В Берлине появился киоск, в котором ничего не продают

На бело-голубом киоске в берлинском районе Кройцберг висит плакат с изображением большого уха на желтом фоне и надписью: "Мы вас выслушаем, заходите!" Расположен киоск идеально: к нему стекаются сразу семь улиц.

Пять лет назад его здесь открыли члены общественного объединения Bürgergenossenschaft Südstern. Еще до пандемии у киоска прохожие и жители квартала по пятницам пили кофе и общались друг с другом. Во время пандемии место вокруг киоска пустовало, пока в начале января нынешнего года бывшие школьные учителя, а ныне пенсионеры Марианна Рэтч (Marianne Rätzsch) и Харальд Хюттман (Harald Hüttmann) не решили два раза в неделю, по понедельникам и вторникам, приглашать в киоск людей, которые нуждается в том, чтобы их выслушали.

"Во время социальной изоляции людям приходится тяжело, особенно это касается тех, кто живет один и страдает от одиночества, поэтому мы решили уделить внимание таким людям", - подчеркивает в интервью DW 70-летняя Марианна Рэтч.

Марианна Рэтч готова выслушать каждого

Она сама еще не получила прививку от ковида, но опасности заразиться вирусом не видит, потому что все беседы с людьми проходят на открытом воздухе, перед киоском, и с соблюдением всех предписанных мер предосторожности: "У нас даже есть теплые пледы, чтобы мы и наши гости могли в них укутаться, если холодно".

Идея киоска - родом из Парижа

По словам Марианны Рэтч, в одном из районов Парижа некогда существовало знаменитое место встреч жителей близлежащих домов под названием "Lulu dans ma rue". Сюда приходили почтовые посылки для жителей микрорайона, здесь они могли вызвать на дом сантехника или просто пообщаться друг с другом.

"Эта идея нам так понравилась, что мы решили открыть такой киоск и в нашем квартале - как место встреч и общения соседей и жителей близлежащих домов. Мы подали заявку на конкурс в берлинский благотворительный фонд "Leben" ("Жизнь") и стали лауреатами премии имени Вернера Орловски (Werner-Orlowsky-Preis). На средства, которые нам были выделены, мы и построили деревянный домик, который стал местом встречи людей", - вспоминает Марианна Рэтч.

Киоск - не просто место встреч

Киоск Kiez предлагает людям не только пообщаться друг с другом за чашкой кофе. По субботам на близлежащей площади открыт рынок сельскохозяйственных региональных товаров. Семьи, которые приходят сюда за покупками, могут оставить своих маленьких детей под присмотром местной художницы, которая с ними рисует или читает им сказки.

До пандемии вокруг киоска всегда собирались люди

"При нашем киоске существует дискуссионный клуб, в котором могут принять участие все желающие. Есть у нас и группа любителей литературы: люди делятся впечатлениями о прочитанных книгах и обмениваются ими. Популярностью пользуется группа любителей игры "Бочче" и пеших походов - занятий, которые объединяют людей и спасают от одиночества", - рассказывает Марианна Рэтч.

Пандемия поставила перед киоском новые задачи

Во время пандемии активность жителей близлежащих домов заметно приутихла, ведь у киоска встречались преимущественно пожилые люди. Все они - из группы риска. И тогда Марианна Рэтч вместе с коллегой Харальдом Хюттманом решили предложить людям возможность поговорить - как это делает киоск в Гамбурге под названием "Ухо". Начиная с января, по понедельникам и вторникам с 15 часов Марианна и Харальд сидят у киоска и ждут желающих излить душу.

По их словам, сначала люди робко восприняли эту идею, но уже через пару недель желающих стало заметно больше. Во время социальной изоляции главной проблемой для многих людей становится одиночество...

Принцип - выслушать, но воздержаться от советов

Марианна Рэтч в интервью DW подчеркивает, что они ни в коем случае не пытаются заменить психотерапевтов или социальных работников. "Главное для нас - выслушать людей, помочь преодолеть страх, показать им, что они не одиноки, проявить сочувствие, и, если нужно, успокоить добрым словом", - подчеркивает она. Одним из первых посетителей киоска в январе был молодой человек с трудной судьбой.

"Он потерял очень многое из-за болезни: сначала - работу, потом расстался с женой, остался без крыши над головой и начал скитаться по городу в поисках временных пристанищ. Однажды он случайно проходил мимо нашего киоска и, увидев плакат о том, что мы готовы выслушивать людей, остановился и сказал: "Какая прекрасная идея, мне есть о чем вам рассказать". Мы провели больше часа за разговором, и я не удержалась и спросила его, могу ли я что-то сказать в ответ на его историю? Парень согласился, у нас состоялся обмен мнениями о его жизненной ситуации. Я просто изложила ему свое мнение, ведь я - педагог, мне важно, чтобы и меня услышали", - делится своими воспоминаниями Марианна.

Молодой мужчина ушел в приподнятом настроении, у него было чувство, что его кто-то услышал и понял. Иногда это очень важно для людей, потерявших веру в себя и других, уверена Марианна.

А один из собеседников недавно принес для Марианны горячую грелку - чтобы она могла согреваться, сидя перед киоском и выслушивая откровения людей. В отличие от киоска "Ухо" в Гамбурге, который более анонимный и к услугам которого прибегают случайные прохожие, берлинский киоск сформировал вокруг себя более или менее постоянный круг людей, живущих по соседству. Лица людей узнаваемы, они здороваются, проходя мимо, останавливаются, чтобы перекинуться парой реплик. "Иногда для поднятия настроения довольно просто кивнуть друг другу, обменяться новостями", - подчеркивает Марианна.

Киоск продолжит работу и после пандемии

Марианна и Харальд решили, что и после пандемии обязательно продолжат работу. "Я надеюсь, что очень скоро мы будем общаться с людьми без масок и других мер предосторожности. Для такого полезного дела я всегда готова найти свободное время", - говорит берлинская пенсионерка.

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