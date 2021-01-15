Коронавирус в России: эффективна ли телемедицина?

Из-за распространения COVID-19 врачи в России в 2020 году связывались с пациентами по телефонной и видеосвязи так часто, как никогда раньше. По словам чиновников, количество онлайн-приемов выросло многократно. Хотя за время пандемии коронавируса Госдума успела принять законы и об удаленной работе, и о дистанционном голосовании на выборах, в закон о телемедицине, который некоторые эксперты считают устаревшим, так и не были внесены поправки. Что же ограничивает работу телемедиков в России и стоит ли им разрешать ставить диагноз дистанционно?

Почти миллион телеконсультаций в Москве

В одной только Москве эксперты Центра телемедицины за 9 месяцев работы провели 820 тысяч консультацией, рассказали DW в департаменте здравоохранения Москвы. Такие центры стали открываться в разных регионах лишь в 2020 году, хотя официально российская телемедицина появилась два года назад. Тогда Госдума приняла закон, который позволил врачам дистанционно проводить консилиумы и наблюдать за здоровьем пациентов.

Московская клиника, где лечат больных ковидом

На фоне переполненных стационаров большинство россиян с диагностированным COVID-19 все же лечились на дому. Именно для больных, у которых ковид протекал в легкой и средней форме, появились новые центры. В Москве их сотрудники также следят за состоянием участников третьей фазы испытаний российской вакцины "Спутник V": звонят им и мониторят их электронные дневники.

"С помощью видеосвязи или телефона специалисты центра в круглосуточном режиме отвечают на вопросы и дают рекомендации, оценивают состояние, фиксируют жизненные показатели, - сообщили DW в департаменте здравоохранения. - В случае выявления опасных симптомов и ухудшения состояния принимается решение об очном осмотре или госпитализации". Специалистам центра доступна вся информация о пациенте в электронной медкарте.

Удаленно нельзя ставить диагноз и назначать лечение

Судя по тому, что центры телемедицины открывают все в новых регионах, сама идея дистанционного оказания медицинских услуг кажется властям удачной. Правда, профильные чиновники и организации до сих пор спорят, какие именно услуги медики могут предоставлять удаленно. Ключевым недостатком действующих законов критики считают запрет врачам дистанционно ставить диагноз и назначать лечение.

В марте 2020 года группа депутатов и сенаторов от "Единой России" предложила изменить законодательство в этой части и внесла собственные поправки. Такие меры одобрили и представители цифровой отрасли: с просьбой поддержать поправки к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов.

Несмотря на позицию партии большинства в Госдуме, Минздрав в июне высказался против расширения полномочий "телемедиков". Профильные СМИ со ссылкой на замминистра здравоохранения Павла Пугачева писали, что Минздрав считает преждевременным разрешать врачам ставить диагнозы без очного осмотра.

О трудностях из-за пробелов в законодательстве DW рассказал бизнесмен Виталий Басс. Он руководит компанией "Биософт-ПМО", которая разрабатывает оборудование для дистанционного предрейсового медосмотра. На предприятиях они устанавливают оборудование для измерения давления, пульса, сатурации крови и снятия показаний алкотестера. Данные уходят в медцентр в городе Королев Московской области. Там медперсонал изучает метрики и допускает или не допускает работников на смену. "Совокупно мы все законы соблюдаем, - говорит Басс. - Но нам очень мешает позиция крупного бизнеса - им нужно, чтобы черным по белому [в законе] было прописано, что так (проводить медосмотры дистанционно. - Ред.) можно.

Недостатки дистанционной медицины

При этом консультации, которые оказывают больным с коронавирусом, Басс считает несерьезными. "Это психотерапия по телефону, - считает Виталий Басс. - Терапевт не знает ни анамнеза пациента, ни других объективных метрик. Он не может его пропальпировать, послушать, как он кашляет и дышит. Нет объективной картинки человека перед глазами".

Россиянин делает прививку от коронавируса

Слова предпринимателя косвенно подтвердила в разговоре с DW москвичка Елена, переболевшая коронавирусом. По ее словам, сотрудники центра телемедицины вовремя не заметили у нее серьезное осложнение от COVID-19. За день до окончания назначенного ей карантина она заметила у себя проблемы с сердцем. "Я не нашла ничего лучше, чем выйти с ними (центром телемедицины) на связь, - вспоминает Елена. - Сказала, что все хорошо, кроме того, что у меня внутри черт-те что происходит, сердце переворачивается".

Терапевт из центра телемедицины по телефону заверил Елену, что с ней все в порядке: это якобы осложнение от антибиотика в виде аритмии. Лучше не становилось, поэтому женщина решила вызвать врача из поликлиники. "Они [от поликлиники] мне тут же скорую прислали - оказалось, что в течение 48 часов после проявления симптомов нужна была кардиореанимация, - говорит москвичка. - Я написала жалобу на то, что врачи центра телемедицины не отреагировали адекватно на мою проблему, но ответа не получила".

Пандемия негативно повлияла на бизнес

На этом фоне в департаменте здравоохранения Москвы DW заверили, что "в штате центра работают квалифицированные врачи, которые прошли дополнительное обучение для оказания помощи пациентам с COVID-19". В то же время Виталий Басс говорит, что в его бизнесе по дистанционному медосмотру работникам центра достаточно среднего специального образования, если они прошли дополнительную подготовку по предрейсовым и предсменным медосмотрам.

Кстати, несмотря на казалось бы располагающие к развитию телемедицины условия карантина, бизнесу Басса пандемия процветать мешает. "80% моих клиентов просто прекратили работу, другие продолжают работать, но отказываются от всех платных услуг, - сетует предприниматель. - То есть, они сознательно шли на нарушения ради экономии, чтобы выжить".

Еще одним ограничением для развития телемедицины как прибыльного бизнеса в России (кроме законодательства и финансовых проблем самих компаний) аналитики считают мировоззрение самих россиян. "Причиной (неприбыльности телемедицинского бизнеса. - Ред.) остается глубокая уверенность российского населения, что медицина в стране должна быть бесплатна", - говорится в исследовании компании "ГидМаркет".

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