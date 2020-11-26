Меркель отклонила требование о вотуме доверия канцлеру ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) отклонила требование оппозиции вынести на рассмотрение бундестага вопрос о вотуме доверия к ней. "В этом нет необходимости. Я не буду этого делать", - заявила Меркель в эфире общественно-правового телеканала ARD вечером в среду, 24 марта. Она пояснила, что уже попросила у жителей Германии прощения за ошибочное решение ужесточить локдаун на время праздников, приуроченных к предстоящей 4 апреля Пасхе.

"Думаю, было правильно это сделать. Кроме того, я пользуюсь поддержкой всего федерального правительства и в этом смысле также и парламента", - добавила Меркель.

Канцлер ФРГ высказалась в защиту решений премьеров земель

"Намного важнее, чтобы мы сейчас взяли под контроль третью волну. Это сложно. Вирус - более агрессивен. Он более заразен и более смертоносен", - отметила канцлер ФРГ, высказав мнение, что что необходимо прислушиваться к экспертам. Единственные, кто был рад "нашим решениям применительно к Пасхе, - это врачи, работающие в отделениях интенсивной терапии", добавила Ангела Меркель.

Глава германского правительства также выступила в защиту решений, принимаемых совместно в ходе заседаний с премьер-министрами федеральных земель. При этом она сослалась на то, что подобный механизм соответствует основным положениям Закона о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG). "Чтобы Германия не превратилась в сплошное лоскутное одеяло, имеет смысл договариваться об определенных общих параметрах", - резюмировала глава кабинета министров.

Критика из рядов "левых" и СвДП

Комментарий Ангелы Меркель последовал в ответ на требования политиков из Левой партии и Свободной демократической партии (СвДП) поставить в парламенте вопрос о вотуме доверия канцлеру ФРГ.

Так, глава парламентской фракции Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch) заявил в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Нам наконец нужна последовательная борьба с пандемией". По мнению политика, это возможно, только если глава кабинета пользуется доверием парламентского большинства. "Она (Ангела Меркель - Ред.) должна поставить в германском бундестаге вопрос о вотуме доверия", - заявил Барч.

Он обвинил членов канцелярии в дилетантизме. По его словам, федеральное правительство, вместо того чтобы урегулировать связанные с пандемией проблемы, совершает ошибку за ошибкой. "У нас сейчас настоящий кризис доверия к политическому руководству страны", - считает глава фракции "левых".

Замглавы бундестага: Речь идет о некомпетентности не только Меркель Вольфганг Кубикки

В свою очередь заместитель председателя бундестага, представитель СвДП Вольфганг Кубикки (Wolfgang Kubicki) заявил германскому таблоиду Bild, что Меркель признала "не только собственную некомпетентность". По мнению политика, речь идет и об отсутствии необходимой компетентности у министра экономики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Altmaier), а также министра здравоохранения страны Йенса Шпана (Jens Spahn). Оба представляют правящий Христианско-демократический союз.

Аналогичный вопрос о вотуме задал Меркель и депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Готтфрид Курио (Gottfried Curio).

Очередные выборы в бундестаг состоятся этой осенью.

Глава правительства ФРГ извинилась за ошибку

Ранее 24 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам экстренного заседания заявила, что решение объявить в Германии два дополнительных праздничных дня и продлить пасхальные выходные до пяти дней было неправильным, поскольку оно могло привести к множеству проблем.

В итоге власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы.

Решение ужесточить локдаун на пасхальные праздники

До этого, 22 марта, во время видеоконференции правительства ФРГ и премьер-министров федеральных земель было достигнуто соглашение объявить выходными днями Страстной четверг, отмечаемый в этом году 1 апреля, и Страстную (Великую) субботу, 3 апреля. При этом Страстная пятница, Пасха и следующий за ней понедельник - в Германии традиционно нерабочие дни. Таким образом, "в течение пяти дней подряд будет действовать принцип "мы остаемся дома", - подчеркнула канцлер по итогам 15-часовой встречи с главами правительств федеральных земель.

Тем самым было решено, что все магазины на этот срок прекратят работу. Исключение решено сделать только в субботу для продуктовых магазинов. Открытыми должны были остаться лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию. Меркель заявила, что общественная, экономическая и частная жизнь в Германии на время пасхальных праздников должна была быть ограничена так сильно, как никогда раньше во время пандемии. "Ситуация очень и очень серьезная", - подчеркнула она. Данное решение вызвало широкую критику в СМИ.

Локдаун в Германии

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года, его неоднократно продлевали и дополняли новыми мерами. Так, в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить только медицинские маски или респираторы FFP2. С наступлением весны меры начали ослаблять. С 1 марта вновь открылись парикмахерские, с 8 марта - книжные и цветочные магазины, магазины садовых товаров, косметические салоны, автошколы и пилотные училища, постепенно возобновляют работу музеи и галереи.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, с момента проникновения в Германию обнаружен у 2,7 миллиона человек, из них около 75 тысяч скончались, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Вакцинация в ФРГ продолжается с конца декабря 2020 года, более 4 процентов населения уже сделали обе требуемые прививки.

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