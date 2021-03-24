Комментарий: Третья волна пандемии подорвала авторитет Меркель

Власти ФРГ сначала ужесточили локдаун на Пасху, а затем отменили свое решение. Правительство Ангелы Меркель утратило ориентиры в борьбе с пандемией, пишет обозреватель DW Йенс Турау.
В конце марта 2021 года борьба правительства ФРГ с пандемией коронавируса представляет собой жалкое зрелище. Это закономерно наводит на мысли, которые вряд ли пришли бы кому-то в голову в 2020 году и даже еще несколько недель назад. Удастся ли канцлеру ФРГ снова придать борьбе с пандемией структуру и смысл? Или же ей придется уйти в отставку? А, быть может, она решила сдаться?
До этого, впрочем, все же не дойдет - хотя бы потому, что никто не захочет перенимать у Ангелы Меркель (Angela Merkel)эстафету в разгар самого глубокого правительственного кризиса в ФРГ за многие десятилетия. Однако женщина, которую уважают во всем мире, с головокружительной скоростью теряет авторитет в своей собственной стране.
Ошибочное решение об ограничениях на Пасху
В начале недели премьер-министры федеральных земель по настоянию Ангелы Меркель решили продлить локдаун на четыре недели и ужесточить его на время пасхальных праздников.
Йенс Турау
Уже на тот момент мало кто понимал смысл введения пятидневных ограничений. Тем более что подавляющее большинство жителей Германии и без того не планировали крупных поездок и не горели желанием устраивать грандиозные вечеринки.
Однако Меркель все же удалось навязать остальным свою позицию. По всей видимости, она прибегла к шантажу глав федеральных земель, некоторые из которых хотели разрешить легкие формы пасхального туризма. Меркель, должно быть, дала им понять: если вы не поддержите мою инициативу, то я выскажусь против соглашения в целом.
Рейтинг партии Меркель стремительно падает
Эта угроза возымела действие, но всего на пару часов. Затем последовали ожесточенные протесты со стороны бизнесменов, церквей и оппозиции. Министр внутренних дел Германии, представитель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) открыто выступил против пасхального локдауна.
Тем временем данные последних опросов говорят о том, что рейтинг партии Меркель - Христианско-демократического союза (ХДС) - стремительно падает. Это, без сомнения, связано в том числе и с некрасивой историей о том, как некоторые депутаты бундестага из фракции ХДС/ХСС наживались на закупках защитных масок.
Оппозиция требовала рассмотреть вопрос о доверии к Меркель
Теперь же Меркель и главы федеральных земель поменялись ролями. Ужесточать локдаун на Пасху все же не будут. Меркель собственнолично признала данное решение ошибочным. Это повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло решить за несколько дней, а вред от введения дополнительных ограничений превышал бы полезный эффект, указала она. В ходе своего выступления в бундестаге Меркель даже попросила у жителей Германии прощения.
Это благородный шаг: публичные извинения глав правительств и признание ими своих ошибок - довольно редкий случай. Однако факт остается фактом: Меркель признала свой промах. Политики из Левой партии и Свободной демократической партии (СвДП) обратились к канцлеру с требованием вынести на рассмотрение бундестага вопрос о доверии к ней (Меркель его отклонила - Ред.).
Немецкие политики заблудились в деталях
Все политические игроки ФРГ - как правительство страны, так и федеральные земли - безнадежно заблудились в деталях. Это привело к тому, что граждане страны больше не понимают, какие правила действуют в данный момент.
Сначала правительство ФРГ и премьер-министры федеральных земель вводят запрет практически на все поездки во время пасхальных праздников, а затем отдельные федеральные земли отклоняются от него спустя всего несколько часов после заседания, в котором сами же принимали участие. А тот факт, что детали переговоров Меркель с премьер-министрами земель практически в ту же минуту появлялись в СМИ, говорит о том, что канцлер теряет свой авторитет.
При этом стоит отметить, что Ангела Меркель с самого начала пандемии осознавала масштабы проблемы лучше, чем многие другие. Однако на протяжении более года, прошедшего с тех пор, ее единственным ответом было лишь введение дополнительных ограничений. Возможность осторожных послаблений рассматривается лишь в сочетании с экспресс-тестами - только тестов в необходимом количестве нет, а кампания вакцинации населения ФРГ по-прежнему буксует. Германия утратила ориентацию в борьбе с вирусом.
Трагедия Ангелы Меркель
Все это весьма трагично для Меркель, чья серьезность, готовность к компромиссам и крепкие нервы вызывают уважение во всем мире. Однако во время третьей волны пандемии именно умение канцлера прислушиваться ко всем без исключения участникам дискуссии и желание вовлечь их в процесс принятия решений ее и погубят.
Личной вины Меркель, впрочем, в этом нет. Немецкий федерализм запрещает управлять страной авторитарными методами. Но в данный момент нынешнее правительство ФРГ просто-напросто неработоспособно, а число случаев заражения Covid-19 продолжает расти. В любом случае, хуже быть уже не может.
Автор: Йенс Турау, обозреватель DW
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
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Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не оратор
Меркель не отличается большим ораторским мастерством, чувствует себя неуютно в большой толпе людей. Часто она производит впечатление холодного человека, не всегда удачно объясняет свои политические решения. С другой стороны, многим немцам нравится ее скромная, трезвая и прагматичная манера поведения и руководства правительством. Иначе она не смогла бы возглавлять четыре правительства подряд.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мамочка"
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Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мы справимся"
Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Человек года"
Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Женщины у руля
Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Интересы государства
Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не страдает тщеславием
Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Меркель на досуге
О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Последний год у власти
Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.