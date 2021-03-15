 Германия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 15.03.2021

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Коронавирус

Германия приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Ранее ряд стран Европы отказались временно применять вакцину AstraZeneca или одну партию ее доз из-за сообщений о случаях заболевания тромбозом среди привитых.

Шприц с вакциной

В Германии приостановлена вакцинация от COVID-19препаратом шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщило министерство здравоохранения ФРГ. Специалисты Института имени Пауля-Эрлиха (Paul-Ehrlich-Instituts) рекомендовали временно не использовать вакцину из-за сообщений о случаях заболевания тромбозом среди привитых.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) пояснил, что временно отменяется введение как первой, так и второй дозы вакцины. Он отметил, что случаи заболевания, вызвавшие беспокойство, встречались "очень редко" - до сих пор в Германии сообщалось только о семи пациентах, при этом прививку вакциной AstraZeneca получили более 1,6 млн жителей страны.

ВОЗ и европейский регулятор EMA проводят проверку

Ранее в связи сообщениями о проблемах со свертываемостью кровью, возникших у некоторых привитых, вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили Нидерланды, Ирландия, Дания, Норвегия и Исландия. Австрия, Эстония и Италия заблокировали применение одной конкретной партии вакцины. В частности, в Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии. 

В свою очередьAstraZeneca заверила в отсутствии повышенного риска образования тромбов после применения вакцины. Концерн сослался на результаты исследования данных более 17 млн жителей стран Евросоюза и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что проверяет сообщения о возможных побочных эффектах, вызвавших беспокойство в ряде стран. В то же время представитель организации Кристиан Линдмайер (Christian Lindmeier) в интервью информагентству Reuters заявил, что в настоящий момент нет подтверждений прямой взаимосвязи с вакцинацией. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) также проводит проверку.

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    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 04:25

Что не так с вакциной AstraZeneca - почему некоторые страны приостановили ее использование?

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