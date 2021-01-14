Как России выпустить больше "Спутника V"?

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, к концу января дозу вакцины "Спутник V" в российской столице получили около 300 тысяч человек. Сколько привитых по всей стране - неизвестно, но точно немного. В отличие от столицы, регионы испытывают трудности с поставками "Спутника V". При этом Россия намерена обеспечить вакциной не только собственные регионы, но и ряд иностранных государств. В то же время сообщается, что некоторые российские компании с правом выпускать вакцину до сих пор не смогли наладить производство.

Что может переломить ситуацию с выпуском "Спутника V", и сколько времени на это уйдет?

Новые заводы для "Спутника V"

Сейчас в регистрационном удостоверении "Спутника V" указаны семь предприятий, которые выпускают готовую вакцину. Среди них заводы компаний "Биокад", "Лекко", "Генериум", "Фармстандарт-УфаВИТА", "Биннофарм" и самого разработчика вакцины - центра им. Гамалеи. В документе указывается, что их производство происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии и Владимирской области.

Чиновники рассчитывают, что в ближайшее время можно будет значительно увеличить объем производства вакцины с помощью новых заводов. Так, большие надежды и федеральные, и московские власти возлагают на завод компании "Р-Фарм" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва"". Этот завод станет крупнейшим российским производителем "Спутника V" - в компании обещают выпускать до 11 млн доз в месяц.

Объем производства вакцины в РФ планируют увеличить с помощью новых заводов

Запустить производство в ОЭЗ обещали в январе, но пока что этого так и не случилось, рассказали DW в пресс-службе технополиса. Причины задержки там не назвали. "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщали, что открытие произойдет в феврале. В числе первых гостей на предприятии ожидают президента России Владимира Путина.

Ожидается, что еще один завод компании "Р-Фарм" запустится в феврале под Ярославлем - в Ростове Великом. В прошлом году директор Ярославского завода готовых лекарственных форм Владимир Колышкин обещал, что на предприятии будут выпускать около 8 млн доз "Спутника V" в месяц.

Упрощенная версия "Спутника V"

В середине января Центр имени Гамалеи, с разрешения Минздрава, начал испытывать новый препарат под брендом "Спутник Лайт". 29 января в официальном твиттере вакцины сообщалось, что ее выпуск начнется в феврале. На самом деле под этим названием скрывается не новое лекарство, а всего лишь первый компонент двухкомпонентной вакцины "Спутник V".

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург публично сообщал, что иммунитета после такой прививки хватает на три месяца, после чего можно сделать укол вторым компонентом. Длительность защиты от вакцинации полноценным "Спутником V" Гинцбург ранее оценивал в два года. При этом вторую прививку в таком случае делают через три недели после первой.

Отличается и эффективность двух "Спутников". Эффективность упрощенной версии для некоторых групп населения Александр Гинцбург оценил в 85%. В то же время у "Спутника V" она составляет 96%, а против тяжелых случаев заболевания и вовсе 100%. Впрочем, до сих пор не известно, сколько антител достаточно для стопроцентной защиты от коронавируса.

В декабре глава Центра Гамалеи утверждал, что лайт-версия предназначена для поставок в зарубежные страны, тогда как россиян будут прививать полноценным "Спутником V".

Производство вакцины в других странах

Предварительные заявки на покупку 1,2 млрд доз "Спутника V" поступили в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) из более чем 50 стран. Об этом ранее говорил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев. Пока что Россия не может в полной мере обеспечить "Спутником" даже собственные регионы. Кто тогда будет поставлять его в другие страны? Дело в том, говорят в РФПИ, что производство вакцины будет происходить не только в РФ, но и за границей. В фонде рассчитывают, что выпуск "Спутника V" запустят в Бразилии, Индии, Китае и Южной Корее. Известно, что в Индии собираются выпустить 300 млн, а в Южной Корее - 150 млн доз препарата.

Чтобы наладить производство в других странах, Центр Гамалеи и РФПИ передают технологию компаниям-производителям, следует из пресс-релизов фонда. "Основной принцип организации сотрудничества с другими странами в плане выпуска вакцины состоит, в первую очередь, в трансфере технологий, чем мы и занимаемся с РФПИ, - цитировало выступление Гинцбурга на одном из брифингов агентство РБК. - Этот принцип будет работать на те мощности, которые будут располагаться в тех странах, которые изъявят желание воспользоваться вакциной, разработанной в институте".

Права производителей вакцины - новым компаниям

Упомянутая выше компания "Р-Фарм", которая откроет заводы в Москве и под Ярославлем, пока не включена в регистрационное удостоверение "Спутника V" как производитель вакцины. Скорее всего, Центр им. Гамалеи наделит ее правом выпускать вакцину в ближайшее время.

Это же право, по данным газеты "Ведомости", вскоре появится еще у двух фирм - "Фармасинтез" и завода "Медсинтез". Первая принадлежит российскому бизнесмену индийского происхождения Викраму Пунии, а вторая - семье депутата Госдумы от "Единой России" Александра Петрова.

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