Коронавирус: жителям Германии могут запретить отпуск за границей

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 эта инфекция была выявлена почти у 125 млн жителей планеты. Свыше 2,7 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели около 101 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 24 марта (время московское).

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Правительство Германии рассматривает возможность запрета на поездки в популярные туристические места за границей в связи с пандемией. "В настоящий момент соответствующей проверкой занимаются компетентные ведомства", - сообщила заместительница официального представителя канцлера Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

В Германии резко вырос спрос на отпуск на Майорке после того, как МИД ФРГ убрал остров из списка территорий, признанных зонами эпидемиологического риска.

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Медицинский регулятор Индонезии NADFC зарегистрировал российский препарат от коронавируса "Авифавир", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация прошла по ускоренной процедуре на основании данных расширенного клинического исследования, проведенного в России. Согласно ним, эффективность препарата превышает 80%.

Препарат разработан РФПИ и компанией "Химрар" из Химок на основе японского лекарства для лечения гриппа с названием "Фавипиравир", известного также под коммерческим брендом "Авиган".

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Примерно в 200 городах около 40 стран Европы в 12.00 по местному времени прошла минута молчания в память о жертвах пандемии. Инициатором совместной акции выступила ассоциация европейских городов Eurocities. Из немецких городов в акции приняли участие, в частности, Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Эссен, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт.

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Российские туристы смогут приезжать на Кипр с 1 апреля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу кипрского Минтуризма. "Всем пассажирам, прошедшим соответствующее тестирование и доказавшим отсутствие COVID-19, не вступавшим в близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина", - отмечается в заявлении. При этом детям младше 12 лет не нужно будет предъявлять справку об отрицательном результате теста на COVID-19.

Вакцины от новых мутаций вируса будут регистрировать в ЕС быстрее

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Еврокомиссия (ЕК) вводит ускоренную процедуру регистрации вакцин, которые эффективны против новых вариантов коронавируса. Как сообщает пресс-служба ЕК, соответствующие положения в законодательстве ЕС позволят компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых данных и сделают возможным допуск усовершенствованных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, предоставляемых Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA).

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Российская компания "Р-Фарм" планирует в июне или июле начать производство вакцины от COVID-19 "Спутник V" в баварском городе Иллертиссене. Как сообщил директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр Быков в интервью информагентству dpa, в Иллертисене на юго-востоке Германии, где "Р-Фарм" уже располагает необходимым оборудованием и кадрами, можно будет производить миллион доз вакцины ежемесячно. Для начала производства необходимо одобрение вакцины Европейским агентством лекарственных средств EMA.

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В Армении за сутки выявлено 1164 новых случаев заражения, скончались 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала эпидемии в стране зафиксировано 186 184 случая заражения коронавирусом. Общее число смертей от инфекции составляет 4263 человека. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса в Армении - 169 485.

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В Германии врачи отделений интенсивной терапии уже ощутили позитивные последствия прививочной кампании. По словам главы Немецкой междисциплинарной ассоциации интенсивной и неотложной медицины (DIVI) Гернота Маркса (Gernot Marx), в реанимациях находится "очень мало" коронавирусных пациентов в возрасте 80 лет и старше.

По его словам, эффект будет еще более очевидным, когда закончится вакцинация представителей возрастной группы 65 лет и старше. Глава DIVI также высказал мнение, что эпидемия в Германии будет преодолена уже к концу лета.

Ангела Меркель: "Это моя ошибка"

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Ангела Меркель

Федеральное правительство и земельные власти Германии договорились отменить принятое два дня назад решение об ужесточении локдауна на время предстоящих пасхальных праздников. На внеплановом заседании власти решили ограничиться призывом к жителям страны оставаться на время праздников дома и отказаться от объявления официальными праздничными днями предпасхальных четверга и субботы.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что данное решение было неправильным. "Это моя ошибка", - сказала Меркель. В ходе пресс-конференции по итогам внепланового заседания Меркель извинилась перед жителями Германии.

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В США за истекшие 24 часа зарегистрированы 51 587 новых случаев заражения - число новых заражений в стране продолжает снижаться. Неделю назад этот показатель составлял 53 811 случаев.

