для некоторых одиноких пожилых пациентов, судя по субъективным наблюдениям корреспондента DW, визит к доктору был еще и своего рода "выходом в люди".

С приходом в Германию коронавируса опустели и приемные врачей, и амбулаторные отделения в больницах. Политики и медики настоятельно призывают немцев по возможности воздерживаться от очных визитов к докторам. Сейчас в случае легкого заболевания, например, простуды или желудочно-кишечного расстройства можно получить бюллетень сроком на неделю, просто позвонив своему домашнему врачу по телефону - и таким же способом продлить освобождение от работы еще на неделю.

Половина немцев избегают очных визитов к врачу

Еще один вариант, которому пандемия дала мощный импульс, - телемедицина, переживающая сейчас в Германии настоящий бум. Пример - мюнхенская фирма Teleclinic, предоставляющая услуги по виртуальным видео-визитам к врачам.

Коронавирус дал мощный импульс развитию телемедицины в Германии

"До начала коронавирусного кризиса число наших телеконсультаций росло примерно на 20 процентов в месяц, - рассказала соучредительница фирмы Катарина Юнгер (Katharina Jünger), - а после начала кризиса оно растет на 50 процентов, причем, в неделю".

Это и не удивительно, поскольку люди из страха заразиться предпочитают не сидеть в очереди на визит к врачу. Опрос, проведенный исследовательским институтом Dynata по заказу медицинской платформы jameda, показал, что половина респондентов в настоящее время избегают очного посещения врача, а каждый пятый уже хоть раз консультировался с доктором в видео-чате. Год назад таких было только 10 процентов. А по данным социологического института forsa, из тех, кто и раньше пользовался такими услугами, 20 процентов стали прибегать к ним чаще, а 5 процентов - намного чаще.

Врачи тоже пошли в ногу со временем. В регистре Федерального объединения касс обязательного медицинского страхования (Kassenärztliche Bundesvereinigung, KBV) сейчас уже около 25 тысяч терапевтов и врачей-специалистов примерно каждую четвертую консультацию проводят в режиме онлайн. Это в десять раз больше, чем в начале текущего года.

Телемедицина была падчерицей системы здравоохранения ФРГ

Долгое время в том, что касается телемедицины, Германия была страной развивающейся, а точнее - отстающей. Сравнив в ноябре 2018 года ситуацию в разных странах Евросоюза, эксперты Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) поставили ФРГ по этому показателю на предпоследнее место своего рейтинга..

До 2018 года немецкие врачи практиковали по-старинке

Дело в том, что долгое время телемедицина была падчерицей в немецкой системе здравоохранения. Только в мае 2018 года немецким врачам вообще официально разрешили удаленно консультировать и лечить пациентов, а больничные кассы стали им оплачивать такого рода услуги и того позже - с конца 2019 года. Тогда же врачам позволили и самую первую консультацию тоже проводить онлайн.

Но некоторые ограничения сохраняются до сих пор. Так, больничные кассы оплачивают врачам часы видео-терапии только в ограниченном объеме - если они не превышают пятой части всего рабочего времени. Исключение из этого правила сделано только из-за пандемии до конца текущего года.

По-прежнему только в тестовой фазе находится в Германии и система, дающая врачам возможность выписывать электронные рецепты и отправлять электронный бюллетень нетрудоспособности прямо на работу пациента.

В идеале эта система будет работать так: на видео-приеме у врача пациент показывает в камеру свою карточку застрахованного в той или иной больничной кассе, доктор выписывает электронный рецепт и отправляет его по электронной почте в ту аптеку, которую ему называет пациент. Аптека же - как правило, это будет ближайшая - доставляет лекарство больному прямо на дом.

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