Число летальных исходов за сутки также снижается. За 24 часа умерли 844 пациента (неделю назад 1165). Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала эпидемии в США скончались более 543 000 инфицированных, число выявленных случаев заражения приближается к 30 миллионам. Выздоровели более 23 миллионов человек. В США проживают более 332 миллионов человек.

В Берлине проходит экстренное заседание по коронавирусу

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На экстренном антикризисном заседании в Берлине, которое в срочном порядке проводят федеральное правительство и премьер-министры федеральных земель, будет скорректировано решение, принятое ранее. Как сообщило агентство dpa со ссылкой на два источника в правительственных кругах, Страстной четверг и Страстная суббота не будут выходными днями, как было объявлено в субботу, 20 марта.

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В Германии состоится экстренное антикризисное заседание федерального правительства и земельных властей. После резкой критики принятых 22 марта решений, касающихся продления локдауна и ограничительных мер на время пасхальных праздников канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) пригласила премьер-министров федеральных земель на экстренное совещание, оно начнется в среду в 11 часов (13 часов мск), сообщил глава правительства Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет (Armin Laschet). "Думаю, что мы критически рассмотрим то, что произошло два дня назад", - указал он.

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Военнослужащая в Украине, скончавшаяся через два дня после вакцинации препаратом CoviShield, индийским аналогом вакцины AstraZeneca, не жаловалась на какие-либо побочные эффекты после прививки, сообщили в министерстве здравоохранения. Ведомство призвало не делать поспешных выводов о смерти военнослужащей и указало на продолжающееся расследование трагедии.

В заявлении также указывается, что женщина страдала хроническим сердечно-сосудистым заболеванием и имела другие сопутствующие недуги. Она скончалась 23 марта в поселке Черноморское Одесской области. По предварительной информации Военно-медицинского клинического центра, смерть наступила в результате острого расстройства системы кровообращения.

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Ханс Клюге

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что российская вакцина "Спутник V" нужна Европе. "Я, честно говоря, никогда не понимал это колебание… С самого начала я выступал за доверие. Я знаю, так как я работал с лучшими российскими учеными, я жил в стране восемь лет. В России существует длительная история производства, разработки и освоения вакцин, и я верю (в них. - Ред.)", - заявил он в интервью агентству ТАСС. Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу не нужен "Спутник V".

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 8 861 случай. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 401. В общей сложности в РФ с начала эпидемии официально зарегистрированы 4 483 471 случай заражения коронавирусной инфекцией, 96 219 умерших и 4 098 400 выздоровевших.

В Китае за сутки не выявлено ни одного локального случая заражения

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В континентальной части Китая за сутки не было выявлено ни одного локального случая заражения и ни одного летального исхода. По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, зафиксировано лишь 10 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения. За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция в континентальной части страны выявлена у 90 125 человек, более 85 тысяч человек выздоровели, 4634 пациента скончались.

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Еврокомиссия планирует ввести запрет на экспорт доз препарата, которые производятся на территории Евросоюза. Причиной возможного запрета является нехватка вакцины от коронавируса в странах ЕС и споры вокруг поставок британско-шведского производителя AstraZeneca. Существующий механизм контроля за вакцинами будет пересмотрен в среду, 24 марта.

Еврокомиссия намерена ужесточить условия для экспорта доз препарата в страны, которые сами производят вакцину от коронавируса или чье население уже в значительной степени привито.

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от последствий заражения SARS-CoV-2 больше всего людей скончалось в США - 537 тысяч человек. За ними следуют Бразилия (около 294 тысяч) и Мексика (около 198 тысяч). В Европе наибольшее число жертв пандемии - в Великобритании (126 тыс.) и Франции (около 92 тыс.).

Суточный прирост в Германии - около 16 тысяч случаев заражения

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На террасе одного из ресторанов в Майнце

Число жертв пандемии коронавируса в Германии превысило 75 тысяч человек. По данным Института имени Роберта Коха на среду, за прошедшие сутки скончалось 248 человек, таким образом общее число умерших достигло 75 212. Суточный прирост заражений коронавирусом составил 15 813 случаев. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 2 690 523 случаев заражения. Выздоровели более 2,4 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей.

За последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 108,1 случая заражения, ровно как и днем ранее. Наивысшего значения этот показатель достигал 2 декабря 2020 - 197,6 случая.

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Примерно две трети жителей Германии считают новые ограничения, одобренные 23 марта федеральными и земельными властями в связи с пандемией коронавируса, "соразмерными" (32%) или даже "недостаточно жесткими" (31%), выяснила социологическая служба Forsa пор заказу телеканалов RTL и ntv. Еще 32% опрошенных назвали новые ограничения "слишком суровыми".

Как показал опрос, 22% респондентов намерены изменить свои планы на пасхальные праздники. 76% опрошенных сообщили, что будут соблюдать ограничительные меры. В то же время 57% немцев считают введенные меры "запутанными", а 36% - "в целом понятными".

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Политики из входящего в правящую коалицию Германии Христианско-социального союза (ХСС), а также несколько бизнесменов могли получить от 5 до 6 миллионов евро комиссионных за закупку защитных масок для министерств, говорится в совместном расследовании телерадиокомпаний NDR, WDR и газеты Süddeutsche Zeitung. Часть денег до сих пор может находиться на Карибских островах или в одном из банков Лихтенштейна.

В Бразилии впервые за сутки умерло более 3000 человек

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Бразилия стала второй страной в мире после США, в которой за одни сутки от коронавируса умерло более 3 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения, за прошедшие 24 часа был зафиксирован 3251 смертельный случай и выявлено 82 493 новых случая заражения коронавирусом. За время пандемии в крупнейшей стране Южной Америки от COVID-19 умерло 298 676 человек, заразились вирусом более 12,1 миллиона человек. Только в США эти показатели еще выше. По данным новостного портала G1, из-за большого числа пациентов с COVID-19 больницы полностью загружены в 24 из 26 штатов страны и в федеральном столичном округе.

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Mercedes-Benz временно приостанавливает производство грузовиков в Бразилии на период с 26 марта по 5 апреля. Как сообщили в автоконцерне, причина - рост числа заражений коронавирусом в этой южноамериканской стране.

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Канцлер Австрии Себастиан Курц

Канцлер Австрии Себастиан Курц настаивает на перераспределении вакцины от коронавируса в Евросоюзе. Эту тему он намерен обсудить в четверг с коллегами из других стран ЕС, заявил Курц в интервью газете Die Welt. По его словам, дозы вакцины не были доставлены во все страны ЕС одновременно и в соотношении к количеству населения, как это было оговорено. Вместо этого вакцину распределяли в зависимости от числа заказов в той или иной стране. "Мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы между странами ЕС увеличился разрыв по количеству уже получивших вакцину и чтобы таким образом в ЕС возникли страны второго класса", - заявил Курц. К его точке зрения присоединились Болгария, Хорватия, Литва, Словения и Чехия.

Германия выступает против перераспределения вакцины. Как указал государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот (Michael Roth), Австрия и некоторые другие страны еще не исчерпали полагающееся им по квоте количество доз вакцины.

В Великобритании почтили память умерших от COVID-19

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Спустя год после начала первого локдауна в Великобритании в стране в результате коронавирусной инфекции умерли более 126 000 человек. Британский парламент почтил память жертв пандемии минутой молчания. Также минута молчания прошла в больницах и других учреждениях по всей стране. Вечером люди в знак памяти зажгли фонарики и свечи у дверей своих домов. Колесо обозрения "Лондонский глаз", Liver Building в Ливерпуле и Блэкпульская башня в одноименном прибрежном городе были подсвечены желтым цветом.

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В Великобритании хотят с августа приступить к вакцинации детей от коронавируса. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на предварительные планы правительства. Если они будут реализованы, то вакцинация детей начнется на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, сообщили источники издания.

Причина такого решения - отчет о результатах исследования Оксфордского университета в сотрудничестве с AstraZeneca. В рамках исследования вакцину протестировали на 300 испытуемых в возрасте от 6 до 17 лет.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 23 марта >>>

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